Biden da positivo en covid tras decir que se retiraría si un médico le detecta un problema médico

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo en covid este miércoles, por lo que ha cancelado su asistencia a un acto de campaña que iba a tener lugar en Las Vegas y en donde iba a pronunciar un discurso con el fin de asegurar el apoyo de los votantes de la comunidad hispanoamericana en un momento determinante para las elecciones presidenciales, según informa Europa Press. Un par de horas antes, el mandatario aseguró en una entrevista que se retiraría si un médico le detectaba alguna enfermedad.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha informado de que el mandatario, de 81 años, ha iniciado el regreso a su residencia de Delaware, donde continuará "desempeñando todas sus funciones por completo" mientras que estará aislado. Asimismo, ha recordado que está vacunado -con las dosis de refuerzo- y ha agregado que está experimentando síntomas leves.

El comunicado añade una nota del médico de Biden, que señala que durante la tarde presentó síntomas como secreción nasal y tos. "Dado que no se sentía mejor, se realizó una prueba de covid-19 (...) y los resultados fueron positivos", ha confirmado, antes de indicar que le harán una nueva prueba de confirmación. El doctor ha agregado que tanto su nivel de oxígeno en sangre como su temperatura están dentro de los parámetros.

"He dado positivo de covid-19 esta tarde, pero me siento bien y agradezco a todos sus buenos deseos. Me aislaré mientras me recupero, y durante este tiempo continuaré desempeñando mi labor por el bien del pueblo estadounidense", ha manifestado Biden, que durante la jornada ha participado en una entrevista y se ha reunido con simpatizantes en un mercado local, a través de su perfil en la red social X.

Durante la jornada, Biden, en medio del incremento de las tensiones dentro de su partido, el Demócrata, para que abandone sus aspiraciones de lograr la reelección, aseguró que se replantearía su candidatura presidencial si un médico le diagnosticaba alguna enfermedad. "Si los médicos vinieran a mí y me dijeran: 'tienes este problema, ese otro problema", señala en respuesta a una pregunta del periodista Ed Gordon en una entrevista con BET News.

Biden ha reconocido que no esperaba que su candidatura provocara "tanta división". "Creo que he demostrado que sé cómo hacer cosas para el país", ha subrayado, agregando que queda todavía mucho por hacer y que, pese a todo, se resiste a abandonar su cometido.

Alrededor de una veintena de congresistas se han pronunciado en contra de su candidatura, el último en hacerlo ha sido el influyente representante por California Adam Schiff, después de su fracaso en el debate del mes pasado contra su rival republicano, el expresidente Donald Trump, y en medio de las críticas por su estado de salud. Las críticas se han agravado a lo largo de estas últimas dos semanas después de que Biden confundiera al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Washington, o a Kamala Harris con Donald Trump, durante una rueda de prensa.

Así, su formación política se encuentra en una posición complicada ante los temores de que, con motivo de esta mala actuación, no sea capaz de vencerle en la cita con las urnas que se celebrará el 8 de noviembre. El aspirante republicano, por su parte, ha recibido el apoyo prácticamente unánime de su partido desde el intento de asesinato de este fin de semana.