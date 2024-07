Una Hungría que promete pragmatismo a pesar de Orban toma las riendas de Europa

Hungría asumió este lunes la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea de las manos de Bélgica. El 1 de enero de 2025 entregará el testigo a Polonia. Las presidencias semestrales tienen poderes muy limitados y su labor trata sobre todo de la coordinación de las reuniones ministeriales. Los ministros del país encargado de la misma dirigen las reuniones de ministros de su ramo excepto las de Exteriores y Defensa (que son responsabilidad del jefe de la diplomacia europea, por ahora el hispano-argentino Josep Borrell hasta que el 1 de noviembre próximo asuma el cargo la estonia Kaja Kallas).

Los ministros húngaros podrán introducir o retirar asuntos de las agendas de las reuniones, pero ni siquiera ese poder es total porque si una mayoría de países pide debatir un asunto el ministro húngaro de turno tendrá que ponerlo sobre la mesa. Quien no tiene ningún papel especial, más allá de aparecer durante las cumbres europeas en las conferencias de prensa de los dirigentes de las instituciones europeas, es el jefe de gobierno de turno, en este caso el ultraderechista Viktor Orban. Y ese punto es esencial porque debido a la presencia de Orban lo normal era temer una presidencia disruptiva.

Hungría, que promete pragmatismo y juego limpio como mediador, asegura que no habrá más trabas que el ruido que pueda generar su primer ministro. Funcionarios húngaros a cargo de la Presidencia explican desde hace semanas que en Bruselas y en las capitales no debe haber temor a que Hungría intente adelantar iniciativas extremistas o intente bloquear los mecanismos esenciales del funcionamiento del bloque, que su comportamiento será como el de cualquier otra Presidencia, aunque sí podría ralentizar dosieres con los que no está de acuerdo para que no se aprueben durante su semestre, sino en el siguiente, el polaco de la primera mitad de 2025.

Orban podría empezar la presidencia de Hungría haciendo el mismo viaje que hicieron sus predecesores belga Alexander de Croo y español Pedro Sánchez para inaugurar las dos últimas: una visita al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en Kiev para mostrar la continuidad del apoyo europeo. Los dos hablaron brevemente en privado durante la última cumbre europea, celebrada el pasado jueves. ¿Será Orban el honest broker que venden sus funcionarios y se comportará “con extremo pragmatismo” o intentará jugar a romper consensos y poner palos en las ruedas? Todas las fuentes consultadas en las últimas semanas hacen pensar que será lo primero, porque además es lo que interesa a una Hungría que sigue con fondos europeos bloqueados.

Además, los húngaros asumen la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el peor momento posible si tuvieran interés en sacar muchos dosieres adelante. Las presidencias de la segunda parte del año ya son en la práctica más cortas porque desde mediados de julio hasta finales de agosto las instituciones europeas funcionan a medio gas. Pero este año se une el hecho de que, tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio los cargos de responsabilidad en las instituciones europeas estarán en funciones hasta que sus sucesores sean ratificados por el Parlamento Europeo, algo que no ocurrirá, y eso si no hay retrasos, hasta mediados de septiembre.

Para facilitarse la tarea, Orban despejó su Presidencia quitándose de encima los asuntos que podían dañarle más políticamente. Levantó el veto a los paquetes de sanciones contra Rusia, a la nominación del holandés Mark Rutte como nuevo secretario general de la OTAN y a la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania. Todo en las últimas dos semanas antes de que su gobierno asumiera el relevo por parte del belga.

Los comisarios europeos actuales tienen las manos atadas y hasta que sus sucesores tomen posesión a principios de noviembre el Ejecutivo europeo no empezará a trabajar a ritmo de crucero. El Parlamento Europeo, por su parte, estará al menos hasta mediados de septiembre centrado en el examen y aprobación de esos comisarios europeos, por lo que su tiempo e interés para sacar adelante legislación será limitado con tendencia a ser nulo.

Lo que sí se puede esperar es ruido y provocaciones, que empezaron hace semanas cuando los húngaros desvelaron que el lema de su Presidencia será, parafraseando al estadounidense Donald Trump, Make Europe Great Again, que en Bruselas más que como un chiste se vio como una muestra de mal gusto y chabacanería.

Orban tendrá en público una tribuna porque en casa la oposición política va creciendo y en las europeas ya obtuvo un 30%, pero en privado sus funcionarios, algunos con mucha experiencia en los arcanos bruselenses, trabajarán para que la Presidencia sea simplemente una más.