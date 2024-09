Ver la tele ya no es 'boomer': el 'efecto Broncano' atrapa a la audiencia que se aburría con las grandes cadenas

"Iba a decir por última vez, pero ya sin fiesta, que ayer volvimos a ser lo más visto de la televisión". El miércoles 18 de septiembre la victoria de La Revuelta de David Broncano sobre El Hormiguero de Pablo Motos ya no era ninguna novedad. Básicamente, dejó de ser noticia. Antes de que comenzara la temporada se anticipaba la batalla, pero no se preveía tan ajustada. Sin embargo, dos semanas después ya se puede afirmar que en esa sentencia que día a día dictan los audímetros, realmente, no hay ni ganador ni perdedor: La Revuelta ha superado las expectativas, pero es que El Hormiguero ha firmado la mejor semana de su historia. ¿Cómo es posible?

"Todavía estamos analizando este fenómeno", reconoce Nacho Ávila, analista de audiencias de la consultora Dos30. "Es indudable que lo de La Revuelta ha sido una revolución, pero todavía tenemos que descifrar por dónde van las cosas", añade.

Hay un factor que siempre juega a favor de un programa nuevo. O hasta de una temporada nueva. Le pasa a El Hormiguero cada septiembre. "Después del parón de vacaciones el programa siempre empieza con un boom de cifras que luego se acaba asentando", explica. "Todos empiezan muy arriba. Siempre", coincide Elena Neira, profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). ¿Es esto lo que le está pasando a La Revuelta? Pues podría ser. "El programa ha llegado para quedarse, pero también es verdad que su 'inicio-sorpresa' a lo mejor se ve desplomado en unos meses", continúa el experto.

En cualquier caso, lo que sabemos por ahora es que el éxito es indudable. "Es muy meritorio lo que ha conseguido Broncano", indica Neira. "Es asombroso", añade el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Enrique Guerrero. En sus primeros ocho días de emisión, ha conseguido vencer a El Hormiguero en cuatro ocasiones. Por cuota, el espacio de TVE ha terminado su segunda semana como líder con un 17,2% de share, a dos puntos de su competidor directo. Y Motos ha sido, durante años, el rey por excelencia de su franja horaria.

Pero, ¿significa todo esto que ya no lo sea? No, ni mucho menos. La primera semana de emisión de La Revuelta, del 9 al 12 de septiembre, el programa de Antena 3 consiguió firmar la mejor semana de su historia. La explicación está en el detalle.

¿Quién ve qué?

El análisis de las audiencias no deja lugar a dudas. Según los datos recogidos por Barlovento, a Motos lo prefieren los mayores de 65 años y los niños de entre 4 y 12. Sin embargo, entre ambas franjas el vencedor claro es Broncano, que gana sobre todo entre los que tienen entre 25 y 44 años.

Por cumunidades, además, también hay diferentes. Mientras que Antena 3 lidera, por ejemplo, en Andalucía y Galicia, TVE lo hace en Madrid y Cataluña.

¿Y todo esto tiene sentido? Según los expertos, sí. Sobre todo en lo relativo a la edad. Realmente, La Revuelta no es un programa nuevo, sino que simplemente ha reeditado en TVE lo que en Movistar se llamaba La Resistencia. "Eso es un fenómeno único. Nunca ha habido un programa que se haya enfrentado al veredicto de la audiencia años después de empezar a rodar", explica Ávila. "Todos los programas necesitan tiempo, pero La Revuelta ya llegó con las secciones y los colaboradores muy asentados, sabiendo lo que funcionaba y lo que no", añade. Ha empezado, en cierto modo, con algo de ventaja. Los que ya eran seguidores entonces, lo son ahora también. "Muchas de las personas que lo veían en Movistar o incluso en redes sociales o YouTube lo ve ahora en abierto", añade el experto.

Eso se ve de manera muy clara, además, si se analiza de dónde viene la audiencia de La Revuelta y a dónde se marcha cuando el programa termina. Guerrero lo ha comprobado. "Hay un número importante de personas que sintoniza La 1 justo a las 21.40, es decir, que no viene de ningún otro canal. Del mismo modo, también es relevante el porcentaje de audiencia que, cuando termina, apaga la televisión", detalla.

¿Y qué explica eso? Que "se trata de un público muy poco televisivo y muy poco fiel" que, por tanto, "no genera un 'efecto arrastre' al resto de la programación". "Eso de todos modos es muy complicado, sólo lo conseguía Mediaset emitiendo programas que se retroalimentaban circularmente", explica Neira.

Redes sociales, audiencia diferida y audiencia digital

Pero la cuestión no es sólo quién ve qué en directo, sino también en diferido. Poner la lupa también sobre esta cuestión, de hecho, apuntala lo que los expertos vienen mostrando: que la audiencia de Broncano es en su mayoría gente joven no consumidora de la televisión tradicional.

Los datos los ofreció la propia RTVE este viernes, siete días después de la primera emisión y momento, por tanto, en el que ya hay mediciones. Los resultados son tajantes: La Revuelta fue líder en su primera semana de emisión —al tiempo que, recordemos, El Hormiguero firmaba sus mejores datos— con un share digital total del 19,6%, dos puntos por encima incluso de su audiencia lineal, es decir, en directo.

Otra cuestión es la audiencia digital canalizada en RTVE Play, el Netflix de la tele pública. Ahí, el programa de Broncano es, sin duda, el contenido estrella de la plataforma, con más de medio millón de usuarios.

Pero es que además La Revuelta también es el contenido de la cadena que más impacto genera en redes sociales, donde hasta el momento sus perfiles han cosechado 70,2 millones de visualizaciones. En concreto, el clip de la entrevista a la actriz Irene Escolar en el que se habla sobre la dificultad para pagar una vivienda acumula ya 2,8 millones en X.

Neira cree de hecho que este es un motivo por el que este programa no se verá tan afectado por el paso del tiempo. "En La Revuelta saben usar muy bien las redes, conocen lo que llama la atención. De esa forma, son capaces de provocar una polémica para volver a generar interés", señala la experta.

El papel de la publicidad, el 'efecto lazo' y los competidores 'perdedores'

Cada presentador de los espacios del access prime time juega un papel y el de Broncano es ese, continúa la profesora. "Esa franja horaria es muy diferente en cada cadena. Cuatro apuesta por un programa de entretinimiento con First dates, La Sexta por uno político con El Intermedio, Antena 3 por uno que intenta aunar ambas cosas y TVE, ahora, por la provocación", señala. Y claramente quienes han perdido esta batalla han sido los dos primeros. Este lunes 16 de septiembre el espacio de Carlos Sobera fue visto por 922.000 personas y el presentado por El gran Wyoming por 653.000. Un lunes cualquiera de mayo y otro escogido al azar en junio, en cambio, los dos programas superaron el millón.

Esto, a juicio de los expertos, era esperable sobre todo en el caso del programa de Atresmedia, puesto que La Revuelta y El Intermedio, señalan, comparten público. Es más, dice Guerrero, hay algunos espectadores que, al terminar el primero, sintonizan con el segundo.

En cualquier caso, la audiencia tampoco se puede comprender en términos de pertenencia a uno u otro bando. De hecho, también se intercambia entre Motos y Broncano. Guerrero lo ha observado analizando los datos en el mismo momento de emisión y comprobando que se produce lo que los expertos denominan efecto lazo. "En el tiempo de coincidencia hay una parte de audiencia que va cambiando de un canal a otro, es decir, también hay una parte de intercambio de audiencias", explica el profesor. Y aquí juega un papel muy importante la publicidad. Porque todo influye.

Antena 3 no puede prescindir de ella como sí hace La Revuelta. El bloque de hasta diez minutos que, explica Guerrero, sirve de enlace entre el telediario de la cadena y El Hormiguero continúa vigente y en ese periodo, señala, TVE aprovecha para iniciar la emisión de La Revuelta. Sin embargo, en el momento en el que ambos espacios ya empiezan su emisión, ésta no para. "El Hormiguero sí tenía bloques internos la temporada pasada, pero ahora se ha visto obligado a retirarlos", dice Guerrero. "Así se asegura no perder a nadie durante esos minutos y luego no volver a recuperarlo", señala.