La Casa Blanca asegura que Biden "en absoluto" se plantea retirar su candidatura presidencial

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha asegurado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "en absoluto" se plantea retirar su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre a pesar de que considera "justo" que la población se lo cuestione. "Él entiende que es justo que la gente se haga esta pregunta", ha manifestado Jean-Pierre en rueda de prensa, donde ha asegurado que pocos minutos antes se había cruzado con Biden en la Casa Blanca y "se le ve muy bien", según informa la cadena estadounidense de noticias CNN y recoge Europa Press.

A lo largo de las últimas semanas se han producido algunos episodios en los que se ha podido ver a Biden desorientado o con problemas motrices en actos oficiales. Además, su mala noche en el debate electoral del pasado jueves ha alimentado los rumores sobre una posible retirada de la carrera presidencial. De hecho, Jean-Pierre ha recalcado que Biden "logró superar" aquel debate con el expresidente y ahora precandidato republicano, Donald Trump, a pesar de atravesar un resfriado. "Sabía que tenía que seguir adelante. Sabía que tenía que hacer fuerza. Eso es lo que hacen los presidentes", ha añadido.

Estas declaraciones se producen horas antes de que un grupo de gobernadores demócratas reafirmasen de forma pública su apoyo a la candidatura de Biden después de una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca con motivo de las múltiples peticiones para que abandone la carrera presidencial por las dudas respecto de su estado de salud y su avanzada edad.

"La respuesta es que todos estamos buscando el camino para ganar. Todos los gobernadores estamos de acuerdo con eso. Biden también. Un camino hacia la victoria en noviembre es la prioridad número uno y esa es la prioridad del presidente", ha declarado el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras salir de la Casa Blanca con su homóloga de Nueva York, Kathy Hochul, y el de Maryland, Wes Moore.

Walz ha mantenido que Biden está "en condiciones de ejercer el cargo": "Ninguno de nosotros niega que la noche del jueves fuera una mala actuación. Fue un duro golpe, por así decirlo, pero eso no afecta a lo que creo, (que es) que está a la altura", ha respondido a preguntas de la prensa.

Tras el encuentro, algunos de los gobernadores han acudido a sus redes sociales para mostrar su apoyo al dirigente estadounidense. "Biden es nuestro candidato. Está aquí para ganar y yo lo apoyo", ha indicado la gobernadores de Michigan, Gretchen Whitmer. Por su parte, la de Nueva York, Kathy Hochul, ha indicado que "está decidido a ganar" y que "lo que está en juego en noviembre no podría ser más importante". "Esta noche he oído tres palabras del presidente: que 'está totalmente comprometido'. Y yo también. Biden nos ha cubierto las espaldas. Ahora es el momento de cubrir las suyas", ha manifestado el gobernador de California, Gavin Newson.

Wes Moore, que ha manifestado que Biden "es el compañero" que necesita "en la Casa Blanca, ahora y durante los próximos cuatro años", se ha dirigido a los ciudadanos de su estado de cara a los próximos comicios: "El contraste entre candidatos no podría ser más claro para esta elección. Biden cree en la promesa de Maryland. Trump cree que Baltimore, la ciudad más grande de mi estado, es un 'desastre repugnante, infestado de ratas y roedores. Esos son los riesgos. Sé que Biden respalda a Maryland, así que yo (le respaldo) a él", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Durante el encuentro, Biden ha "reiterado su determinación de derrotar la amenaza existencial que representa" Trump en las urnas y ha "buscado el asesoramiento y la experiencia" de los gobernadores demócratas, quienes han reiterado "su compromiso compartido de hacer todo lo posible para asegurarse" de que Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, derroten a Trump en noviembre, ha señalado el equipo de campaña del presidente, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Algunos congresistas demócratas, como el tejano Lloyd Doggett, han solicitado a Biden que reconsidere su candidatura. La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, una histórica dirigente del Partido Demócrata, también ha reconocido que es "legítimo" cuestionarse el estado de salud del presidente.

El equipo de Trump: Biden "no es apto"

Por su parte, el equipo de campaña del expresidente Trump ha afirmado que el actual mandatario "no es apto" para la Casa Blanca. "No se equivoquen: los demócratas, los principales medios de comunicación y la ciénaga se han confabulado para ocultar la verdad al público estadounidense: Joe Biden es débil, fracasado, deshonesto y no es apto para la Casa Blanca", han indicado los codirectores de la campaña, Chris LaCivita y Susie Wiles, en un comunicado.

Asimismo, han asegurado que todos los que alguna vez fueron partidarios de Biden y sus "políticas fallidas" —que conducen "a una inflación extrema, fronteras abiertas y al caos en el país y en el extranjero"— "han mentido" sobre su estado cognitivo, especialmente la vicepresidenta, Kamala Harris.