Todas sus palabras en mi boca

La belleza del otro - Antonio Praena

Premio de Poesía Hermanos Argensola 2024

Colección Visor de Poesía (2024)

"Soy el hombre mirado / por alguien que no existe". Con estos versos de Antonio Praena quiero detenerme en la mirada de un enorme poeta que traspasa el umbral de lo posible, que se acerca al amor y la belleza con esa forma humilde y generosa de quienes saben lo que hay que saber, que esperan y avanzan, que reflexionan y alzan la mirada para verse, preguntarse, interrogar al mismo Dios en el que cree, investigar en la palabra y descubrir la belleza desde ese corazón funambulista, desde el que lucha, resiste y dona generoso, arriesgando la propia vida "porque no es la belleza lugar para cobardes".

Sé todos los cuentos Ver más

Cuando en el año 2010 visité Auschwitz, quedé tocada al descubrir la crueldad humana. Compré el libro He sobrevivido para contarlo, de Sobolewicz Tadeusz, y no pude dejar de leerlo hasta terminarlo. Me quedé toda la noche sin dormir para conseguirlo. Ese libro cambió mi vida y mi escritura para siempre. Antonio Praena, autor de La belleza del otro, afirma en uno de sus versos: "He sobrevivido para contarlo", y yo le creo. En su poemario ha puesto muy alta "la carne de la fe" y afirma con total rotundidad que "hay algo en el amor que es más hermoso / que la propia belleza" y vuelvo a estar de acuerdo, porque también es cierto que "nuestra angustia hace caja" y que solo junto al otro, reconociendo su belleza, se puede "hablar de la belleza". Es muy hermoso comprobar que "la humildad y el asombro" están presentes en un libro que animo a leer lentamente, saboreando cada verso, entrando en sus recovecos, degustando su esencia profunda. Y luego, guardar silencio porque "no siempre es necesaria la palabra / que define las cosas".

Algunos poemas los he leído en voz alta y me he emocionado profundamente, sobre todo cuando se pone en el lugar del otro, sufre con su sufrimiento, siente el dolor de una madre que pierde a su hijo en el mar, avanza entre los seres humanos y se siente vulnerable. La suya es una poesía arriesgada, valiente, generosa, comprometida, de verdad. No os la perdáis.

* Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.