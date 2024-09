Falta de personal o barreras técnicas, las razones que alegan las capitales que están fuera de VioGén

Ocho capitales de provincia están fuera del sistema VioGén. Es decir, ocho de las principales ciudades españolas no cuentan con una de las más importantes herramientas de protección y seguimiento en los casos de violencia machista. Los motivos que alegan van desde la falta de efectivos policiales, hasta las dificultades técnicas. Otras, en cambio, se revuelven contra el señalamiento y se obstinan en recalcar que la ausencia del sistema es fruto de la gestión heredada.

Los ocho ayuntamientos, tal como publicó infoLibre a finales de agosto, son Zaragoza, Teruel, Las Palmas de Gran Canaria, Albacete, Toledo, Badajoz, Cáceres y Lugo. Las primeras reacciones al respecto no se hicieron esperar. El PSOE de Castilla-La Mancha anunció enseguida su intención de presentar iniciativas para que "el PP restituya" las políticas de igualdad en todos los ayuntamientos, incluida la incorporación de Albacete y Toledo al sistema VioGé. El hecho de que ambas ciudades "no estén en el programa VioGén que protege a la víctima de la violencia de género y vigila al agresor no es tolerable", señaló Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellanomanchego en redes sociales, tras la publicación de la información por este diario.

A principios de septiembre, la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la necesidad de incorporar a más ayuntamientos al sistema y pidió un paso hacia adelante a aquellos que "por razones de oportunidad o por razones de prioridades" no están aún integrados. "Para nosotros sería desde luego prioritario que todos los que no están puedan incorporarse cuanto antes", indicó.

Estos son los motivos que ponen sobre la mesa las capitales ausentes para justificar no haber entrado aún.

Falta de policías, razones técnicas o herencia recibida

Teruel (PP), informan fuentes consistoriales, "no se ha adscrito por falta de policías, de momento". La merma de su plantilla, agregan, hace que "no se pueda destinar a dos policías para esta labor", aunque "la previsión de plazas tratará de afrontar este reto a la mayor brevedad posible". Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el año pasado se registraron un total de 142 denuncias en el partido judicial de Teruel. En lo que va de año, hay constancia de 25 denuncias por violencia de género. De acuerdo al último balance publicado por el Ministerio del Interior, en todala provincia constan 210 casos activos por violencia dentro del sistema VioGén. En Aragón son 17 los municipios que sí forman parte de VioGén.

El Ayuntamiento de Badajoz (PP), por su parte, dice estar "trabajando para incorporarse al sistema, cuando los profesionales cuenten con la formación adecuada para aplicarlo". Las voces consultadas indican que, siendo el sistema competencia estatal, la extensión a la policía local requiere necesariamente de "una formación específica" que "ya está contemplada". El año pasado se registraron 1.714 denuncias por violencia de género en el partido judicial de Badajoz, 230 en lo que va de año. En toda la provincia, existen un total de 1.401 casos activos y en seguimiento dentro del sistema. Son, en la comunidad extremeña, siete los municipios que forman parte de la red.

En cuanto a Cáceres (PP), las fuentes consultadas se remiten a las palabras del alcalde, Rafa Mateos, pronunciadas poco después de que infoLibre publicara la noticia de su ausencia del sistema. A finales de agosto, el regidor anunció la "inminente incorporación" de la policía local al sistema. Mateos mantuvo entonces una reunión con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, tras la que resaltó que en "las últimas semanas se han llevado a cabo múltiples encuentros con Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional y Policía Local al objetivo de cerrar todos los detalles necesarios para la incorporación al programa VioGén". Sobre los motivos por los que no habían dado el paso hasta ahora, las voces interpeladas callan.

En el año 2023, el partido judicial de Cáceres recibió en sus juzgados un total de 1.284 denuncias por violencia machista. Son 296 en lo que va de año. En VioGén, existen 1.206 casos activos a lo largo de toda la provincia.

En Lugo (PSOE), señalan que aunque el ayuntamiento "no está oficialmente adherido", sí funciona ya "con los protocolos que recoge el sistema". No obstante, añaden, el consistorio "trabaja para que la incorporación se produzca a lo largo de los próximos meses" y la integración se llevará a cabo "de forma orgánica, ya que no supondrá un cambio sustancial en el modo de trabajar en lo relativo a la asistencia y seguimiento de las víctimas". Las denuncias que llegaron el año pasado al partido judicial de Lugo ascienden a 353, en lo que va de año son 109. En toda la provincia, existen un total de 792 casos activos objeto de seguimiento por VioGén. Galicia cuenta con 56 municipios en el sistema de seguimiento.

En el caso de Toledo (PP-Vox), las fuentes consultadas insisten en subrayar que "ningún gobierno municipal anterior (PSOE-Podemos) ha tratado" este asunto, mientras que el actual "está trabajando para ponerlo en marcha con el acuerdo de Policía Local y Policía Nacional". El convenio, añaden, no se ha firmado hasta ahora por "dificultades técnicas" entre los cuerpos de policía, aunque las mismas voces no especifican en qué consisten esas desavenencias. "Desde el Ayuntamiento se requiere perfilar y concretar el convenio de colaboración, al objeto de delimitar el número y tipo de casos en los que se pretende que la Policía Local asuma el seguimiento de la víctimas". La previsión, completan, pasa por incorporarse próximamente: "Hay voluntad política absoluta para firmar este convenio". Eso sí, sin fecha para dar el paso. "En cuanto se delimiten los flecos administrativos que quedan pendientes", asienten desde el ayuntamiento.

El partido judicial de Toledo registró 308 denuncias el año pasado por violencia machista, una cifra que en lo que va de año se queda en 59. En VioGén, los casos activos en toda la provincia ascienden a 2.137. Castilla-La Mancha cuenta con 35 municipios adheridos al sistema VioGén.

Tres silencios y un convenio caducado

Sobre el modo en que se está protegiendo a las víctimas, los municipios que han respondido a las preguntas de este diario indican lo mismo: el seguimiento policial es competencia estatal, pero su actuación converge con los recursos locales disponibles para las víctimas. En la capital toledana añaden que "la policía local colabora en el mantenimiento de la seguridad ciudadana" y de hecho son los agentes municipales quienes "en muchas ocasiones" son los "primeros en acudir a prestar asistencia a las mujeres cuando requieren presencia policial".

No han contestado a los correos electrónicos remitidos por este medio, ni a las llamadas realizadas, tres de los ocho ayuntamientos citados. En Albacete (PP), las denuncias registradas en el partido judicial por violencia de género fueron 738 el año pasado y 174 en lo que va de año. En toda la provincia, existen a día de hoy 1.033 casos activos y en seguimiento por VioGén. En Zaragoza (PP), el partido judicial recibió en 2023 un total de 3.873 denuncias por violencia machista, 849 este año. Y en VioGén existen 1.787 casos activos en toda la provincia. Finalmente, en Las Palmas de Gran Canaria (PSOE) se registraron 2.782 denuncias en los distintos juzgados que componen el partido judicial, una cifra que se instala en 712 en lo que va de año. Los casos activos y en seguimiento dentro del sistema son, en toda la provincia, un total de 2.717.

A día de hoy, según el balance del Ministerio del Interior, son 759 los municipios que forman parte del sistema VioGén. Y aunque su entrada en la red es un avance claro en la lucha contra la violencia de género, no todos los municipios están haciendo los deberes.

Es el caso del Ayuntamiento de Madrid. Aunque sí está integrado en el sistema, lo cierto es que el convenio lleva caducado desde 2018. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. En Madrid existen un total de 179 municipios, de los cuales 109 cuentan con policía local. Hilando más fino, son 75 municipios los que albergan un equipo de al menos diez agentes de la policía local. Y sin embargo, sólo 37 territorios –además de Madrid, con el convenio caducado– se encuentran integrados en el sistema VioGén, según confirman fuentes oficiales.