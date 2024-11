Visibles: infoLibre desmonta el discurso negacionista y del descrédito de las mujeres

¿Qué papel tienen las mujeres en el liderazgo empresarial? ¿Hay suficientes referentes femeninos en ciencia y tecnología que animen a las futuras generaciones de niñas y adolescentes a dedicarse a estos sectores? Estas y otras preguntas han encontrado respuesta en el evento #Visibles, organizado por infoLibre este lunes en el Espacio Larra de Madrid para visibilizar los avances y retos en igualdad en el terreno de la ciencia, la innovación y la dirección empresarial. Pero también para profundizar en la relación entre violencia de género y exclusión social. Un acto posible gracias a la colaboración de laCaixa, la EOI y el propio Espacio Larra - Laboratorio de Periodismo.

Las palabras de bienvenida han corrido a cargo de la directora general de infoLibre, Marta Gesto, que ha querido rendir un pequeño homenaje a las víctimas de las zonas más golpeadas por la dana que ha azotado España en los últimos días. "Desde infoLibre, mantenemos un compromiso inquebrantable con la información veraz y fiable. Y queremos trasladar desde aquí tanto la impotencia e indignación de las víctimas, como el trabajo de los equipos de rescate y de gestión de las administraciones", ha comenzado. Para pasar a presentar los diferentes temas de análisis del evento. "Esta tarde, vamos a tratar de visibilizar el papel de la mujer como líder en ámbitos todavía masculinizados, como el de la gestión empresarial. También hablaremos de violencia de género y de cómo afecta especialmente a las mujeres en situación de exclusión social".

Visibles y líderes

La primera mesa, moderada por la subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, ha puesto la lupa precisamente sobre la participación activa de las mujeres en roles de responsabilidad, como los equipos de dirección empresarial, con la participación de Yvonne Martin Rygert, Project Manager NTT data, experta y formadora en Design Thinking, y Miren Álvarez, miembro del patronato de la Fundación Inspiring Girls.

Para abrir el debate, algunos datos. "De las 500 personas que ocupan puestos de liderazgo en empresas de todo el mundo, menos del 7% son mujeres. Sumado a esto, en las llamadas carreras STEM –que incluyen titulaciones del ámbito de la ciencia y la tecnología, pero también de la comunicación–, solo 3% de alumnos matriculados son mujeres. Si estos son los campos del futuro, ¿por qué las mujeres no llegan? ¿Qué está fallando?", lanzaba al aire Jaenes. "Uno de los problemas fundamentales es la falta de referentes que demuestren a las niñas y adolescentes que cualquier profesión está a su alcance. Mujeres que les cuenten su trayectoria rompiendo con los estereotipos. Y que las niñas piensen: 'Si ellas han podido, yo también'", respondía Álvarez. "Luego están los sesgos de género, que convencen a las chicas de que tienen menos capacidad para algunas materias o ámbitos y que las redirigen hacia otros", continuaba.

¿Cómo se puede revertir esta situación? "Para sentirme poderosa, solo necesito una cosa: educación", citaba Martin a la Premio Nobel y activista, Malala Yousafzai. "Hace falta un enfoque diferente de aprendizaje, desde los niveles más básicos", coincidía Álvarez. "Y también dinámicas de trabajo más inclusivas, que permitan a todo el mundo participar, visibilizando sus capacidades, su aportación. Todas podemos ser líderes y estamos rodeadas de otras mujeres inspiradoras", completaba Martin.

"Es esencial además trabajar en su autoestima, en su autoimagen. Las redes sociales están constantemente diciéndoles cómo deben ser. Hay que romper con esos estereotipos, empoderarlas", reflexionaba la representante de Inspiring Girls. Todo ello en medio de un clima de creciente desconfianza hacia el feminismo entre los más jóvenes. "Se está extendiendo un discurso que convence a los chicos de que todo lo que son actividades positivas respecto a las chicas son discriminatorias para ellos. Parte vienen de las redes, pero también de sus propios círculos. Queda todavía mucho trabajo de concienciación y revisión que necesitamos todos", concluía Álvarez.

Víctimas visibles

"La violencia contra las mujeres y los factores de exclusión social se retroalimentan. Se profundizan entre sí", defendía Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, en la segunda mesa de la tarde, moderada por Sabela Rodríguez, redactora de igualdad de infoLibre, y en la que también han intervenido Pilar Pascual, especialista en Psicoterapia de Equidad Feminista para la Asociación de Mujeres para la Salud, y Esther Saiz, abogada y mediadora, especialista en Violencia de Género.

"No hay perfiles ni de agresores ni de víctimas: es un riesgo que corremos todas. Pero hay factores que te hacen más propensa. Existe una retroalimentación entre violencia y vulnerabilidad. Por una parte, toda forma de violencia de género puede condenar a las mujeres que la sufren y su entorno a una situación de exclusión. Por otra, es mucho más difícil romper con esa violencia partiendo de una situación de marginalidad", seguía explicando Soleto. Lo demuestran las cifras. "Según el Instituto Nacional de Estadística, el 22% de las mujeres que viven en la calle ha sufrido previamente malos tratos", corroboraba la moderadora.

"La educación patriarcal profundiza esta vulnerabilidad. Nos enseña a las mujeres a ser dependientes, a no tener autoestima. A vivir al servicio de los demás", opinaba Pascual, que ha incidido en la necesidad de educar a los niños varones en la empatía y el cuidado a los demás para cambiar el modelo de cuidado social. "Tenemos una educación altamente sexista. A ello se suman las trabas de los procesos judiciales, la violencia en las custodias compartidas, la puesta en duda de las víctimas… O cambiamos todas estas formas de violencia o tendremos dificultades para conseguir la verdadera igualdad", subrayaba.

"Hemos normalizado unos roles, unas formas de relación, que se basan en el maltrato. Muchas víctimas ni siquiera son conscientes de que son víctimas. Hemos sido educadas para no darnos cuenta. Es un tema cultural, del que hace falta un trabajo de deconstrucción", desarrollaba Saiz. "Venimos del territorio de la impunidad, en el que ejercer violencia de género en la pareja no pasaba factura. La vida en pareja llevaba aparejada cierto nivel de tolerancia a la sumisión", ampliaba Soleto. "El problema es que no estamos sabiendo convertir viente años de experiencia de la Ley integral de violencia de género en un discurso político a la altura. Continuamos por el camino del discurso negacionista, del descrédito a las mujeres y de la impunidad del agresor". Ha recordado el caso del futbolista Dani Alves, condenado por agredir sexualmente a una mujer. "Cuando ella salió de la discoteca —ha recordado Soleto— lo primero que dijo fue que no la iban a creer porque se había ido al baño con él. Nos hacen creer que las mujeres mienten, mentimos. Pero es falso".

Frente a ello, para la directora de la Fundación Mujeres, los movimientos sociales, representados en el #metoo, #machismomata o #Cuéntalo han servido para conectar a muchas mujeres trabajando en la misma línea y conseguir una reacción social esperanzadora. "El camino siempre es el mismo, y el movimiento feminista siempre va a estar ahí exigiéndolo: cumplimiento de los poderes públicos y cambio social en las cabezas".

¿La apuesta para un futuro más igualitario? De nuevo, la educación. "Lo que está fallando es la ausencia de formación específica con perspectiva de género. Sin ella, no se sabe identificar la violencia cuando se está ante un caso", concluía Pascal. Y, como señalaba la directora general de infoLibre durante el cierre del acto, reconocer y nombrar las cosas es la única forma de hacerlas existir.