La Flotilla parte rumbo a Gaza de nuevo tras su regreso a Barcelona por el mal tiempo

La Global Sumud Flotilla (GSF), que partió ayer domingo 31 de agosto desde el puerto de Barcelona con 20 barcos y se vio obligada a volver al puerto debido a “condiciones meteorológicas adversas”, sale de nuevo rumbo a la Franja de Gaza.

En declaraciones a infoLibre, Saif Abukeshek, portavoz de GSF, ha asegurado que los barcos han vuelto a zarpar para continuar con el plan previsto originalmente: "Estábamos esperando a que nos dieran el visto bueno para poder salir y ya los tenemos".

Unas horas antes de que la Flotilla volviera a zarpar, la organización había emitido un comunicado en el que explicaban que habían tenido que regresar a puerto “para priorizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y salvaguardar el éxito de la misión”.

“Nos enfrentábamos a vientos de más de 30 nudos y a la naturaleza impredecible del Mediterráneo”, argumentaban desde Global Sumud.

La tormenta que descargó sobre el litoral catalán cogió en alta mar a la flotilla y se tomó, por seguridad, la decisión de regresar al Puerto de Barcelona, en concreto al muelle de la Marina, donde han pasado la noche, según informa EFE. Unas horas después y con los permisos pertinentes, los barcos han vuelto a salir y se dirigen nuevamente a la Franja.

La mayor misión humanitaria hasta la fecha, en espera tras una despedida multitudinaria

Tras la gran concentración que se produjo este sábado en el puerto de Barcelona por la salida de la Flotilla, nadie esperaba una vuelta tan temprana y menos por razones climatológicas. Unas 5.000 personas se reunieron ayer en la Ciudad Condal para despedir a las decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que partía a las 15.00hs en una expedición histórica con el objetivo de romper el bloqueo de Israel sobre el pueblo Palestino.

En la rueda de prensa previa a la salida, grandes figuras de renombre como Greta Thumberg o Liam Cunningham tomaron partida. Al ser preguntada sobre si existía un plan ‘B’, la activista respondió que “El plan B es volver más fuertes. No es una misión de caridad, es una misión de solidaridad”. Por su parte, el reconocido actor irlandés,recordó lo que para él era lo más importante: “El genocidio no es sobre números ni resoluciones de la ONU, es sobre la gente”.

Además, en este acto también participaron nombres importantes del panorama nacional como el actor Eduard Fernández, quien denunció “el silencio europeo”, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien reivindicó a la ciudad como “la primera en romper relaciones con Israel” y anunció que “Gaza no está sola”.

"Es el mundo entero contra el genocidio", aseguró Thiago Ávila, uno de los portavoces de la organización, antes de zarpar este domingo desde el Moll de la Fusta.

La palabra sumud se traduce del árabe como “persistencia o perseverancia constante”, de ahí que esta misión vaya a proseguir pese al temporal.