Los sindicatos claman ante la CEOE por la reducción de jornada: "Esta batalla está ganada"

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves ante las sedes de las patronales para exigirles una negociación "real" y animar a la movilización ciudadana para "ganar la batalla" de la reducción de la jornada laboral, según informa EFE.

"La sociedad tiene derecho a tener un debate a fondo sobre la reducción del tiempo de trabajo (...) Si lo conseguimos, esta batalla está ganada. Y de eso se trata, de ganar esta batalla", ha clamado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la concentración de Madrid donde han acudido 2.500 personas, según cifras facilitadas por los sindicatos. "Nos tenemos que movilizar", ha incidido Álvarez que ha pedido a la CEOE que negocie de verdad para tener las 37,5 horas semanales por ley en 2025 y, si no, que se levante de la mesa.

Álvarez ha insistido además en que no es solo la reducción sino también un refuerzo del control horario para acabar "con la esclavitud" de algunos sectores y ha arremetido contra las condiciones de la hostelería. "Dicen los empresarios de la hostelería que no encuentran personal, pero ¿cómo vais a encontrar personal con la mierda de sueldos que se pagan en este país? ¿Cómo vais a encontrar personal con las jornadas de trabajo que se hacen en nuestro país?", ha reprochado.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha tachado de "irresponsable" la actitud de dilación y boicot de la CEOE en la mesa para reducir la jornada laboral y ha asegurado que "a esta negociación le quedan dos telediarios".

Los dos sindicatos mayoritarios han convocado concentraciones delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia para reclamar esa reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas sin merma en el salario. Tras las movilizaciones de este jueves, los sindicatos se reunirán con los grupos parlamentarios porque, "antes del final de este año, esta cuestión tiene que estar resuelta", ha dicho.

El líder de CCOO ha reprochado a la CEOE que se esté apoyando "en la inestabilidad política" y que no ponga en valor "la autonomía de los agentes sociales en esta negociación", al ir a las mesas "a perder el tiempo". No obstante, ha dejado clara su preferencia por un acuerdo tripartito pero, si no es posible, los sindicatos instarán al Gobierno a que tome posición", sin otorgar "derecho de veto" a la CEOE y que cumpliendo con lo comprometido con los sindicatos.

Además, el líder de CCOO ha pedido también a los grupos parlamentarios que tomen posición sobre la reducción de jornada, que afecta a 12 millones de personas en España, y dejen de lado "las polémicas sobre cuestiones" que no afectan a la vida de los españoles.

"Empieza a calar la problemática sobre la jornada, aunque de forma errónea y torpe", ha dicho Sordo, aludiendo a la propuesta planteada esta semana por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Vamos a pedir que todos los partidos sean claros y le digan a la clase trabajadora de este país qué opinan sobre la reducción del tiempo de trabajo.

La CEOE critica las concentraciones ante sus sedes

Las negociaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, un compromiso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, se están dilatando en busca de sumar a la patronal al pacto. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha planteado diversas medidas para apoyar a las pymes entre ellas bonificaciones a los nuevos contratos que se hagan como consecuencia de la reducción de horas de trabajo.

Por el momento, CEOE y Cepyme siguen rechazando la reducción de jornada por ley y señalan a la negociación colectiva como marco para abordar una reducción del tiempo de trabajo.

Este jueves el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha vuelto a rechazar una reducción de jornada por ley y ha señalado que se equivocan de lugar y que deberían ir a reclamar al Gobierno o al Parlamento. "Nosotros no tenemos ni el BOE ni el poder legislativo", ha dicho. La mesa de diálogo social volverá a reunirse el próximo 11 de octubre.