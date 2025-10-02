La OMS afirma que los ataques israelíes ha causado 5.000 amputaciones y 400 muertes por malnutrición

La guerra en Gaza ha causado lesiones graves (permanentes o que requieren largos periodos de rehabilitación) a 42.000 personas, incluidas 5.000 amputaciones, revela un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pocos días de cumplirse dos años de conflicto, según informa EFE.

Una cuarta parte de los más de 167.000 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 sufre lesiones que han alterado de manera significativa su vida, de acuerdo con el informe presentado en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entre las lesiones registradas abundan las sufridas en las extremidades (unas 22.000), la médula espinal (2.000) y el cerebro, mientras que se produjeron unas 3.300 quemaduras graves y también han sido frecuentes las heridas faciales y oculares complejas que a menudo provocan desfiguramiento, discapacidad y estigma social.

La OMS no concretó cuántos niños han sufrido esas lesiones graves, aunque cifras anteriores de la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA) hablaban de hasta 4.000 amputaciones en menores.

En la rueda de prensa de este jueves el experto de la OMS en rehabilitación Pete Skelton admitió que "hay un número particularmente alto de amputaciones entre niños menores de cinco años".

El informe se elaboró con datos de los 22 equipos de emergencia apoyados por la OMS en Gaza, del Ministerio de Salud de la Franja, y otros colaboradores clave de la organización, que volvió a recordar que el sistema sanitario en la zona sigue al borde del colapso, con sólo 14 de sus 36 hospitales en funcionamiento.

Muchas de las lesiones contabilizadas requieren de una rehabilitación cada vez más difícil en una Franja donde muchos de los 1.300 fisioterapeutas y 400 terapeutas ocupacionales que había antes del conflicto se han visto forzados a dejar sus hogares, y al menos 42 han muerto en el curso de las operaciones militares israelíes.

"Gaza sólo tiene actualmente ocho expertos protésicos para fabricar y adecuar extremidades artificiales", lamentó la OMS, cuyo director general también recordó que en los casi dos años de conflicto han muerto 1.800 profesionales del sector sanitario y más de medio millar de trabajadores humanitarios.

"Las explosiones que causaron muchas de estas lesiones también destruyen instalaciones y servicios de salud necesarios para tratarlas", recalcó Tedros, quien subrayó que en dos años de ataques la OMS ha verificado 1.719 sufridos por el sistema sanitario en Gaza y Cisjordania, que han provocado más de mil muertes y 1.800 heridos.

Muchas lesiones graves, en un contexto de condiciones insalubres, enfermedades y estrés extremo y continuo, requieren que las víctimas reciban atención médica especializada fuera de Gaza, indicó Tedros, recordando que 7.800 pacientes han sido evacuados desde octubre de 2023, pero siguen a la espera otros 15.600, incluidos 3.800 niños.

Tedros aprovechó la rueda de prensa para dar la bienvenida al plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, con miras a intentar poner fin a un conflicto que "ha devastado el sistema de salud e infligido un enorme sufrimiento a los palestinos".

La OMS confirma al menos 400 muertes por malnutrición en Gaza, 80 en menores de cinco años

Al menos 400 personas murieron a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 son menores de cinco años, informó este jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

Sólo cuatro centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando, y la OMS enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, indicó Peeperkorn en rueda de prensa por vía telemática desde Gaza.

Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición, en un territorio donde se ha declarado la hambruna desde hace dos meses, y ésta se ve agravada por más de medio año de bloqueo casi completo por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria.

Peeperkorn subrayó que a la emergencia por la falta de alimentos se une la escasez de agua, con un millón de gazatíes, aproximadamente la mitad de la población en el territorio, viviendo con menos de seis litros de agua al día, considerado el mínimo vital necesario.

En la misma rueda de prensa, Adhanom Ghebreyesus, recordó que más de 66.000 personas han muerto en Gaza en casi dos años de ataques israelíes, un 70% de ellas mujeres y niños, mientras miles más están desaparecidos.

"La OMS estaba en Gaza antes de que comenzara este conflicto, hemos estado allí durante todo el tiempo y cuando termine permaneceremos para ayudar a reconstruir el sistema de salud de Gaza y su población", aseguró el experto etíope.