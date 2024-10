Muere el exmiembro de One Direction, Liam Payne, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires

Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales, que informaron a EFE que el artista se habría "arrojado del balcón de su habitación". "El músico británico Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica al 6000 en el barrio de Palermo", informó a EFE un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

"En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B fue desplazado al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", agregó el portavoz, que sin embargo no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne.

Ante la llegada del personal policial al hotel, el encargado del lugar "afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón (patio) interno trasero del hotel, y cuando los oficiales llegaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación", agregó el ministerio en un comunicado. De igual forma, detalló que la Fiscalía Criminal y Correccional Nº16 fue asignada al caso y que se ordenó la presencia de la Unidad Criminalística y el traslado del cuerpo a la morgue.

El fallecimiento del artista de 31 años fue confirmado también por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte". Al llegar los servicios de emergencia, constataron que "lamentablemente presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída" por lo que "no hubo posibilidad de reanimación", explicó Crescenti en diálogo con la señal de televisión argentina Todo Noticias. "Tenemos que esperar la autopsia, pero de acuerdo a lo que vio el equipo, tenía fractura de base de cráneo", agregó.

A la espera de los resultados de la autopsia, todo parece indicar que la causa de la muerte fue la caída. El caso está en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14 de la capital argentina, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi, informó el diario La Nación. Según la prensa local, Payne habría caído en un patio interno del hotel en el que funciona una cafetería, aunque en ese momento estaba vacía, por lo que nadie más resultó herido.

La noticia de la muerte de Payne produjo una catarata de reacciones de pesar en las redes sociales, donde se convirtió inmediatamente en un tema del momento (trending topic). Además, en Buenos Aires grupos de fans y curiosos se congregaran a las puertas del hotel Casa Sur de la capital argentina.

Horas antes de su muerte, publicó en la red Snapchat un selfie con un mensaje que decía: "Hermoso día en Argentina". El pasado 2 de octubre asistió a un concierto de su excompañero en One Direction Niall Horan en Buenos Aires y se hizo una foto con el que colgó en las redes.

El cantante, que entró en el mundo de la música después de competir en el programa de The X Factor en 2008, al que regresó dos años después ya como integrante de One Direction junto a sus compañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, llevaba unas dos semanas en Argentina, los primeros días acompañado de su novia, la influencer estadounidense Kate Cassidy, de 25 años, con quien llevaba dos años de relación.

El quinteto One Direction, que quedó en tercer lugar cuando se presentó en The X Factor y rápidamente firmó con Syco Entertainment, fue una de las boy bands más populares y de mayores ventas de todos los tiempos. Entre 2010 y 2016 la banda británica vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo impulsada ​​por éxitos como What Makes You Beautiful, Night Changes y Story of My Life.

En 2017, Payne debutó como cantante solista con Strip That Down, después de que One Direction anunciara una pausa indefinida. Su álbum debut LP1 fue lanzado en 2019.