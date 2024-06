Israel anuncia una "pausa" en Gaza para "facilitar la ayuda" de la que Netanyahu dice no estar informado

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado a primera hora de este domingo una "pausa táctica con fines humanitarios", de carácter diario y de once horas de duración, a lo largo de una ruta por el sur de Gaza, sin menoscabo de la continuación de sus operaciones militares en el resto de la zona; una decisión, según fuentes próximas a medios israelíes, aparentemente adoptada de manera unilateral por el Ejército y de la que no fueron informados de antemano ni el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ni el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Esta "pausa", que tendrá lugar todos los días desde las 08.00 a las 19.00, afecta a una ruta que comienza en el paso de Kerem Shalom, en la frontera con Egipto, y prosigue en dirección norte por la carretera de Saladino, rodeando la ciudad de Rafah hasta el hospital Europeo, cerca de la ciudad de Jan Yunis, según ha anunciado el Ejército israelí en un comunicado recogido por Europa Press.

"Para aumentar el volumen de ayuda humanitaria que entra en Gaza y después de discusiones adicionales al respecto con la ONU y organizaciones internacionales, se llevará a cabo una pausa táctica local de la actividad militar con fines humanitarios desde las 08.00 hasta las 19.00 horas, todos los días hasta nuevo aviso", ha informado el Ejército israelí en una publicación en su cuenta de la red social X.

No obstante, el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha avisado de que esta decisión no implica "el cese de los combates en el sur de la Franja de Gaza y los combates en Rafah continúan".

"Este es un paso adicional en los esfuerzos de ayuda humanitaria que han llevado a cabo desde el comienzo de la guerra las FDI y la Coordinación de Actividades Gubernamentales para los territorios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza", han argumentado las Fuerzas Armadas israelíes, garantizando que "seguirán apoyando los esfuerzos humanitarios sobre el terreno".

Decisión militar

Fuentes diplomáticas han declarado al Times of Israel de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, no fue informado de esta decisión. De hecho, según estas fuentes, Netanyahu ha hablado con su secretario militar, enlace con las Fuerzas de Defensa de Israel, para "dejar claro" que lo ocurrido es "inaceptable".

El medio israelí explica que las decisiones de declarar "pausas humanitarias" en Gaza suelen ser potestad del Ejército y realmente no está obligado a informar al Gobierno israelí –o al gabinete de guerra en este caso– al tratarse de medidas puramente tácticas.

"Tras hacer unas preguntas, el primer ministro fue informado de que no habría cambios en la política de las FDI y que los combates en Rafah continúan tal y como estaba previsto", de acuerdo con estas fuentes, después de que la Radio del Ejército Israelí informara igualmente de que el ministro Gallant tampoco tenía idea de esta decisión.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha parecido refrendar esta perspectiva con un mensaje en la red social X en el que ha denunciado que el Consejo de Ministros no tenía conocimiento de este anuncio y que el que haya tomado semejante decisión "es un auténtico idiota que no debería permanecer en el cargo".

Ben Gvir, ultranacionalista declarado y contrario a cualquier tipo de ayuda para gaza, ha añadido que "es hora de eliminar este anticuado concepto de seguridad, esta aproximación delirante y lunática que solo provoca más muertos y caídos en combate".

El también ministro 'ultra' de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha protestado contra esta "pausa táctica" al entender que esta decisión "prioriza la legimitidad internacional de Israel por encima de la victoria en Gaza" y "capacita a Hamás para prolongar la guerra". Smotrich, además, acusó al Estado Mayor del Ejército de vivir "completamente desconectado" de la realidad que atraviesan las fuerzas de combate en Gaza, al anunciar esta decisión un día después de la muerte de ocho militares en combate.

Como viene siendo habitual, Smotrich llamó a la ocupación total de Gaza y a la imposición de un gobierno temporal como únicas soluciones para terminar con el conflicto. "Algo que el primer ministro Netanyahu o no es capaz de imponer, o no quiere hacerlo", ha remachado.

Netanyahu no fue informado de la "pausa táctica"

Israel, Palestina y la ONU, una larga historia repleta de resoluciones vinculantes que no sirvieron para nada Ver más

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no fue informado de la "pausa táctica". "Somos un estado con un ejército, no un ejército con un estado", ha avisado Netanyahu en declaraciones recogidas por el Canal 12 de la televisión israelí. "Escuché la noticia por primera vez en los medios esta mañana y me puse en contacto con el Ejército para comunicarles que era inaceptable", ha añadido.

El primer ministro ha reconocido igualmente que no existe siempre un consenso permanente con el Ejército. "Para acabar Hamás he tenido que tomar decisiones que no siempre han sido aceptadas por los militares", ha indicado.

Fuentes militares bajo condición de anonimato han explicado al Canal 13 de la televisión israelí que la medida está destinada a "reforzar" la posición de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que ha abierto procedimientos contra el Estado israelí, antes de recordar que el Ejército está capacitado para tomar esta clase de medidas de forma unilateral.