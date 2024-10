Mucho 'thriller', algo de Tinder y sin noticias de Pablo Motos: estos son los finalistas del Planeta

Ambiente inusitadamente festivo en un lunes a la hora del aperitivo en la Llotja de Mar de Barcelona. Una manera diferente de empezar la semana con el tradicional runrún de rumores y chascarrillos ya ininterrumpido hasta que en la noche de este martes conozcamos el ganador de la 73 edición del Premio Planeta. El galardón más dotado de la literatura mundial, con un millón de euros para ganador y 200.000 euros de propina para el finalista, que entregarán en esta ocasión el rey Felipe VI y la reina Letizia en el transcurso de una cena en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Un total de 1.070 manuscritos anónimos –fueron 1.129 en 2023- se han presentado con seudónimo, la mitad procedentes de España y el resto principalmente de América, con la aspiración última de convertirse en el libro más vendido del año, pues eso es lo que ocurre edición tras edición con un Planeta que se debate históricamente entre la calidad literaria y el tirón comercial. "Hemos recibido en total unos 28.000 manuscritos en los 73 años del premio, que acumula ya 45,5 millones de ejemplares vendidos", ha destacado en una concurrida rueda de prensa el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, quien ha recordado a su vez que el título ganador suele tener una tirada media de 300.000 o 350.000 ejemplares.

El thriller y las novelas de realización personal siguen siendo los géneros más representados entre las novelas presentadas este año al premio, a lo que hay que unir una nueva tendencia, con las relaciones personales a través de las redes sociales e Internet. En nombre del jurado, el escritor Juan Eslava Galán ha explicado que "sigue habiendo géneros favoritos, porque se van repitiendo en el tiempo, entre ellos la novela negra o thriller, que abunda, o las novelas de realización personal".

Se detecta, tal y como ha añadido Eslava Galán, una nueva tendencia con la incorporación de otro género, "las novelas en las que las relaciones se establecen a través de Internet, de chats u otras aplicaciones tecnológicas". La también jurado y escritora Carmen Posadas ha recordado que "las redes son un factor tan importante en nuestras vidas que es lógico que lo recojan las novelas, es inevitable y además el Premio Planeta siempre ha reflejado las nuevas tendencias narrativas".

Los diez títulos y autores (o sus seudónimos) de las obras finalistas son: El hombre de la plaza Garibaldi, de Antonio Chaves Ferrand (seudónimo), Niño raro de pampa húmeda, de Baltasar Valdez (seudónimo), Lo que está escrito, de Elizabeth P. Vaquero, El amargo sabor de las crisálidas, de Pasifae (seudónimo), Milagro de Eutropio (seudónimo), Metamorfosis femenina, de Jon Mur (seudónimo), Solo me sirve el odio, de Gallo (seudónimo), Buenas noches y buena suerte, de Anna Ajmátova (seudónimo), Anda suelto Satanás, de Ernie Loquasto (seudónimo), y Lluvia de cristal, de Dolors Fernández Guerrero.

En la noche de este martes saldremos de dudas y conoceremos las obras distinguidas -ganador y finalista- según el criterio, las deliberaciones y las votaciones privadas en varias rondas eliminatorias de un jurado integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer (ausente este lunes por encontrarse convaleciente), Carmen Posadas, Belén López y las nuevas incorporaciones de Luz Gabás y Eva Giner, que vienen a ocupar las plazas dejadas por los tristemente fallecidos Fernando Delgado y Rosa Regás (quienes han recibido un sentido aplauso por parte de los presentes a petición de Creuheras).

Sector editorial

El presidente del Grupo Planeta ha compartido con los presentes algunos datos aprovechando que este año se cumplen 75 años de la fundación de la editorial, puesta en marcha en 1949 por José Manuel Lara Hernández. "El objetivo de Planeta, y en eso coincide con el premio, siempre ha sido la difusión del libro, descubrir nuevos lectores y estimular la creación literaria", ha destacado, remarcando que a lo largo de todos estos años han publicado alrededor de 135.000 libros y mil millones de ejemplares de todos ellos. "Hemos sido prudentes con el cálculo, porque sale a unos 7.500 por edición de cada libro, aunque seguro que son muchos más", ha puntualizado.

Más allá de las cifras de su editorial, ha enfatizado Creuheras que ahora mismo en España "se está leyendo más" desde la pandemia. "Y una buena noticia es que los jóvenes están leyendo mucho más", ha destacado, antes de adelantar que, si todo sigue tal y como está funcionando hasta ahora, "este año 2024 será el mejor de la historia del sector editorial en nuestro país", lo cual es, otra "grandísima noticia".

En esta línea, el director general editorial del Grupo Planeta, Jesús Badenes, ha asegurado que "solidez" es la palabra que define al mercado editorial español, explicando que de 2019 a 2023 el mercado del libro ha crecido más de un 35% en España. "Ninguno de los países de nuestro entorno tiene un crecimiento como este. El libro en España está teniendo una época francamente buena", ha afirmado, para luego poner el foco en otro buen indicador, el índice de lectura de libros -porcentaje de la población que lee-, que se sitúa en nuestro país en el 68,3%: "Más que en Italia aunque menor que en Alemania (85%), Francia (88%) o Estados Unidos (73%)", ha apostillado.

Y aún ha continuado: "Otro dato esperanzador es que entre 15 y 24 años la población lectora llega hasta el 74%. Esto es bueno porque es cantera para el futuro. Este 2024 está siendo uno de los mejores años en lo que a los libros se refiere en España, y el mercado está creciendo un 11,7% desde enero a septiembre. Una cifra que nos permite decir que este año se romperá el techo histórico de venta de libros en España. Nunca se habrá leído ni vendido tanto en España. Esto a nivel social es una gran noticia, porque leer nos hace libres y mejores".

Otra pequeña gran tradición ya en esta cita anual es comentar la relación del sector editorial con la inteligencia artificial, que no para de colarse en nuestras vidas de manera cada vez más profunda. "La IA es muy importante, pero no sustituirá al talento de los autores y autoras. Podrá ser complementaria en la cadena de valor del libro, nos ayudará a la logística y otras cuestiones, eso sí", ha concedido, antes de rematar reclamando una "necesaria regulación y un necesario respeto a la propiedad intelectual, algo básico para los autores y para que la cadena de valor del libro pueda subsistir".

El runrún, decíamos, ya no cesa. Tampoco las conjeturas y las cábalas más disparatadas. Después de que el año pasado fuera la periodista y presentadora de Atresmedia -perteneciente, recordemos, al Grupo Planeta- Sonsoles Ónega la ganadora del premio, hay quien apunta abiertamente a su colega Pablo Motos como aspirante a semejante distinción. Una posibilidad que ha dejado más bien atónico al propio Creuheras, a quien le han preguntado si le consta que el conductor de El Hormiguero haya presentado algún manuscrito bajo seudónimo: "Hablo con él con frecuencia y yo no tengo ninguna noticia. Y yo sabría que se ha presentado al premio, porque si no es que me lo habría ocultado hasta a mí. Así que me temo que no".