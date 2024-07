Cuatro mujeres asesinadas por violencia de género en otro fin de semana trágico

Fin de semana trágico en España debido a la violencia de género. Entre la mañana del sábado y la tarde del domingo, se ha notificado el fallecimiento de cuatro mujeres presuntamente a manos de sus parejas. Los Mossos d'Esquadra están investigando los casos de feminicidios, ocurridos uno en Sabadell (Barcelona) y otro en Salou (Tarragona), mientras que fuera de Cataluña han sucedido otros dos asesinatos, uno en Madrid y otro en Buñol (Valencia)

El asesinato de una mujer de 29 años en Carabanchel

El último caso reportado es el del asesinato de una mujer de 29 años en la madrugada del sábado en Carabanchel, lo cual se está investigando por la Policía Nacional como un presunto caso de violencia de género, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Su pareja ha sido detenida como presunto responsable del homicidio, después de que la Policía fuera comisionada por el 091 tras una discusión.

Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, el Summa 112 confirmó ayer sobre las 6 horas el fallecimiento de la mujer en su domicilio de la calle Nuestra Señora de Fátima, 23, en el barrio de Carabanchel.

Su pareja había llamado al 112 alertando de que estaba "inconsciente" y "no respondía a estímulos". Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios constataron que no había posibilidad de reanimación. El cuerpo no presentaba signos evidentes de muerte violenta. No obstante, el Summa 112 no manipuló el cuerpo y lo puso a disposición policial.

El caso de Sabadell

Los Mossos d'Esquadra están investigando este domingo la muerte violenta de una mujer en Sabadell (Barcelona).

Los hechos han sucedido la madrugada de este sábado a domingo a las 4.53 horas, cuando se ha encontrado una mujer muerta con indicios de criminalidad en la entrada de una casa de la calle Pajares, según informa la policía catalana a Europa Press.

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte se han hecho cargo de la investigación y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

El Ayuntamiento de Sabadell ha confirmado la muerte de la mujer como un nuevo caso de violencia machista y ha activado el protocolo de feminicidios para dar apoyo a la familia, así como para convocar un minuto de silencio a las 12 horas de este lunes en la plaza Sant Roc.

Según ha podido saber Europa Press, los Mossos han desplegado agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) en la zona.

También se ha registrado a las 9 horas de este domingo un incendio en una vivienda cerca de la zona, en la Ronda de Navacerrada, que ha terminado sin heridos ni más incidencias, según han informado los Bombers de la Generalitat a Europa Press.

Un hombre de 86 años mata a su pareja en Salou

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado por la noche a un hombre de 86 años en Salou (Tarragona) como presunto autor de un delito de homicidio a su pareja.

Los agentes recibieron el aviso a las 20.23 horas de que había una mujer muerta con indicios de criminalidad en el interior de un piso de la calle Tortosa de Salou, según informa la policía catalana este domingo en un comunicado.

Dotaciones policiales se dirigieron al lugar y confirmaron los hechos, así como detuvieron a su pareja como presunto autor de la muerte.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona se ha hecho cargo de la investigación.

El detenido pasará en los próximos días a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

El primer asesinato en Buñol

Un hombre ha matado presuntamente a su pareja, una mujer de 31 años, en la localidad valenciana de Buñol y, seguidamente, ha huido en coche del lugar de los hechos, hasta ser detenido a la entrada de la ciudad de Valencia, tras sufrir un accidente de tráfico y dejar heridos a dos guardias civiles. La víctima había presentado una denuncia por malos tratos y estaba registrada en el sistema VioGén, según confirmaron fuentes de la investigación.

El presunto autor ha sido arrestado este sábado sobre las 08.00 horas en la avenida del Cid de Valencia, a la altura del municipio de Xirivella, donde ha sufrido un accidente al colisionar contra un vehículo de la Guardia Civil que le había cerrado el paso, han apuntado las mismas fuentes.

Al parecer, según ha podido saber Europa Press, ha sido la exmujer del presunto homicida quien ha dado aviso al teléfono de emergencias 112, advirtiendo de que su exmarido le había confesado que había matado a su actual pareja, de 31 años.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, ha informado de que investiga los hechos como un presunto caso de violencia de género.

Un hombre mata a su pareja de 31 años en Buñol, Valencia Ver más

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado a un médico del centro de salud de Buñol y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el domicilio donde han ocurrido los hechos. Sin embargo, el equipo médico solo ha podido certificar el fallecimiento de la víctima, han informado por su parte fuentes sanitarias.

Este domingo, el Ayuntamiento de la localidad ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el crimen y ha expresado la "condena" y "tolerancia cero" con la violencia de género. "Esto es una reivindicación porque hay que hacer algo, se necesitan más medios, más recursos y más protección contra la violencia machista", ha expresado la alcaldesa de la ciudad, Virginia Sanz.

La convocatoria impulsada por el consistorio, se ha celebrado a las 12.00 horas a las puertas de la Casa Consistorial, donde vecinos y autoridades como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el comisionado de la Generalitat para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, y la alcaldesa del municipio han mostrado su "dolor, repulsa y repugna" por "una violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de serlo".