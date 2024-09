Shakira explica en una carta sus problemas con Hacienda: "Subyace un prejuicio machista"

Shakira ha publicado una carta en la que habla sobre sus problemas con la Agencia Tributaria española y explica por qué alcanzó un pacto. "Lo hice para proteger a mis hijos, no por cobardía" asegura la cantante, que considera que en la estrategia de la administración publica "subyace un prejuicio machista", según informa EFE.

"En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático... era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar", con estas palabras justifica Shakira su contencioso tributario en una carta que ha publicado en el El Mundo.

"Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Pues bien, creo ha llegado el momento de darlas", ha añadido la cantante, que admitió en noviembre de 2023 ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 y aceptó el pago de una multa de 7,8 millones a cambio de una rebaja de condena que evitó su entrada en prisión.

La cantante colombiana considera que "una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene". "Pero todo el mundo sabe que el romance se vende bien", apostilla.

En el texto, Shakira se remonta al inicio de su relación con el entonces jugador del Barcelona Gerard Piqué, en 2011, para explicar sus continuos viajes a España. "Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por vocación de permanencia. Una estrategia en la que además subyace un prejuicio machista", asegura.

Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, "me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo", añade la cantante.

Y denuncia la existencia de "un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene" "Un machismo que sobrevive en sectores de la burocracia estatal en una sociedad que —por suerte— ya piensa muy distinto", agrega.

La cantante considera que algunos técnicos de la Agencia Tributaria española presentaron un "relato infantil y moralista" en el que ella era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia.

Además, opina que la Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho. "Pagué mucho más de lo que debía [...] Si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años".

Declaraciones de Shakira que llegan ahora porque así se lo pide su conciencia y porque quiere demostrar a sus hijos que sus decisiones fueron "para protegerles, para estar a su lado [...] No por cobardía ni por culpabilidad". "Quiero que entiendan que mi amor por España y mis queridos amigos y familiares españoles aún perdura, pero no todo es igual", ha reconocido la cantante, que considera que "las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición para así recuperar el prestigio perdido".