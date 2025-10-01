Lucía Muñoz, desde la Flotilla que se acerca a Gaza: "El Gobierno español nos ha dejado abandonados"

"Estamos muy cerca. Si Israel no lo impide, mañana por la mañana [en referencia a este jueves] podríamos estar entrando en Gaza", afirma Lucía Muñoz, concejala en el Ayuntamiento de Palma y coordinadora de Podemos en Illes Balears, desde el Huga, uno de los barcos que integran la Global Sumud Flotilla. A unas 100 millas de las costas de la Franja y a pocas horas de una posible interceptación por parte del Ejército israelí, la dirigente balear asegura que la expedición "continúa hacia adelante" con su objetivo de "romper el bloqueo impuesto por Israel y entregar la ayuda humanitaria".

La Global Sumud Flotilla, compuesta por 45 embarcaciones con casi 500 personas de 46 nacionalidades, ha entrado este miércoles en la denominada "zona de alto riesgo", a unas 150 millas de la costa de Gaza. En ese espacio marítimo, pese a ser aguas internacionales, Israel ha detenido en el pasado otras flotillas con violencia, trasladando a los activistas a puertos israelíes e incluso hundiendo algunos barcos.

Muñoz insiste en que se enfrentan a una "operación de hostigamiento premeditada". "Lo que vivimos anoche fueron maniobras de intimidación, una estrategia de presión psicológica para que abandonemos. Drones sobrevolando a baja altura, embarcaciones no identificadas rodeando a los barcos líderes, cortes de comunicaciones… todo para mantenernos en un estado de tensión continua", relata.

Estos hechos descritos por Muñoz ocurrieron durante la madrugada de este miércoles. Sobre las tres de la madrugada, unas pequeñas embarcaciones no identificadas rodearon al Alma, el navío donde viaja Greta Thunberg y que ahora lidera la flotilla tras la avería del Family. Horas después, la misma situación se repitió con el Sirius, con la sospecha de que incluso un submarino israelí se hubiera aproximado bajo su casco.

"Se activaron los protocolos de seguridad y resistimos disciplinadamente, pero está claro que lo que buscan es desgastarnos. Quieren que sintamos que no tenemos salida. Pero nosotros tenemos claro que esta es una misión pacífica y legal, y lo que no es legal es un bloqueo que mata de hambre a un pueblo entero", denuncia Muñoz.

"El Gobierno español ha optado por dejarnos abandonados"

La activista balear también lanza un duro reproche al Ejecutivo español tras la retirada del buque español desplegado en la zona para proteger las embarcaciones. Las razones del Gobierno se centran principalmente en no querer entrar en la zona de exclusión marcada por Israel. "Ese barco debería estar escoltándonos hasta abrir el corredor humanitario, incluso cargado de material humanitario para mostrar el compromiso de España. Pero en lugar de eso se ha limitado a quedarse a distancia, a la espera de intervenir solo en caso de accidente. Es una decepción, aunque no una sorpresa. Al final, el Gobierno español ha optado por dejarnos abandonados a nuestra suerte".

En las últimas horas, miembros del Gobierno como la ministra de Defensa, Margarita Robles han pedido "responsabilidad" a los españoles que están al bordo de las embarcaciones. Para Muñoz, el mensaje "es contradictorio y peligroso". "Lo que esperábamos de nuestro Gobierno era acompañamiento y protección, no que nos dijeran que abandonáramos la misión. Eso es exactamente lo que quiere Netanyahu, que no consigamos abrir el corredor humanitario. El presidente Sánchez habla de que no somos un peligro, pero nos deja solos en alta mar. Eso equivale a hacerle el trabajo sucio al Gobierno de Israel".

La concejala denuncia también que España, al alinearse con las advertencias israelíes, "está avalando" una violación del derecho internacional. "Cuando el Gobierno español pide a la Flotilla que no avance, lo que está haciendo es legitimar el secuestro de una misión pacífica por parte de criminales de guerra. Israel puede estar a punto de cometer un crimen contra la humanidad, y nuestro Gobierno mira hacia otro lado", señala.

"La sociedad civil puede abrir un corredor humanitario"

A bordo de los barcos la tensión es constante, aunque la esperanza se mantiene. Muñoz asegura que "hemos repetido por activa y por pasiva que esta es una misión pacífica y no violenta. Aquí nadie va a oponer resistencia. Si nos interceptan, será porque Israel comete otro crimen contra el derecho internacional". La dirigente reconoce que el cansancio se acumula tras semanas de travesía y noches en alerta, pero insiste en que la moral sigue alta y afirma que “estamos cansados, sí, pero también determinados”.

La expedición se encuentra ya a unas 100 millas de Gaza y podría alcanzar la Franja en pocas horas. "Si la Flotilla no llega a Gaza será porque Israel ha cometido un crimen. Pero si conseguimos romper el bloqueo, aunque sea con un solo barco, habremos demostrado que la sociedad civil puede abrir un corredor humanitario donde los Estados han fracasado", resume la dirigente.