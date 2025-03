La reforma de pensiones pasa el primer examen de la AIReF pero alerta de su sostenibilidad a largo plazo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, pero alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

De acuerdo con el informe publicado este lunes por la entidad y recogido por EFE, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2%, por debajo del 13,3% que habría obligado a activar la denominada "clausula de cierre" y plantear nuevas medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y eleva a 3,4 puntos de PIB el crecimiento del gasto hasta 2050. Cuestiona además la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, ya que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia". "Se cumple la regla de gasto, pero no descuidemos la dinámica subyacente", ha alertado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en rueda de prensa.

Herrero ha destacado del diseño de esta regla que tiene "importantes limitaciones" para ser un indicador de la sostenibilidad del sistema y ha incidido en que "es perfectamente compatible que la dinámica del sistema sea peor y cumplamos con la regla". Este mecanismo obligado de evaluación trianual por parte de la AIReF quedó fijado en la reforma de pensiones aprobada en 2022 por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea.

La mayor aportación a los ingresos viene del alza de cotizaciones

Al detalle del impacto de las medidas de ingresos recogidas en la reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la AIReF cifra en el 0,4% del PIB el impacto promedio 2022-2050 del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista que irá aumentando. El resto de medidas tienen menor impacto, con un 0,3% del PIB en el caso de la subida de la base máxima y también del 0,3% en las transferencias del Estado.

En este punto, Herrero ha querido aclarar que no todas las transferencias del Estado a la Seguridad Social se pueden considerar como ingresos para las pensiones y ha afeado que el Gobierno les trasladara en el reglamento de desarrollo de este examen qué ingresos debían considerar. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de la cotización de trabajadores autónomos o la cotización "solidaria" de los salarios más altos aportan 0,1%, 0,1% y 0,2%, respectivamente, en el citado periodo.

La AIReF no estima que la reforma laboral aporte nada en este lado de los ingresos.

Pide "integrar" esta regla de gasto

Herrero también ha advertido de que el gasto se ha visto reducido por el impacto de las últimas revisiones del PIB que han rebajado a ese 14,6 % del PIB el gasto promedio frente al 15,4% que recogía el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Así, la AIReF ha cuestionado los parámetros que se le obliga a considerar para el informe y ha aportado una visión propia, a la vez que ha recomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "integre" esta regla en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

En la opinión publicada este lunes, junto al informe al que le obliga la reforma de pensiones, la AIReF resalta una "mayor pendiente" del gasto en pensiones, con un promedio del 14,4 % del PIB en el periodo 2022-2050; así como un incremento de la tasa de generosidad en 13 puntos en 2050, cuando se prevén 17 millones de pensionistas.