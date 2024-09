La Complutense pone en marcha un curso sobre liderazgo sin ninguna mujer entre sus docentes

El curso promete "potenciar y mejorar los conocimientos de aquellos que están comprometidos con el servicio público y que ocupan algún puesto de responsabilidad". Es la presentación que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hace de su certificado de Formación Permanente en Dirección y Liderazgo Público, un curso presencial puesto en marcha por la universidad pública con el objetivo de "adquirir habilidades técnicas, cognitivas y comunicativas sobre la administración pública y la actualidad". El liderazgo, sin embargo, sigue siendo cosa de hombres: no hay ni una sola mujer al frente de las clases teóricas planteadas en el programa y ocho de las doce mesas temáticas que se desarrollarán están exclusivamente compuestas por hombres. En total, sólo figuran cinco mujeres entre el total de 36 personas expertas seleccionadas para el curso.

Lo ha denunciado Emilia Sánchez, diputada de Más Madrid, en redes sociales: "Un #Allmalepanel muy adecuado para liderar en el siglo XIX. La universidad pública y con financiación pública no puede discriminar a las mujeres”. Este diario ha preguntado a la universidad por qué no ha tenido en cuenta criterios de paridad para la elaboración del programa y si prevé corregir la situación de inequidad, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

El programa, con un coste de 2.150 euros, se desarrollará entre el 4 de noviembre y el 4 de julio de 2025, y está dirigido principalmente a "altos cargos de la administración, personal funcionario, cargos electos, personal eventual o cargos de confianza". También se extiende a "directivos de empresa y asociaciones que estén vinculadas con el sector público".

Aunque entre los detalles del programa sí constan materias como el desafío energético, el envejecimiento de la población o la inmigración en suelo europeo, no existe contenido alguno vinculado a la igualdad de género, la paridad o los techos de cristal en los espacios de poder. Y esa ausencia se refleja también en las figuras que conducirán el programa. Entre los profesores a cargo de las doce clases teóricas pautadas, ni una sola mujer.

Además de las clases, el programa contará con paneles temáticos en los que participarán invitados expertos, entre los que se encuentran diputados, periodistas y otros líderes políticos. En este punto, la universidad pública sí contempla algunos nombres femeninos, aunque siguen siendo minoría. Entre ellos, el de la parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, la periodista Lucía Méndez o la exdelegada del Gobierno en Cataluña María Eugènia Gay. Sólo una mesa cuenta con mayoría de mujeres, la bautizada como Disrupción y teconologías. En ella participarán la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís y la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas.