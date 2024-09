'Las abogadas', cuando Manuela Carmena y Cristina Almeida eran la pesadilla de los tribunales franquistas

Madrid, 1964. Lola González (Paula Usero) es una chica de familia acomodada que llega a la Facultad de Derecho. Allí conocerá a Cristina Almeida (Elisabet Casanovas), Manuela Carmena (Irene Escolar) y Paca Sauquillo (Almudena Pascual), estudiantes de un curso superior con una fuerte vocación de transformación y un compromiso político que no hará otra cosa que crecer y crecer a lo largo de los años, hasta convertirse de diferentes maneras en figuras clave durante el tardofranquismo y lo más oscuro y violento de la Transición, ejerciendo como abogadas laboralistas en defensa de los trabajadores y los socialmente más desfavorecidos ante el Tribunal de Orden Público y la Magistratura de Trabajo.

Un cuarteto militante comunista que personifica la apertura y la evolución de todo un país decidido a cambiar, a ser moderno, igualitario. Un país del siglo XX al fin, aunque fuera con varias décadas de retraso por culpa de una dictadura que hizo todo lo posible por detener el tiempo. Un país con ganas de ser mejor, en definitiva, aunque la batalla iba a ser cruenta y mortal. Pronto lo descubrió Lola cuando Enrique Ruano, su pareja, falleció a finales de los sesenta tras caer por la ventana de un séptimo piso mientras la Brigada Político-social que lo custodiaba realizaba un registro en una vivienda. Un suceso que la familia calificó siempre de asesinato y que llevó a la joven abogada, rota por el dolor, a batallar vehementemente para conocer la verdad.

Las cuatro, además, están relacionadas muy directamente y en primerísima persona con la matanza de los abogados de Atocha, acontecida el 24 de enero de 1977. La propia Lola resultó herida y sufrió secuelas durante años, Paca pudo haber sido asesinada en aquel funesto atentado, pero estaba reunida en otro local con Manuela Carmena (a quien sí mataron, tristemente, fue a su hermano Javier Sauquillo, junto a Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal). Cristina Almeida tenía su propio despacho laboralista y fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la matanza, con José Bono y José María Mohedano.

Todo ese recorrido, desde la entrada en la universidad de las jóvenes estudiantes hasta el ataque terrorista cometido por un comando ultraderechista en el despacho de agogados de Atocha 55, es el que hace Las abogadas, la nueva serie que RTVE estrena en la noche de este miércoles 25 de septiembre al término de La Revuelta en La 1 de TVE. "Una serie muy necesaria para conocer más de cerca el paso del franquismo a la democracia", remarca a infoLibre Almudena Pascual, actriz que encarna a Paca Sauquillo. "Está muy bien documentada, pero más allá de recrear esa época y la vida de cuatro abogadas con unos nombres que siguen resonando mucho a día de hoy, es también una ficción", anticipa Elisabet Casanovas (Cristina Almeida).

Para Pascual, el valor de Las abogadas reside en que la trama cuenta la historia de ese período de tiempo "muy concreto, que muy pocas los libros nos enseñan cómo fue realmente". "Y lo cuenta desde el prisma de cuatro mujeres que coincidieron en la universidad y a las que las circunstancias unieron mientras cada una iba desarrollando su carrera como abogadas laboralistas", prosigue la intérprete, quien destaca a su vez el alegato feminista que impregna esta serie: "Ellas fueron las primeras, las pioneras en la apertura de los primeros despachos laboralistas de mujeres".

Y aún continúa: "Fueron en parte también privilegiadas, porque venían de una clase media-alta en la que podían tener estudios universitarios, Porque muchas mujeres, aunque tenían acceso como en este caso a estudiar Derecho, luego no ejercían de ello y volvían otra vez a casa o a una vida familiar. Ellas, sin embargo, están en la lucha hasta el final. Es muy necesario darle vida y voz a ellas cuatro, no por ponerlas de heroínas, ni de nada, pero es que realmente hicieron un trabajo con el que consiguieron derechos y libertades para todos, tanto de trabajadores como de asociaciones".

Casanovas, por su parte, resalta de las cuatro su lucha como mujeres en un "ambiente muy masculinizado, donde los sitios de poder estaban ocupados por hombres". "Por eso, ellas tuvieron mucho que ver en cambiar muchas cosas", afirma a infoLibre, al tiempo que confiesa tener la sensación, después de haber aprendido tanto sobre las cuatro, de que "ellas tenían una visión de las cosas muy clara, además del conocimiento para enfrentarse a las estructuras y poner una solución a lo que no les gustaba". "Tampoco quiero hablar por ellas, pero sí que evidentemente creo que cambiaron lo que no les parecía correcto, usando muy bien el sentido común", apostilla.

Si dices atentado de Atocha a los más jóvenes les viene a la cabeza el 11M con los ataques a los trenes, no esta otra matanza de finales de los años setenta Almudena Pascual

Se trata, en esencia, de cuatro mujeres con un "ímpetu revolucionado" y un "fuerte compromiso social", en palabras de Pascual, quien ve en las cuatro abogadas unas ganas muy claras de "cambiar los valores y la educación en los que se habían criado en la época franquista". "No estaban de acuerdo y se preguntaron qué es lo que tenían que hacer para cambiar esa situación. Eso es lo que hicieron. Hacer lo que tenían que hacer para cambiar lo que querían cambiar con las herramientas que tenían y siendo mujeres", reflexiona.

En este línea, defiende Pascual que "lo peor que podemos hacer es caer en la pérdida de la memoria histórica", remarcando de paso, para los más desmemoriados, que la transición fue mucho más violenta de lo que se recuerda desde el momento actual: "Animo a todos los públicos a ver Las abogadas porque es necesario como sociedad conocer estas partes de la historia de nuestro país. Además, da visibilidad a estas cuatro mujeres y, aunque cada vez lo conseguimos más, hace falta todavía mucho trabajo para que salgan historias así en pantalla".

'Respira', la serie que la Marea Blanca quiere que veas: "Con un seguro de 30 euros no estás cubierto" Ver más

"Teníamos muchas ganas de contar esta historia", tercia Casanovas, quien admite, además, que les daba "mucho respeto" el proyecto porque "son hechos muy importantes y también muy dolorosos y significativos, que han cambiado parte de algunas leyes". Por eso subraya que "no se puede caer en la desmemoria" y, muy al contrario, hay que "recordar que ahora tenemos determinados derechos porque alguien algún día luchó por ellos". "Y todavía nos queda mucho trabajo que hacer, por ejemplo para que los espacios donde se toman importantes decisiones sean igualitarios", agrega.

No es una serie sobre la matanza de Atocha

Ambas coinciden en aclarar, eso sí, que esta no es una serie sobre la matanza de Atocha, sino que ese es un episodio culminante que, de alguna manera, ejemplifica lo peligroso de la lucha que estas mujeres llevaron a cabo en un momento de nuestra historia especialmente convulso. "La serie cuenta la historia de las cuatro abogadas desde el año 1964 en la universidad hasta 1977, con la matanza y las primeras elecciones democráticas. Tampoco se pone el foco en eso, es seguir cómo ellas se van desarrollando y cómo lamentablemente vivieron este suceso, que por eso, claro, se ve en la serie", acota Pascual, quien pone en valor la importancia de que las nuevas generaciones vean Las abogadas de una manera muy sencilla: "Si dices atentado de Atocha a los más jóvenes les viene a la cabeza el 11M con los ataques a los trenes, no esta otra matanza de finales de los años setenta".

"Es una serie que pasa durante diez años. Es inevitable que la matanza forme parte, pero no se centra solo en eso. Cuenta también todos los años anteriores de cómo se va cociendo todo", apunta Casanovas, Y termina Pascual: "Es conocer la historia real de personas importantes que al final dieron la vida por la democracia que tenemos hoy en día. Yo vi hace no mucho un documental justamente sobre la matanza de Atocha y me impresionó la dimensión que tuvo todo lo que vino después del velatorio, el paseo que hicieron con los fallecidos por Madrid, con la gente del PCE por la calle, todo el mundo en silencio... son imágenes que te dejan helada. Ojalá esta serie haga un poco de espejo o haga reflexionar".