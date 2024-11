Díaz pide ante Feijóo que el PP apoye la reducción de jornada como hizo por error con la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado durante su intervención en la sesión inaugural del 44 Congreso Confederal de UGT al PP a apoyar la reducción de jornada a 37,5 horas en su trámite parlamentario, al igual que ya hizo (por error) con la reforma laboral, porque así lo piden "dos de cada tres ciudadanos", según informa EFE.

"Cuando la ciudadanía dice que necesita reducir la jornada laboral es porque así lo siente y se le pide a los políticos que estén a la altura", ha dicho Díaz, al tiempo ha recordado que este ajuste será bueno para los trabajadores pero también para las empresas. "El hecho de que no se avance en esta dirección no es bueno para España ni para las empresas", ha dicho Díaz, quien ha criticado el rechazo de la patronal "a pesar de las facilidades y de los once meses de negociación".

Asimismo, ha considerado inadmisible que "se niegue la potestad del Gobierno para defender por ley la jornada máxima" y ha pedido a los empresarios que no confundan "el desacuerdo con el derecho de veto, que no es legítimo". Y ha dejado claro que seguirá "ganando derechos con los agentes sociales, con acuerdo o sin acuerdo", aunque ha reconocido que le gustaría que fuera mediante un consenso social tanto con sindicatos, como con patronal.

"Tenéis Gobierno para rato"

Díaz ha dejado claro que, una vez sacado adelante el paquete fiscal, el próximo paso serán los presupuestos generales del Estado, que van a estar "pronto" y que marcarán "una hoja de ruta clara y un soporte financiero para relanzar la legislatura". "Que nadie piense que el Gobierno está acabado, no lo estamos. Que nadie piense que la Legislatura está acabada, no lo está. Que nadie piense que han derrotado la mayoría de coalición progresista, porque no hay mayoría alternativa. Nadie nos va a detener", ha dicho Díaz.

Y ha apuntado que, además de la reducción de jornada, que llevará de la mano mejoras en el control horario y un refuerzo del derecho a la desconexión digital, sacará adelante el estatuto del becario, impulsará la democratización de las empresas y cumplirá con la indemnización restaurativa por despido, tal como pide Comité Europeo de Derechos Sociales. "Y vamos a seguir subiendo SMI", ha añadido, para que lo que mañana se reunirá la mesa de expertos para evaluar el incremento de ese salario mínimo.

Álvarez dice que la jornada laboral de 37,5 horas es una estación de paso hacia las 32

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este lunes que la jornada laboral de 37,5 horas semanales que pactarán Gobierno y sindicatos es una "estación de paso" hacia el objetivo de las 32 horas. La idea es, según Álvarez, "parecernos cada día más a Alemania y cada vez menos a Grecia". Así lo ha dicho durante la presentación del informe de gestión de los órganos confederales del sindicato de los últimos cuatro años, en un congreso en el que Álvarez previsiblemente será reelegido para su tercer mandato como secretario general de UGT. Con el lema "Más y mejor sindicato", éste es el tercer congreso confederal de UGT que se celebra en Barcelona.

Álvarez ha asegurado que llegamos a este congreso con "una gestión extraordinariamente importante", ya que nunca se había "conseguido tanto" en tan poco tiempo. Ha explicado que el sindicato está en un "buen momento" porque es una organización que no solo lucha, sino que consigue resultados concretos y ha mencionado la importancia de la unidad de acción con CCOO y que sin el actual Gobierno de izquierdas muchas cosas no se hubieran conseguido.

Ha mencionado el éxito de la reforma laboral, la mejora de la situación de los fijos discontinuos o que el sistema de pensiones en nuestro país está garantizado por lo menos hasta 2050. "Ya está bien de cuestionar de manera permanente el sistema de pensiones, que solo tiene un interés que es dar vida al sistema privado de pensiones", ha afirmado.

En el repaso de los hitos conseguidos ha asegurado que desde 2016 el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 75 % y ha abogado porque cuando se celebre el próximo congreso del sindicato ya se haya conseguido que sea el 60 % del salario medio de nuestro país.

Álvarez ha pedido hacer frente a la entrada de la extrema derecha, porque el mundo "no pasa por sus mejores momentos" y ha recordado que en Europa hay tres gobiernos presididos por la ultraderecha, a la vez que ha tenido palabras de condena para las guerras de Ucrania y Palestina. Durante su discurso, ha rechazado la idea de que los sindicato viven de subsidios y ha dicho que, en los últimos 4 años, la organización ha trabajado para ampliar la presencia de UGT en los centros de trabajo, de tal manera que el número de delegados ha crecido un 20 %.

El día de apertura del congreso ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; o el presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo; que ha tomado la palabra ante los afiliados y no se ha limitado a un saludo de cortesía como hacían otros líderes de la oposición en pasados congresos del sindicato.