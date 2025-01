El hijo de Juana Rivas seguirá en España mientras se dirime qué juzgado lleva el caso

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha decidido no aceptar el caso sobre el hijo menor de Juana Rivas, aunque esta decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver con su padre a Italia y puede quedarse en España con su madre, según ha explicado el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez.

En esta misma línea, fuentes judiciales han explicado a EFE que rechazar la inhibición no tiene por qué implicar que se suspendan las medidas cautelares adoptadas por el juzgado de instrucción, que tomó esa decisión tras escuchar al menor. En un auto con fecha de este jueves y al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, Aurora Angulo, rechaza la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 4 y le devuelve el procedimiento.

Argumenta su decisión en que las medidas cautelares se basan en un presunto delito de violencia doméstica ocurrido en Italia (Rivas denunció a su expareja por su presunto maltrato al hijo menor de ambos, cuya custodia tiene el padre). "Y habida cuenta además de que en ningún momento, ni por la parte denunciante ni por el Ministerio Fiscal, se interesa la inhibición a este Juzgado".

El abogado de Juana Rivas sostiene en un comunicado que la medida cautelar se mantiene vigente de momento, por lo que el menor continuará en España con su madre. Asegura además que "ante un posible conflicto negativo de competencia (ningún órgano se declara competente para resolver), la situación actual de medida de protección del menor en España se prolongaría varios meses".

Las otras Juana Rivas: 224 víctimas en riesgo tienen hijos en situación de vulnerabilidad Ver más

En cualquier caso, esa decisión no está consolidada "definitivamente", por lo que, dice, ejercitarán los recursos oportunos.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada archivó el pasado 31 de diciembre una denuncia por maltrato presentada por Rivas contra Arcuri, una decisión que no es firme porque ha sido también recurrida por el equipo jurídico de esta vecina de Maracena, sin que de momento el recurso haya sido resuelto.

El juzgado en funciones de guardia tomó la medida provisional de mantener en España al menor de los hijos de Arcuri y Rivas, de 10 años, tras escuchar al niño y después de que la justicia italiana reclamase su vuelta con el padre, que tiene la custodia. El niño llegó el 22 de diciembre a España con un permiso para visitar a su madre y su hermano y debió regresar inicialmente el 2 de enero.