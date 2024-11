Pepe Álvarez: "La patronal está esperando a ver si suena la flauta y no votar la reducción de jornada"

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 68 años) acaba de renovar su tercer mandato al frente de la Unión General de Trabajadores (UGT). Lo ha hecho, sin ningún candidato en frente, en el 44º Congreso Confederal que el sindicato celebró entre el lunes y el miércoles en Barcelona. En una conversación telefónica, Álvarez hace un balance positivo de los cuatro años que deja atrás, defiende la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas y afea a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) su posición al respecto: "Yo creo que la patronal está esperando a ver si suena la flauta, si hay una crisis en el Gobierno u ocurre alguna otra eventualidad que le venga bien para no votar la reducción de jornada".

¿Cómo evalúa el ciclo que cierra y hacia dónde avanzará la labor sindical en los cuatro años que vienen?

Creo que pocas veces en la historia, en tan poco tiempo, se consigue tanto. Desde nuestra perspectiva, la participación de las organizaciones sindicales ha sido definitiva. Desde la ley ryder a la Reforma Laboral, hemos reducido de manera drástica la precariedad en nuestro país y estamos en niveles de temporalidad por debajo de la media de la Unión Europea.

Sobre lo que viene, la cuestión central es conseguir reducir la jornada laboral. La maquinaria está en marcha, y de hecho, creo que la CEOE ha estado entreteniéndonos este tiempo porque al principio parecía posible llegar a un acuerdo.

Sobre este asunto, usted dijo que las 37,5 horas semanales eran solo una estación intermedia hacia las 32 ¿Cómo de cerca están esas medidas de aplicarse?

Por parte del Gobierno parece que van a aprobar una modificación legislativa y eso tiene un plazo de ocho meses por lo menos, así que contamos con ello para 2025. Nosotros, en ese periodo de tiempo, vamos a trabajar con los partidos políticos y, si la CEOE quiere, podemos ver de qué manera acordamos el tiempo de implementación porque sería bueno contar con todos.

Yo no renuncio a que el Partido Popular dé soporte a la reducción del tiempo de trabajo

¿Hay alguna posibilidad de acuerdo o acercamiento con la patronal?

No, hace tres días que se levantaron de la mesa. No lo han hecho físicamente, pero no estaban dispuestos a negociar y eso es tanto como levantarse. Yo creo que la patronal está esperando a ver si suena la flauta, si hay una crisis en el Gobierno o ocurre alguna otra eventualidad que le venga bien para no votar la reducción de jornada.

Por otro lado, yo no renuncio a que el Partido Popular dé soporte a la reducción del tiempo de trabajo. Creo que sería bueno, que sería una medida que seguramente muchos trabajadores y trabajadoras agradecerían.

Desde Cepyme señalan que la medida elevará el gasto de la pequeñas y medianas empresas y comprometerá, en algunos casos, su supervivencia.

Es una falacia decir que las pequeñas empresas van a perder más que las grandes porque hoy, los sectores productivos de nuestro país se organizan por convenios colectivos. Y hay muchos convenios colectivos que están en 38 horas, incluso algunos en menos de 37,5 horas. Y esos convenios colectivos se dan en empresas grandes, medianas y pequeñas.

El sector servicios no puede abrir las 24 horas al día […] Hay que abrir de manera racional para que esa apertura permita la conciliación

En los sectores donde las jornadas son mas largas, lo que creo que tendríamos que hacer es ver de qué manera tomamos medidas para que el impacto sea positivo. Por ejemplo, el sector servicios no puede abrir las 24 horas al día […] Hay que abrir de manera racional para que esa apertura permita la conciliación de la vida. Y no solo de los trabajadores por cuenta general, sino también en muchos casos de los autónomos propietarios.

¿Cree que las tensiones en la negociación de la jornada reducida condicionaran los acuerdos para subir el SMI o la bronca es parte del proceso de negociación?

Creo que estamos más o menos como hemos estado siempre. Yo aconsejo a la gente que mire lo que decía la patronal en el 1983 o, cuándo a finales del siglo XIX, se implantaron las vacaciones de verano. Es lo mismo lo dicen ahora, que no se puede pagar a la gente por no trabajar. Yo creo que hoy estamos en una situación similar.

El martes se reúne un comité de expertos con el Gobierno para abordar la subida del SMI ¿Cuál es la propuesta de UGT en este ámbito?

Nosotros tenemos un objetivo que es llegar al 30% del salario medio de nuestro país y, afortunadamente, ahora ya nadie nos lo discute. Este año, el salario medio tiene que subir, por lo menos, lo mismo que sube la media de los salarios en nuestro país, que está entre el 5% y el 6%.

Tenemos una ley anterior al teléfono móvil que no recoge temas como el derecho a la desconexión o las enfermedades mentales que se pueden derivar del estrés

¿Y habrá acuerdo entre los agentes sociales aquí?

Esperamos que lo haya, pero tampoco nos vamos a romper las vestiduras si no es así […] El SMI es un instrumento fundamental para reducir la brecha salarial y creo que en todo caso sería bueno que la CEOE lo acordara.

Este miércoles renovará su cargo como secretario general de UGT ¿Con qué se queda de estos cuatro años, qué quedó por hacer y qué batalla querría dejar ganada en 2028?

Sin duda me quedo con la Reforma Laboral por su envergadura. Tres millones y medio de mujeres y hombres que tenían un contrato temporal tienen un contrato indefinido. Por otro lado, la prioridad para estos años es, sin duda, lograr una jornada laboral de 32 horas. Y una de las cosas que nos ha quedado pendiente es la renovación de la ley de prevención de riesgos laborales.

Una cosa que nos ha quedado pendiente es la renovación de la ley de prevención de riesgos laborales. No solo por la alta cantidad de accidentes que tenemos en nuestro país, sino también porque necesitamos abordar de manera inminente el tema de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos una ley anterior al teléfono móvil que no recoge temas como el derecho a la desconexión o las enfermedades mentales que se pueden derivar del estrés.