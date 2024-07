Igualdad pide explicaciones a la directora del Instituto de las Mujeres por supuestos contratos a dedo

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, habría obtenido junto a su pareja, Elisabeth García, alrededor de 64 contratos de ayuntamientos socialistas a través de adjudicaciones directas para la gestión de puntos violeta contra la violencia machista y otras actividades de igualdad, según publica este miércoles el diario El Español.

Según la información recogida por ese mismo periódico, desde mediados del 2022 la facturación de la directora y su pareja, asesora socialista en la Cámara Alta durante la legislatura anterior, sobrepasó los 250.000 euros, a través de sus dos sociedades: Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad. Ninguna de las dos empresas tiene trabajadores dados de alta, sino que se nutren del trabajo voluntario para la gestión de puntos violetas.

El Español señala a Isabel García también por supuestamente haber "amañado dos concursos" en la localidad de San Fernando De Henares (Madrid) por valor de 23.000 euros y cuando esta ya ocupaba el cargo de directora del Instituto de las Mujeres. En este caso, la forma de proceder fue "presentar tres empresas a los concursos públicos con ofertas similares, pero con una sensiblemente inferior económicamente", relata la noticia, para así asegurarse la adjudicación. Las sociedades que se presentaron fueron las dos gestionadas por la directora del organismo y su compañera, a las que se sumó una tercera "sin actividad alguna, pero cuyo correo de contacto es uno personal de Isabel García".

"Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer", ha señalado Isabel García en declaraciones a El Español.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reaccionado este mismo miércoles asegurando que pedirá explicaciones a Isabel García, quien desde que entró a dirigir el Instituto de las Mujeres ha estado envuelta en polémica debido a su posición crítica con las demandas del colectivo trans. "Voy a pedir explicaciones y voy a escucharla", ha señalado la ministra.

Elizabeth Duval (Sumar) ha pedido la dimisión o el cese en caso de que se confirmen las informaciones. "Isabel García no debió ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres: la transfobia y el ataque a los DDHH no tienen cabida en las instituciones. Si encima se investiga y hubo enriquecimiento personal, no hay excusa: tiene que dimitir o ser cesada", ha publicado en redes sociales. También Jimena González y Carla Antonelli (Más Madrid) han exigido responsabilidades: "Además de la transfobia e insultarnos a las personas trans: ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, esta persona no puede ser la Directora del Instituto de la Mujer", ha publicado esta última.