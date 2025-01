Así sonaba Castelao: el Consello da Cultura Galega recupera la única grabación conocida de su voz

El 8 de octubre de 1941 se representó en el Teatro Solís de Montevideo la obra Os vellos non deben de namorarse (Los viejos no deben enamorarse), que ya se había estrenado el 14 de agosto de ese año en el Teatro Mayo de Buenos Aires. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no pudo asistir a este segundo estreno, pero envió –vía fonopostal– un discurso grabado, a modo de saludo a la comunidad gallega presente, que fue difundido en el teatro minutos antes de la función.

Ahora, el Consello da Cultura Galega acaba de publicar online la grabación, que fue recuperada digitalmente el pasado mes de diciembre. Su importancia radica en que es la única grabación conocida de la voz de Castelao.

“Amigos, apenas separado de ustedes por un tabique, no estoy presente, pero creo escucharlos y que ustedes escuchan el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del espíritu no se adaptan a las fronteras de la nación y que las obras de arte vuelan como pájaros por encima de las fronteras", comienza el discurso, pronunciado en español, en el que afirma que las obras de arte llevan la impronta de una nacionalidad y define que esta obra “fue imaginada para regalía del pueblo gallego”.

La Conselleria de Cultura acompaña la publicación de este valioso audio, enmarcado en la celebración del 75 aniversario de Castelao, con un artículo de Xaime Estévez, profesor del Conservatorio Superior de Música de Vigo y miembro de la Fonoteca Gallega, que pone este registro sonoro en su contexto.

Esta grabación, que fue realizada en un disco de pizarra, había sido hecha por el propio Castelao en la Central de Correos de Buenos Aires. Estévez destaca que las fonopostales, “un curioso procedimiento impulsado por el correo argentino de la época”, fueron muy populares a partir de 1939.

Hay que pensar que la grabación permitía enviar mensajes a cualquier persona que no supiera leer ni escribir. Sólo entre 1942 y 1943 se estima que circularon a través de este sistema alrededor de 200.000 registros. Los discos recibidos por este medio podían reproducirse sin problema en cualquier gramófono y, además, permitían grabar la respuesta en la otra cara y enviarla de la misma manera a destino.

La representación de Os vellos non deben de namorarse en Montevideo estuvo a cargo de un grupo de actores gallegos de la Compañía Galega Maruxa Villanueva, dirigida por Manuel Varela Buxán, que contó con la colaboración directa de Castelao incluso en el diseño de la escenografía.

Uno de los actores fue Fernando Iglesias, Tacholas (Ourense, 1909-Buenos Aires, 1991), que fue precisamente quien facilitó la incorporación de la fonopostal a la Fonoteca Gallega, permitiéndole así formar parte del patrimonio cultural gallego.

En el texto que acompaña a la publicación del audio, Estévez explica que "existen informaciones concretas (Luís Pérez, Ediciós do Castro, 1996) de que este documento llegó a Galicia en 1971 y que, al menos, existía la intención de facilitar una copia a Isaac Díaz Pardo para el Museo Maside, pero este hecho no puede ser confirmado."

Y añade que, en todo caso, a finales de los noventa, Afonso Vázquez-Monxardín, impulsor de la Fonoteca Galega, consiguió contactar personalmente en Buenos Aires con la hija de Tacholas, Clotilde, con quien llegó a un acuerdo para el traslado definitivo del documento a Galicia para su custodia y conservación definitiva en la Fonoteca. La digitalización fue realizada por la empresa Audiorestauración.