Jenni Hermoso ratifica ante el juez la agresión sexual: "Me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir"

Durante más de dos largas horas, la jugadora Jennifer Hermoso se ha esforzado en dejar claro que el beso de Luis Rubiales tras la victoria del Mundial en Sídney (Australia) no fue buscado, ni deseado, ni consentido. Lo hizo a lo largo de su declaración en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, este lunes, en el marco del juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por un presunto delito de agresión sexual y otro de coacciones. “Me dijo: hemos ganado el Mundial gracias a ti. Lo siguiente fueron sus manos en mis orejas y después el beso”, ha narrado la futbolista.

No tuvo margen ni tiempo, ha dejado claro, para reaccionar. Aunque la jugadora insiste en que quien era entonces su superior jerárquico no se dirigió a ella en ningún momento para preguntarle “¿un besito?” o “¿un piquito?”, la futbolista ha asegurado también que no habría accedido en ningún caso. A preguntas de la Fiscalía, la jugadora ha vuelto a dejar claro el valor de su consentimiento como elemento central en lo ocurrido. “¿Habitualmente, con personas con las que tiene relación de especial confianza, se da un beso en los labios?”, preguntó el Ministerio Público. “Solamente cuando decido hacerlo”, respondió la denunciante.

"Esto no puede debe ocurrir en ningún contexto"

Hermoso se ha esforzado además en destacar la relación jerárquica que mediaba en aquel momento entre ella y el denunciado: “Me estaba besando mi jefe y esto no debe ocurrir en ningún contexto social ni laboral”, ha afirmado en sede judicial, para añadir enseguida que se sintió “poco respetada” y que aquellos hechos “mancharon uno de los días más felices” de su vida. “Para mí es muy importante decir que en ningún momento ni lo esperé, ni lo busqué”, ha enfatizado.

Lupa a la actitud de la víctima

A partir de aquel momento, según el relato de la jugadora, se ve inmersa en una espiral de contradicciones. Por un lado, la euforia propia de la victoria. Por otro, el desconcierto tras hechos de gravedad como el vivido. Así se ha encargado de señalarlo: “El sentimiento encontrado fue prácticamente en cada momento. Fui consciente de lo que había pasado, pero estaba en modo campeona del mundo. No podía hacer otra cosa, para mí era impensable no celebrarlo”.

Precisamente en ese punto se ha centrado la defensa de Luis Rubiales, a cargo de la abogada Olga Tubau. La letrada puso la lupa en la actitud de la víctima, tanto en los momentos previos como en los posteriores a los hechos. La estrategia pasa por sugerir que si la víctima opta por la normalidad, o incluso la euforia, si no expresa un trauma, entonces la veracidad de su relato se tambalea. Es en realidad un modo de proceder habitual en violencia sexual. Y Jennifer Hermoso ha querido confrontar directamente con esta premisa: “No tengo que estar llorando en una habitación ni tirarme al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó”, ha dejado claro, para a renglón seguido enfatizar en que “cómo actúo no es reflejo de lo que estoy sintiendo" que es "rabia, frustración y enfado. Era algo que me estaba haciendo daño y que estaba borrando parte de la celebración”.

La abogada también ha apuntado hacia otra dirección: el trato anterior de Jennifer Hermoso con Luis Rubiales. La letrada ha llegado a preguntar a la denunciante si, en las conversaciones por whatsapp previas a aquel día, la jugadora se había despedido alguna vez usando la expresión “un besote” o enviando algún “emoticono de beso”. Hermoso ha dicho que no lo recuerda.

"A ti y a mí nos gusta lo mismo"

Además del descrédito a la víctima, los tribunales han sido testigos este lunes de cómo, según lo narrado por la denunciante, Luis Rubiales expresó un sesgo homófobo en las conversaciones posteriores al beso. “Me dijo algo que es lo que más me dolió: a ti y a mí nos gusta lo mismo”, señaló Hermoso. Este diálogo se habría producido poco después de lo sucedido, en un contexto de intentar persuadir a la víctima para conseguir su colaboración a la hora de aplacar públicamente la polémica. La referencia a la orientación sexual de la jugadora se habría formulado para defender la ausencia de un ánimo sexual en el beso.

La Federación "tenía que ser mi lugar seguro"

Hermoso ha señalado además que “nunca” fue informada de la existencia de un protocolo contra la violencia sexual, que había sido aprobado apenas dos meses antes y que nunca llegó a aplicarse tras lo sucedido en suelo australiano, a pesar de que el propio documento oficial contempla "besar a la fuerza" como una forma de violencia. En ese contexto, ha insistido en cómo la institución para la que trabajaba la dejó sola: “Me sentí desprotegidísima por la Federación. Tenía que ser mi lugar seguro y nadie me preguntó” por cómo se encontraba. “Me sentí absolutamente sola en todo momento. Suerte que tenía a mi agencia y a mi gente”.