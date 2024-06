La música gallega atraviesa el telón de grelos: "Ha roto moldes tanto dentro como fuera de Galicia"

De Siniestro Total o Golpes Bajos a la energía punk de Terbutalina, desde el folclore tradicional de Carlos Núñez y la fusión única de Baiuca. Revitalizadoras contemporáneas del folclore tradicional como Tanxugueiras o Fillas de Cassandra, siguiendo a su manera lo iniciado por Luar Na Lubre, Milladoiro o Berrogüetto. Figuras como Iván Ferreiro, Xoel López o Andrés Suárez. La frescura de Novedades Carminha (ahora ya solo Carlangas) y la innovación de Cora Novoa. Airados recién llegados como Grande Amore, Boyanka Kostova o The Rapants. Clásicos nacionales como Los Suaves o Luz Casal, y locales como Os Resentidos y Heredeiros da Crus. De Juan Pardo a Triángulo de Amor Bizarro. De Aerolíneas Federales a Sen Senra.

Algo está pasando constantemente en la música gallega, desde siempre, si bien de un tiempo a esta parte ha rejuvenecido considerablemente su escena, ampliado su propuesta y alcanzado nuevas cotas de éxito y reconocimiento tanto dentro como fuera de sus fronteras. "Estamos en un momento puede que no irrepetible, pero sí de punto de inflexión que va a dejar huella", remarca a infoLibre el periodista musical Noel Turbulencias, autor de Galicia MusiCalidade, un libro editado por la radio comunitaria coruñesa Cuac FM y financiado con crowdfunding y con colaboración del Concello de Coruña que, con ilustraciones de Victoria Sánchez, repasa las últimas décadas musicales de Galicia centrándose con especial atención a este momento presente en el que la comunidad es claramente a nivel nacional todo un referente de heterogénea y consistente creatividad.

"Queríamos hablar de la escena actual, que ha roto moldes de repente tanto dentro como fuera de Galicia", continúa Turbulencias (nacido Noel Miguélez Rodríguez), gran conocedor del panorama musical gallego y que asegura que el boyante momento actual se venía "oliendo desde hace un par de años". "Estoy convencido de que la música gallega está de moda y es una de las grandes comunidades a tener en cuenta, porque además la música que se exporta desde Galicia tiene un puntito transgresor que aporta algo diferente a las escenas indies, de pop-rock alternativo o como lo queramos llamar. Las bandas que llegan a esas escenas desde Galicia no están haciendo las cosas habituales", subraya.

Ahí está la electrónica pionera a la par que tradicional de Baiuca, lo urbano de Sen Senra, el metal de Bala. Todos integrantes de una corriente de la que probablemente sea punta de lanza Tanxugueiras gracias al salto de popularidad que dieron hace un par de temporadas en el Benidorm Fest. De alguna manera, el españolito medio acostumbró su oído a la música en gallego y, dentro de la propia comunidad, empezaron a formarse grupos que progresivamente obtuvieron más repercusión como Ortiga, Boyanka Kostova, The Rapants, Fillas de Cassandra, Grande Amore y otros. "Toda una serie de artistas que realmente están dándole muchísima diversidad a la escena gallega, exportándola fuera al mismo tiempo, lo cual es fundamental", destaca el autor.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la música no surge de la nada, sino que está arraigada en la historia y en aquellos visionarios que allanaron el camino. Por eso a lo largo de las páginas de este libro también encontramos a los precursores que, con sus contribuciones, sentaron las bases para la vigorosa escena musical actual. Es así como, a medida que exploramos Galicia MusiCalidade, nos sumergimos en la creación musical y artística que está dando forma a la identidad sonora de esta región en el presente. La importancia del contexto y contarle a la gente "de donde viene todo".

Y explica Turbulencias: "Los artistas que estaban antes comenzaron a romper barreras y a romper el Telón de Grelos, como ese Telón de Hierro de la Unión Soviética o el Telón de Bambú en China. A veces parece que todo gira en torno a Madrid, Barcelona, las grandes capitales, algo comprensible por población, y a nosotros nos costaba llegar a esas masas, porque al final Galicia es una esquina de España. Pero hubo gente que lo consiguió como Luz Casal, Los Suaves o la movida viguesa, que realmente tuvieron mucha potencia y son inspiración totalmente para la escena actual".

Una escena que, por cierto y no es baladí, habla en gallego. "Este pasado fin de semana estuve en un festival y The Rapants, Terbutalina, Grande Amore o Boyanka Kosova tenían un 80% del público en torno a los 25 años. Estos grupos están captando muchísimo a la gente joven y esa es la que está recuperando el gallego. Hay mucho neofalante, gente esforzándose a expresarse en su día a día con el gallego. Creo que eso también le da mucho valor a todos estos grupos de esta escena porque son un poco los que están tirando de ello", reflexiona el autor, quien aplaude esta "recuperación cultural", si bien es verdad, tal y como concede, que los "datos de galegofalantes no son los más óptimos a día de hoy".

Aprovecha el autor, eso sí, para aclarar que si bien el impacto nacional de Tanxugueiras es evidente, "quien realmente estaba haciendo antes" el ejercicio de "transgresión y revolución" del folclore tradicional fue en realidad Baiuca: "Él empieza antes y comienza a romper moldes de una manera muy interesante, porque recupera el folk llevándolo a un sitio completamente diferente, aunque también había gente anterior haciéndolo como Mercedes Peón. Pero Baiuca sí que creo que llega a escenarios que no había llegado otra gente de una manera tan clara, y desde ahí se llega incluso a Vetusta Morla, Rosalía o C. Tangana o Rodrigo Cuevas. Pasaron muchas cosas con Baiuca y luego también con Tanxugueiras que han creado un refuerzo hacia el folclore tradicional que se nota en todas las comunidades".

Ya que lo menciona él, resulta inevitable comparar lo que sucede en Galicia con lo otros territorios igualmente muy culturalmente identitarios como Euskadi o Cataluña. Y defiende el autor que, "probablemente Galicia esté ahora mismo un poco por delante en cuanto a grupos que consiguen atención fuera de su propio entorno", como pudo pasar no hace tanto con Manel o Mishima en Cataluña o Berri Txarrak cantando en euskera (o, retrasando un poquito más el reloj, todo el rock radical vasco que fue tan importante durante los ochenta y que todavía resuena con fuerza).

"Pero sí es verdad que ahora parece un momento más álgido de Galicia, lo cual creo que va con las personalidades de estas autonomías donde hay probablemente un sentimiento de pertenencia que a lo mejor no tienen otras y que provoca cosas", argumenta Turbulencias, apuntando el factor diferencial del idioma propio, que lleva de manera muy natural a expresarse de maneras más alternativas e incluso reivindicativas: "En Galicia había una línea muy fuerte bastante politizada de música combativa en gallego que era súper interesante, pero de repente aparecieron una serie de grupos que no se politizaron tanto, que vieron que su objetivo era más captar un público que disfrutara de las canciones y no solo del mensaje. Y creo que han conseguido exactamente eso".

¿Por qué bebemos hasta ponernos como Las Grecas? "Nadie te mira mal si bebes orujo por la mañana" Ver más

En medio de semejante aluvión de nombres, los autores intentan marcar "no ya un camino súperdesarrollado, sino un pequeño sendero por el que pueda transitar el lector" mientras ve "cómo se fue desarrollando todo" para llegar hasta la "fotografía del momento actual". En este ejercicio de divulgación resultan muy importantes las ilustraciones de Víctoria Sánchez, quien a finales de 2022 publicó otro libro similar, en ese caso en solitario, titulado Murcia loves indie. "Los gallegos tienen una riqueza y una identidad brutal. Los murcianos estamos empezando a quitarnos un poco ese complejo", señala a infoLibre.

"Las periferias tenemos un poco de complejo de que todo nos cuesta un poco más, y Murcia en ese sentido está empezando a recuperar poquito a poco el folclore. La baza de los gallegos es su folclore, su idioma, su fusión, e incluso su circuito cerrado en el que ellos pueden funcionar", indica la ilustradora, profesora de profesión y que opina que este tipo de libros entran estupendamente por los ojos y bien deberían tener más presencia en las escuelas: "Yo soy maestra y tengo compañeros maestros comprando el libro, porque hay contenidos en el cole a adquirir sobre músicas locales. Estos libros ayudan mucho a que los críos se adentren de una manera fácil en una música que tienen muy cerca".

"Galicia tiene mucho más que pulpo. Tiene muchísima variedad de música y tendencias, de fusión, de lo antiguo con lo moderno", resalta Sánchez, mientras Turbulencias remarca el gran trabajo de ilustración realizado, que "representa a Galicia sin caer en los estereotipos típicos ni redundancias". Entre ambos ofrecen un viaje en el que no hay centenares de kilómetros, sino miles de canciones que suenan sin control al desplegar las páginas de un libro con tamaño de disco de vinilo no por ninguna casualidad y que nos cuenta desde dentro lo que está pasando en el córner noroeste. "No queríamos esperar veinte años a sacar este libro, que iba a salir aunque fuera de otra manera, porque este momento se está notando que está siendo muy importante para Galicia en muchos aspectos. Por eso decidimos hacer esta fotografía actual y hacerla ahora", remata Turbulencias.