España, primer país de la UE en unirse a la causa abierta por genocidio contra Israel en el Tribunal de la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. España se convierte así en el primer país de la UE en unirse a la causa que instruye la máxima instancia judicial de Naciones Unidas. Irlanda y Bélgica habrían anticipado su intención de intervenir, según ha recordado el ministro.

El anuncio de produce el mismo día en el que el Ejército israelí ha asesinado a 35 personas al bombardear una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Un bombardeo que se suma a las 36.000 muertes provocadas por la invasión de Israel sobre Gaza. "Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse", ha explicado Albares en una rueda de prensa convocada de manera urgente, en referencia al hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafah como le había exigido la corte.

El ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que le corresponde a la CIJ pronunciarse sobre esa cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca. "Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales", ha esgrimido. "La opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda", ha subrayado, como ya hizo también en la formulada por Ucrania contra Rusia tras la invasión. "Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada", ha puntualizado.

Sudáfrica solicitó en diciembre al TIJ que abriese un procedimiento contra Israel por haber violado la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948). Esta obliga a los países a prevenirlo y contempla la competencia en estos casos del TIJ. A la solicitud de Sudáfrica se unieron Nicaragua, Colombia, Libia, México y Chile. Palestina también ha pedido al Tribunal de la ONU sumarse al caso.

Yolanda Díaz: "Lo hemos conseguido"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha celebrado que España se vaya a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza, medida que su formación llevaba tiempo demandando.

"Lo hemos conseguido", ha subrayado a través de un mensaje en la red social X para destacar que el Gobierno de coalición sigue "estando en el lado correcto". "Dando pasos para parar el genocidio e inspirar a que cada vez más países sigan este camino", ha concluido Díaz.

En su publicación en redes, Díaz ha adjuntado una imagen en la que se abraza a la embajadora de Sudáfrica en España, Sankie Mthembi-Mahanyele, durante un acto de Sumar el pasado mes de enero, en el que dijo que su espacio iba a pelear para que el gobierno respaldara la demanda que interpuso este país contra Israel.

Previamente, Díaz ha reclamado al Ministerio de Exteriores la retirada inmediata de la embajadora de España en Israel, Ana María Salomón Pérez, tras el último ataque del ejército hebreo en el centro de Gaza y que albergaba a personas procedentes de campos de refugiados.

Al igual que Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también ha celebrado la decisión del Gobierno a través de la red social X. "Otro paso necesario por el que llevamos meses trabajando", ha escrito el ministro en su perfil de X. No obstante, Bustinduy asegura que "no es suficiente": "Debemos adoptar medidas de presión económica y comercial para poner fin al genocidio y el régimen de apartheid en Palestina".

El embajador de Palestina agradece la decisión

Palestina, además de estar siendo masacrada por Israel, había sido el último país en personarse en la causa de la Corte Penal Internacional. Su embajador en España, Husni Abdel Wahed, ha agradecido a España que actúe "de forma coherente con sus principios y valores" tras conocer la decisión del Ejecutivo español. Además, ha añadido que "ojalá otros se sumen". "Esto no va en contra de nadie, sino a favor de la humanidad, de la justicia, de la paz y estabilidad del mundo", ha defendido.

Abdel Wahed ha destacado que, "afortunadamente" se ha sumado al procedimiento, así como a otros países europeos que han dado "enormes motivos de celebración". "Lamentablemente, la muerte que sufre nusetro pueblo nos impide celebrar como corresponde lo que ha hecho España junto con Irlanda, Eslovenia y Noruega. Es una apuesta por la justicia y por la paz", ha aseverado.

"Lamentablemente, son pocos los que actúan conforme a sus principios y valores. España es uno de ellos. Ojalá otros se sumen a este procedimiento, porque no va en contra de nadie. Esto va a favor de la defensa de la vida humana y a favor de la defensa de los valores humanos", ha recalcado.

El poder de veto de EEUU permite a Israel hacer caso omiso a las resoluciones de la justicia internacional Ver más

El embajador ha lamentado que, "a pesar de todos los esfuerzos de diferentes actores, Israel sigue con la misma política de impunidad y sigue con su genocidio sin parar". "Todos los esfuerzos que se han hecho han sido en vano porque simplemente Israel no hace caso a nadie. Es el momento de que la comunidad internacional actúe con decisión y que no le sigan suplicando a Israel", ha aseverado.

Belarra exige romper relaciones

La líder de Podemos, Ione Belarra,ha vuelto a demandar al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Israel y ha recriminado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de "estropear un buen gesto" al evitar opinar sobre si la ofensiva en Gaza es genocidio.

Así lo ha indicado a través de un mensaje en la red social X tras la comparecencia de Albares, al que ha recriminado que durante su comparecencia se haya limitado a decir que el Gobierno "no opina sobre si está cometiendo un genocidio". "Basta, ruptura de relaciones y embargo (de compraventa de armas) ha lanzado la líder del partido morado que vincula la decisión de España de incorporarse a la demanda sudafricana como "fruto de la movilización social" de "todo un pueblo que quiere paz y el fin del genocidio".