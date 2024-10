"Viñaseñoros", testosteronarock", "viñanabos", "viñahombres"... Las redes sociales se han inundado de voces críticas tras la publicación este lunes del cartel provisional del festival de música Viña Rock, que se organizará en Villarobledo (Albacete) del 1 al 3 de mayo de 2025. Aficionados y músicos han estallado rápidamente contra la escandalosa ausencia de artistas femeninas entre las bandas que componen el cartel. Una única mujer entre 35 grupos confirmados: la cantautora y guitarrista Grex. Por lo demás, son casi inexistentes las representantes femeninas, la mayoría coristas que actuarán rodeadas de compañeros masculinos en bandas conformadas por cuatro, cinco o hasta siete hombres.

"El verdadero problema no son tanto los organizadores, que son los mismos año tras año y a veces lo hacen mejor y otras peor. Son los grupos masculinos grandes los que mandan, los que fijan los precios y los cachés, priorizando su propio beneficio. Los organizadores muchas veces se tienen que plegar a sus exigencias", denuncia la cantante, actriz y escritora Rocío Saiz, una de las primeras artistas en posicionarse públicamente sobre este asunto. "Los grupos de hombres que se supone que tienen más alcance y te venden las entradas se aprovechan de sus privilegios para apretar a los promotores y no dejar hueco a mujeres, personas no binarias o ni siquiera bandas masculinas más pequeñas. Joden a sus compañeros. Basta ya", sentencia tajante.

La Raíz, Mägo de Oz, Reincidentes o El Niño de la Hipoteca son solo algunas de las bandas masculinas que copan la cabecera de festivales como el Viña Rock, dejando fuera de los escenarios a grupos emergentes, con menos tirón o –lo que tampoco es muy difícil– más diversos. Y en géneros como el rock, el indie o el metal parece que, a estas alturas, la paridad y la igualdad siguen siendo asignaturas pendientes.

¿La respuesta de bandas y organizadores? El silencio. Incluso entre las críticas se ha echado en falta la diversidad. "Si siempre somos nosotras las que nos posicionamos, nos hace colocarnos en posiciones más vulnerables y perder trabajos", criticaba en redes Saiz. "No veo a nuestros compañeros posicionarse: pero no en este, en ningún festival. Si no nos ayudáis, si no dejáis de actuar en espacios donde no hay diversidad, nos estáis abandonando. Os necesitamos", añadía pocas horas más tarde.

Para Saiz, la solución no pasa por el boicot o la censura: "Va de dejar de romantizar a muchas bandas que admira la gente y que son quienes marcan la oferta y la demanda". "También hay una ley de igualdad de contrataciones públicas que hay que cumplir", recuerda. Además, desde la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música, de la que forma parte, han elaborado un test de autoevaluación de igualdad. "Ningún promotor lo quiere hacer", denuncia.

Indignación, ironía y críticas

A través de X y bajo el hashtag #nocabeunhombremas, muchos usuarios se han sumado a la oleada de reproches. Comentarios como "lo llaman Viña Rock porque 'los mismos 20 hombres de siempre' quedaba demasiado genérico"; "lo de La Sra. Tomasa ya lo inventaron Carmen Mola y Carolina Durante"; "la Oreja de Van Gogh ya puede ir al Viña Rock"; "tremendo campo de nabos van a plantar en Villarobledo" o "hay más pivas en la ilustración que en el lineup" se han sucedido entre las reacciones al anuncio del festival.

Bienvenidas en la taquilla, 'non gratas' en el escenario: las mujeres se hartan de ser minoría en los festivales Ver más

Tampoco Saiz ha estado sola entre las artistas que han decidido utilizar su altavoz contra una situación que ni es nueva ni termina de solucionarse. "¿Misoginia o alergia a las mujeres?", reprobaban desde su cuenta de X Pipiolas, el dúo musical formado por Paula y Adriana. "Es bastante desolador que se dé por hecho que es 'labor de mujeres' alzar la voz ante aquello que tenga que ver con el machismo en la industria musical. Ni una vez se ha visto a un grupo de tíos señalando carteles de festivales sin representación femenina, porque en el privilegio se vive comodísimo. Por desgracia, hay mentes que no reflexionan si la voz de quien habla no es una masculina", analizaban en un hilo posterior.

Tiburona, Nat Simons, Shego...

No se han hecho esperar los defensores acérrimos del festival. Mensajes del estilo "y hay que llevar a señoras porque..."; "¿dónde está el problema?"; "obviamente se llama a lo que gusta y pide el público" o "igual es que no encuentran grupos de mujeres al nivel de los que aparecen en el cartel" también se han podido leer en las últimas horas.

Pero, ¿de verdad el problema es que no hay suficientes artistas de categoría en el panorama musical? Amaral, Zahara o Rigoberta Bandini demuestran que las mujeres pueden encabezar conciertos y festivales vaciando las taquillas. Pero no son las únicas. Brava, Tiburona, Nat Simons, Shego, Hinds, Mafalda... La lista de artistas y grupos integrados por mujeres es infinita. Y su impronta cada vez más fuerte.