Iberdrola inaugura un nuevo parque eólico marino en la Bretaña francesa tras invertir 2.400 millones

Iberdrola ha inaugurado en Bretaña (Francia) el parque eólico de Saint-Brieuc, uno de los dos primeros del país. Con hasta 496 MW de capacidad y una producción anual de 2 millones de megavatios hora (MWh), suministrará energía segura, autóctona y libre de emisiones a cerca de un millón de personas de la región.

Con una inversión de 2.400 millones de euros, el proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2012, aunque no ha entrado en plena operación hasta 2024, tras tres años de construcción. El parque está compuesto por 62 turbinas de 8 MW cada una, las más potentes instaladas en Francia hasta la fecha.

Los trabajos de construcción han generado más de 1.700 empleos, de los que 500 son locales, y han contado con la participación de empresas punteras como Siemens-Gamesa, encargada de la fabricación de los aerogeneradores; el consorcio Navantia Windar, de las cimentaciones y piezas de transición; Haizea, de las torres; Prysmian, del cableado, o Van Oord, de la instalación. En total, han participado más de 150 compañías europeas, de las que 60 son españolas.

El parque de Saint Brieuc supone un fuerte impulso para la industria eólica marina en Francia. Para su construcción se han puesto en marcha una nueva fábrica de aerogeneradores en Le Havre y otra en Brest. Asimismo, ha demostrado las capacidades de Iberdrola en la tecnología eólica marina, tanto para encontrar soluciones técnicas a los retos que supuso la dureza del suelo marino, compuesto por roca basáltica, y las grandes mareas de la zona como para movilizar la cadena de suministro.

Sobre la inauguración, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha comentado que “sienta las bases del sector eólico marino en Francia y demuestra el potencial de esta tecnología para impulsar la autonomía energética, la competitividad y la reindustrialización de Europa, contribuyendo además a los objetivos climáticos, en línea con el informe Draghi”.

Liderando la eólica marina en el mundo

Iberdrola dispara beneficio un 64% a junio hasta los 4.134 millones y apunta a ganancias récord en 2024 Ver más

Saint Brieuc es el cuarto parque eólico marino en operación de Iberdrola, tras los de West of Duddon Sands y East Anglia One, en Reino Unido y el de Wikinger, en Alemania. Además, la compañía tiene otros cuatro parques en construcción: en 2025 entrarán en funcionamiento Baltic Eagle, en Alemania, y Vineyard Wind One, el primero a gran escala de los Estados Unidos; y, en 2026, se pondrán en operación East Anglia Three y Windanker.

La inversión en los parques operativos y en construcción supone ya 15.000 millones de euros. Además, en el último mes, Iberdrola se ha adjudicado dos nuevos proyectos: East Anglia Two, en el Reino Unido; y New England Wind 1, en el estado de Massachusetts (EE.UU.). Una vez concluidos, la inversión total del grupo en eólica marina superará los 25.000 millones de euros.

Iberdrola en Francia

Además, de este nuevo parque eólico marino, Iberdrola opera once proyectos eólicos terrestres en Francia y cuenta con una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en distintas fases de desarrollo. La compañía tiene oficinas en París, Lyon, Nantes, Nancy, Burdeos, Limoges y Marsella, además de instalaciones de operación y mantenimiento para sus distintos activos.