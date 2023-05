Elton John conquista el Palau Sant Jordi de Barcelona en su gira de despedida de los escenarios

El cantautor y pianista inglés Elton John ha conquistado este lunes por la noche el Palau Sant Jordi de Barcelona en el que ha sido el primero de sus dos conciertos en la ciudad dentro de su gira mundial The Farewell Yellow Brick Road, con la que se despide de los escenarios tras más de 50 años de carrera, según ha informado Europa Press.

Pocos minutos pasadas las 21.00 horas, ha aparecido en el escenario luciendo un elegante frac negro con lentejuelas y detrás de los cristales rosas de unas redondas y gruesas gafas que destellaban para sentarse ante un piano de cola y abrir el espectáculo con Bennie and the Jets ante 16.000 personas.

"¡Barcelona, buenas noches! Estamos muy felices de estar aquí después de tanto tiempo. Gracias por la paciencia", ha expresado la estrella británica a un público con el que finalmente se ha podido reunir tras aplazar el concierto en dos ocasiones: se anunció para octubre de 2020, se pospuso a octubre de 2022 y finalmente a mayo de 2023.

Arropado por el guitarrista Davey Johnstone, el batería Nigel Olsson, los percusionistas Ray Cooper y John Mahon, Kim Bullard en los teclados y Matt Bissonette en el bajo, ha seguido con Philadelphia Freedom, I guess that's why they call it the blues, durante la que se ha proyectado imágenes del fotógrafo británico Martin Parr, y Border song, que ha dedicado a la reina del soul, Aretha Franklin, quien la versionó.

'Tiny dancer', 'Rocket man' y 'Someone saved my life tonight'

No ha hecho esperar demasiado al público antes de entonar uno de los grandes himnos, la emocionante Tiny dancer, del álbum Madman across the water (1971), y ha seguido viajando en el tiempo con la poderosa Have mercy on the criminal, del álbum Don't shoot me, I'm only the piano player (1973), sellada con un apoteósico solo a cargo de Johnstone.

El público se ha aliado para cantar y encender las luces de los móviles con la mágica Rocket Man, correspondida por un largo aplauso al finalizar, y la fiesta ha seguido con Take me to the pilot y Someone saved my life tonight, del álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975), que John ha confesado que es de sus "favoritos".

Su virtuosismo al piano y el de sus músicos han seguido hechizando al público con Levon y Candle in the wind, y tras intercambiar el frac por un traje azul, también con puños y solapas armados de lentejuelas, ha sumado fuerzas con la guitarra y el bajo para una extensa introducción musical de Funeral for a friend - Love lies bleeding, seguida por 'Burn down the mission y Sad songs (say so much).

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con Sorry seems to be the hardest word y Don't let the sun go down on me, para más tarde revolucionar al público con las enérgicas The bitch is back, I'm still standing, Crocodile rock y Saturday night's alright for fighting, durante las que no ha dejado de mostrar complicidad con su ejército de músicos y que ha culminado con una explosión de confeti.

Con su tercer look de la noche, una elegante bata blanca larga hasta los pies y de efecto satén, ha compartido con el público la nueva Cold heart, fruto de la colaboración con Dua Lipa, seguida por la tierna y esperada Your song y Goodbye yellow brick road, con la que ha sellado un espectáculo de dos horas y 23 canciones.

Concierto 306 de su gira de despedida

"Ha sido espectacular. Gracias por la lealtad", ha declarado el cantante, que ha añadido que este es el concierto número 306 de su gira de despedida y el décimo de su carrera en Barcelona, donde volverá este martes 23 de mayo en un concierto que, como el de este lunes, también ha agotado todas las entradas.

Tras su paso por la capital catalana, el The Farewell Yellow Brick Road les llevará por Amberes (Bélgica), también con una doble cita y por una gira por Reino Unido con paradas en Londres; Manchester, donde dará tres conciertos; Leeds y Birmingham, también con triple cita.

Sella una carrera con más de 4.000 conciertos en 80 países

A finales de junio seguirá por París (Francia); Zurich (Suiza); Copenhague (Dinamarca) y Estocolmo (Suecia), donde el 8 de julio pondrá punto y final a una carrera de 38 discos de oro, 31 álbumes de platino y multiplatino, más de 50 éxitos Top 40 y más de 4.000 actuaciones en más de 80 países desde su primera gira, en 1970.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y ha conseguido el récord del single más vendido de todos los tiempos, con Candle in the Wind, que vendió más de 33 millones de copias, así como cinco premios Grammy, incluido un Grammy Legend, un Premio Tony, un Oscar, un Brit Award, e ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.