Israel intercepta la Flotilla a pocas millas de Gaza

La Global Sumud Flotilla ha sido interceptada a escasos kilómetros de la franja de Gaza, su destino final. Las fuerzas israelíes han conseguido impedir el paso a los barcos en el fin de una travesía en la que los activistas han denunciado hostigamientos y ataques con drones. Los primeros barcos en ser interceptados han sido el 'Alma', el 'Sirius' y el 'Adara', en el primero se encontraba la activista Greta Thunberg.

A lo largo de la tarde, la Flotilla afirmó que había detectado más de 20 buques "no identificados" en su radar, a unas tres millas náuticas de la flota, ante lo que avisa de que no se dejarán "intimidar por amenazas".

"Hemos detectado más de 20 buques no identificados en nuestro radar, a solo 3 millas náuticas de nuestra flota. Esto podría indicar un posible bloqueo naval. Pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", afirmaron en un mensaje en su canal de Telegram.

El mensaje llegaba después de que la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, avistara a las embarcaciones cuando se encuentra a unas 80 millas del enclave palestino. El radar de la embarcación Alma detectó entre diez y doce embarcaciones, según confirmó a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.

"Por favor, prepárense para intercepción", se ha escuchado en el Alma poco después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han ido sentando en la popa del barco con los chalecos puestos.

En otras embarcaciones de la flota también se puede ver a los tripulantes con los chalecos listos para una posible interceptación o abordaje por parte de la Armada israelí.

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, han superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) y se encuentran en aguas internacionales.

Desde España, fuentes de Exteriores han asegurado que el ministerio ha creado una "unidad de seguimiento permanente". Asimismo, han activado a los "consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia" y afirman que el ministro Albares esta en contacto con el resto de ministerios de exteriores que tienen miembros en la Flotilla, especialmente Irlanda y Turquía.

Los italianos serán llevados a Israel y después expulsados

Sobre el futuro de los integrantes de la Flotilla, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha informado de que los nacionales de su país que integran la expedición serán trasladados a Israel "sin violencia" y luego expulsados.

"El abordaje estaba previsto. Hemos estado hablando con el Gobierno de Israel y he pedido al ministro (de Exteriores, Gideon) Sa'ar que no hubiera acciones violentas por parte de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv. Esto me ha sido asegurado", declaró Tajani al informativo de la televisión pública RAI.

Asimismo, explicó que los planes actuales pasan por que, una vez la flotilla haya sido abordada, al menos los italianos serán trasladados al puerto israelí de Ashdod y después expulsados con otros europeos por vía aérea, especificó.

Por el momento, Tajani ha pedido mantener la "calma" y ha explicado que los portavoces de la Flotilla le han asegurado que su intención es "no reaccionar" ante un eventual abordaje.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en el mismo medio pidió que "todo transcurra con calma y raciocinio para que no haya ningún problema".

"Es importante que lo que ocurra en la próxima hora sea sin violencia, sin que nadie se haga daño ni corra riesgo alguno. Están preparados tanto la tripulación como las autoridades israelíes", dijo.

El Gobierno de Giorgia Meloni ha pedido la máxima cautela a la Flotilla y mediado para proponerles entregar la ayuda humanitaria al personal del Patriarcado de Jerusalén en Chipre, aunque los cooperantes rechazaron la oferta.

Entre la tripulación de esta flota humanitaria hay 58 italianos, entre ellos las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierda y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado también de esta formación, Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas.

La franja, al borde de un acuerdo

La detención de los activistas que partían a Gaza llega en un momento de máxima tensión dentro de la franja pero también en la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó un plan de 20 puntos para conseguir el alto al fuego en Palestina, junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Un acuerdo que se negoció en la Casa Blanca y en el que la Autoridad Palestina no tuvo participación alguna.

En el se incluyen medidas como el alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes (aunque sin especificar cuándo), la liberación de rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la llegada de ayuda humanitaria. El acuerdo también especifica que habrá un gobierno de transición para el territorio, tutelado por el mandatario estadounidense y con Tony Blair como uno de sus miembros. El ex primer ministro británico estaría relacionado con los idearios del diseño del futuro económico de la Franja, Jared Kushner, yerno del presidente, y Steve Witkoff, magnate inmobiliario. En su proyecto, llamado GREAT Trust, se plantea que el territorio se convierta en un espacio para invertir con proyectos turísticos e inmobiliarios.

Hamás ya ha anunciado que se inclinan por aceptar el plan estadounidense para así acabar con el genocidio, según explico uno de sus portavoces a la cadena estadounidense CBS. En esta misma intervención, también indicó que se reunirían con mediadores egipcios y cataríes para presentar una propuesta. El Gobierno Palestino también se ha posicionado, diciendo que están preparados para liderar y asumir responsabilidades en el futuro de los territorios palestinos, tanto en labores de socorro y reconstrucción, como en reformas nacionales.

Desde España, Albares dio una valoración positiva del acuerdo, asegurando que desde el Gobierno darían su apoyo a cualquier iniciativa que vaya encaminada a conseguir una “paz genuina en Gaza”. Sin embargo, siguen manteniendo la exigencia de un alto al fuego permanente y que la solución del conflicto pase por la creación de dos Estados, algo que el primer ministro israelí ha descartado.