Google y Microsoft donan un millón de dólares al acto de investidura de Trump

Los gigantes tecnológicos Google y Microsoft han donado un millón de dólares cada uno al acto de investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero en Washington, sumándose a las donaciones que previamente han anunciado otros grandes del sector, según informa EFE.

Además de la donación dineraria, Google pretende "apoyar el acto" con una retransmisión en directo por YouTube, más un enlace directo en su portal, según indicó hoy a CNBC. Por su parte, Microsoft donará un millón de dólares al acto, anuncio que sigue a una entrada de blog publicada la semana pasada por su presidente, Brad Smith, en la que reclamaba una "estrategia" para "apoyar la inteligencia artificial (IA) estadounidense en el mundo".

Esa misma cantidad de un millón de dólares es la que han aportado Meta, OpenAI (la creadora del popular ChatGPT) y Amazon, que también retransmitirá el acto a través de Prime Video, según se conoció previamente. En cuanto a Apple, su consejero delegado Tim Cook donará personalmente otro millón, según el medio Axios, que cita fuentes conocedoras del asunto.

Más allá del acercamiento de los titanes tecnológicos a Trump, del que durante años se han mantenido distantes e incluso críticos, en el caso de Google hay razones más específicas para buscar arrimarse ahora al republicano, recuerda CNBC. Concretamente, Trump no ha descartado aplicar durante su presidencia nuevas medidas antimonopolio, una cuestión que planea sobre Google desde hace años y que se refleja en varios casos judiciales abiertos por la posición de dominio de la compañía en dos ámbitos, los buscadores de internet y la publicidad.

Según el diario The New York Times, el comité nombrado ad hoc por Trump para organizar y gestionar las donaciones han logrado recaudar ya 170 millones de dólares, procedentes en la mayor parte de los casos de grandes fortunas del país. El número de personalidades que han donado dinero para el acto es tan grande que ha superado la capacidad de los llamados asientos VIP reservados para la cena de gala donde asistirá el propio Trump, y hay donantes a los que ya se ha advertido de que no recibirán billetes de acceso privilegiado.