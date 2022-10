Luz Gabás, exalcaldesa de Benasque por el PP, gana el Premio Planeta con 'Lejos de Luisiana'

Noche de fiesta y emociones la de este sábado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya pues, después de días de apuestas, rumores y sospechas, ya se conoce el ganador del Premio Planeta 2022. Ganadora, en este caso, en la septuagésimo primera edición del galardón literario mejor dotado el mundo, pues el millón de euros va a parar este año a la cuenta corriente de Luz Gabás Ariño (Monzón, 1968) como exultante autora de la novela galardonada, Lejos de Luisiana. Tendrá que consolarse con los 200.000 euros que se embolsa en condición de finalista Cristina Campos, con Historias de mujeres casadas.

Ambas son las triunfadoras de una velada que fue ganando en intensidad y emoción progresivamente, según se acercaba el momento del anuncio final. Se despeja así la gran incógnita del otoño literario en castellano, se terminan las quinielas y especulaciones que se fueron intensificando gradualmente desde el acto inaugural del Premio este viernes en la Llotja de Mar de Barcelona, y que se hacían ya prácticamente insoportables en su enloquecido runrún en la multitudinaria cena de esta noche. Todos querían adivinar el secreto mejor guardado para, llegado el momento, rebobinar y sacar pecho con eso tan español de gritarle a los demás un sonoro "¡os lo dije!" (poder decir eso siempre es, a su manera aunque sin dotación económica, otro premio).

Aunque, teniendo en cuenta que tanto la ganadora como la finalista se presentaron con seudónimo, es altamente improbable que haya alguien que esta noche haya podido regalarse semejante satisfacción. Y es que Gabás, que se ha presentado al galardón con el seudónimo de Hoja de fresno, ha ganado por una novela que presentó a concurso con el título de Río arriba. Una historia que se desarrolla a finales del siglo XVIII, cuando la colonia francesa de Luisiana pasa a manos españolas y conviven en difícil equilibrio diferentes etnias y culturas. Una época convulsa que sirve de escenario a una gran historia de amor entre un indio y una súbdita francesa.

Por su parte, Campos se presentó con el seudónimo de Gabriela Hausmann una obra inicialmente titulada El amante de mi mujer. Esta es su sinopsis: Después de veinte años de matrimonio, el amante imaginario con quien siempre había soñado la protagonista se hace realidad. Ella y sus compañeras de trabajo recorren todos los temas con la feminidad, la sororidad, el poder del amor y la honestidad.

"Es una historia de amor inquebrantable en tiempos convulsos, pero también de amistad, de lealtad y traición, de relaciones familiares, de sufrimiento y esperanza. Una novela sobre la vida, que es como un río, que a veces fluye manso y a veces se desborda inundándolo todo a su paso. Una novela coral sobre el esfuerzo y la fortaleza necesaria para seguir adelante en tiempos de incertidumbre, enfermedad y guerra", ha dicho Gabás desde el estrado al recoger su preciado galardón, añadiendo divertida un comentario que ha provocado risas y aplausos: "Me siento muy orgullosa de esta novela y también, francamente, de mí".

Las novelas ganadora y finalista del #PremioPlaneta2022 estarán a la venta en las librerías de toda España el próximo 4 de noviembre.



📖 ‘Lejos de Luisiana’, de Luz Gabás.

📖 ‘Historias de mujeres casadas’, de Cristina Campos.@edit_planeta — Planetadelibros.com (@Planetadelibros) 15 de octubre de 2022

Luz Gabás Ariño nació en 1968 en Monzón (Huesca). Se licenció en Filología Inglesa y obtuvo la plaza de profesora titular de escuela universitaria. En 2007 escribió su primera novela, Palmeras en la nieve. Publicada en febrero de 2012, se convirtió en el debut español de más éxito de ese año y fue traducida a distintos idiomas. La adaptación de la novela al cine, protagonizada por Mario Casas y Adriana Ugarte, fue también un éxito comercial y la película consiguió dos premios Goya.

En 2014 publicó Regreso a tu piel y, en 2017, Como fuego en el hielo. Con ambas novelas, editadas por Planeta, Luz Gabás se consolidó como una de las autoras más vendedoras de nuestros días. Su obra está siendo publicada en varios países, siendo El latido de la tierra (Planeta, 2019) su hasta ahora última novela.

Actualmente reside en Benasque, en las montañas del Pirineo aragonés, donde encuentra la inspiración para su trabajo y de donde fue alcaldesa entre 2011 y 2015 por el Partido Popular, con el apoyo del PSOE. Gabás renunció a su acta de concejal tras no obtener los resultados esperados en la localidad oscense en las elecciones de 2015. "Si pierdes, lo lógico es que dimitas. No ganas, te vas, no te puedes agarrar a los sillones", llegó a declarar al respecto.

En la rueda de prensa posterior a la entrega del galardón, Gabás ha calificado de "muy puntual" su paso por la política, llegando a asegurar que se le "olvida" hasta que se lo preguntan. "La política está presente en todo y enseña. Cuando has estado en política entiendes mejor a Shakespeare", ha planteado con sorna, para luego asegurar que intenta cada vez más en su entorno "despolitizar la vida" porque, de lo contrario, vamos a perder todos la "amabilidad". "Eso no puede ser. Menos política y más lectura", ha apostillado.

UN PREMIO PLANETA DE RÉCORD

Un total de 846 novelas se han presentado este año a la septuagésima primera edición del Premio Planeta, una cifra récord que supera en casi dos centenares la participación de 2021 (a su vez también de récord). La procedencia de las novelas recibidas este año es muy diversa (más aún teniendo en cuenta que son muchas más que en la última edición). Además de España, con 405 obras, destacan América del Sur con 224, Norteamérica con 82, América central con 35, el resto de Europa con 23 y Asia con cuatro.

El jurado del premio lo integran este año José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria del jurado con voto.

La representación política a la cena ha estado encabezada por la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el de Universidades, Joan Subirats, así como la consellera de Cultura catalana, Natàlia Garriga, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Entre el millar de asistentes también se encontraban el expresidente de la Generalitat José Montilla; el primer secretario del PSC, Salvador Illa y la presidenta de Cs, Inés Arrimadas. El escritor y exministro de Cultura y Deporte, Máximo Huerta, también ha acudido a la cita, así como, entre muchos otros, Sergio del Molino, Sandra Barneda, Boris Izaguirre, Julia Otero, Glòria Serra, Luis del Olmo, Carmen Chaparro o Josep Sánchez Llibre.