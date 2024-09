"Mirar con distinta cara es racismo": así es la campaña de Igualdad contra la "jaula de prejuicios"

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha una campaña antirracista con el objetivo de sacar a las minorías de la "jaula de los estereotipos y de los prejuicios manidos" y poner el foco en quien tiene actitudes racistas y xenófobas, en lugar de en las víctimas, según informa EFE.

"Mirar con distinta cara es racismo", es el lema de la campaña, que ha presentado este lunes la titular de Igualdad, Ana Redondo, y en la que se ven tres escenas de rechazo y prejuicios contra una mujer gitana, una mujer musulmana y un hombre negro que resultan ser una jueza, una catedrática y un médico.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que la campaña de sensibilización tiene tres objetivos: romper los estereotipos y prejuicios que existen contra las personas migrantes, concienciar de la necesidad de reforzar los lazos, la convivencia y el respeto hacia el otro y luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.

"España no es un país racista o xenófobo, somos fruto de la miscelánea, del mestizaje, históricamente hemos sido un país de emigración y sabemos lo que significa la emigración. No es un país racista, pero es cierto que en los últimos meses, en las últimas semanas, se han producido actitudes racistas que no podemos tolerar", ha asegurado en rueda de prensa.

Redondo ha señalado que hay que buscar los mecanismos más eficaces para luchar contra este "mal", "un problema social que existe a nivel global por el repunte de la extrema derecha y de discursos extremistas y xenófobos que lo que hacen es romper a la sociedad" y debilitar la democracia.

En ese sentido, la directora general de Igualdad de Trato y no Discriminación contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha defendido que la incitación al odio, el rechazo y la discriminación no representan a España, un país "solidario, acogedor y que empatiza" porque lo lleva en su ADN y en su historia.

Ahora bien, ha incidido que una sociedad tan diversa debe sacar a las minorías de "esa jaula de estereotipos y de prejuicios manidos en el que siempre están representadas". Estas minorías, ha continuado Carrillo, contribuyen mucho. "Rompamos la imagen estigmatizada que viene nutrida del discurso de odio que demoniza a todas las culturas y la diversidad", ha aseverado la directora general.

Con el objetivo de que la ciudadanía no mire hacia otro lado ante estas situaciones y de combatir la normalización de los discursos de odio, Igualdad ha puesto en marcha esta campaña en la que se asegura que sólo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial lo denuncia.

En el vídeo se publicita el teléfono 021, una línea gratuita de atención durante las 24 horas del día contra el racismo que ha pasado de recibir 1.500 llamadas en su primer año a 2.500, ha informado la directora general. Estas peticiones de ayuda tienen que ver con el acceso a la vivienda, con el empleo y con la educación.

Carrillo ha subrayado que uno de los mayores desafíos que existen es acabar con la infradenuncia, en la que se refleja la "baja confianza en las instituciones" e incluso que muchas víctimas no son conscientes de que se están vulnerando sus derechos.

Autoridad independiente para la Igualdad de Trato

La ministra de Igualdad ha avanzado que su departamento ha terminado el estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que establece su régimen jurídico y su estructura y que tendrá forma de real decreto.

Con respecto al nombramiento de la persona que ostentará este cargo, Redondo ha asegurado que el Gobierno propondrá un nombre al Parlamento, que es quien debe aprobarlo.

"Vamos a hacer una propuesta para que salga esa mayoría necesaria que respalde a la autoridad. En lo que respecta al Ministerio, estamos trabajando desde hace meses, está concluido el estatuto jurídico que va a permitir la creación de esa oficina y espero que a lo largo de este año podamos tener ya a la persona indicada y un presupuesto que sea suficiente por lo menos para echar a andar", ha sostenido Redondo.