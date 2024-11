Mazón camufla en un decreto de ayudas por la dana la eliminación del tope salarial para los nuevos miembros de su gobierno

El Gobierno valenciano ha eliminado el límite que había en las retribuciones de consellers y secretarios autonómicos, de manera que las personas que se incorporen al Consell en esos cargos procedentes de alguna responsabilidad pública podrán mantener el sueldo que percibían, según informa EFE. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno valenciano, tras la aprobación en el pleno del Consell de este martes de un decreto con medidas extraordinarias para la movilidad del personal empleado público, que incluye una disposición que elimina ese tope salarial que figura en la ley de presupuestos autonómicos de 2024.

La ley de presupuestos vigente señala que los altos cargos que sean funcionarios pueden optar entre cobrar las retribuciones marcadas en la ley para esos puestos, o la que las que tenían en su anterior función, sin superar en ningún caso el sueldo del president de la Generalitat (78.222 euros) incrementado en un 15 por ciento. La disposición elimina la limitación del 15 % sobre el sueldo del jefe del Consell, que sí se mantiene en el caso de directores generales y subsecretarios.

"Ni se suben sueldos del Consell ni de ningún alto cargo, solo se permite que un funcionario que viene a servir en un momento como el actual no pierda derechos retributivos", han afirmado desde la Generalitat, que han indicado que, "dada la incorporación de los nuevos perfiles técnicos al Consell, en algún caso puntual se puede superar" ese límite. Se trata "de una medida excepcional para afrontar una situación excepcional" como la que se vive tras la dana, han señalado las mismas fuentes, que han defendido la necesidad de "incorporar talento, compromiso y capacidad para abordar la reconstrucción, con perfiles y trayectorias técnicas y profesionales que hayan actuado en escenarios de la envergadura" como la actual de Valencia.

Mazón presenta su nuevo Consell y promete ahora "asumir la responsabilidad" un mes después de la dana Ver más

Además, desde la Generalitat han destacado que los sueldos de altos cargos en la Generalitat Valenciana como el president, vicepresidentes, secretarios autonómicos o directores generales, están entre los más bajos de España y muy por debajo de autonomías como Cataluña, Andalucía, Madrid o País Vasco.

Diana Morant: "Es inmoral que la primera medida del nuevo Consell sea subirse el sueldo"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este martes que es "inmoral que la primera medida del nuevo Consell sea subirse el sueldo", y ha afirmado que los valencianos merecen un president de la Generalitat cuya prioridad "sean ellos y no sus sueldos". "Debemos sacar los lodos, atender a los ciudadanos y ayudarles a reconstruir sus vidas", ha afirmado Morant en su cuenta de X, en un mensaje en el que ha exigido al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo que destituya de una vez a Carlos Mazón. "No podemos seguir así. No cabe más indignidad", ha señalado.

Por su parte, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que "ojalá Mazón tuviera la misma celeridad en sacar el lodo de las calles y de las casas de los valencianos que lo han perdido todo que en subir el sueldo a los miembros de su gobierno". Muñoz ha exigido que "la demagogia salga de la Generalitat", donde "la única prioridad tiene que ser dar respuesta a la emergencia", y ha reprochado que en el PP de Mazón "están aprovechando esta dura realidad para hacer contratos a dedo a empresas vinculadas con la corrupción del PP y ahora para subirle el sueldo a los altos cargos".