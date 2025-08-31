La Flotilla de la Libertad zarpa de Barcelona para romper el bloqueo de Israel: “¡Gaza, no estás sola!”

“¡Gaza, Gaza, no estás sola!” y "¡Free, free Palestine!" son los vitores con los que 5.000 personas han despedido en Barcelona a los voluntarios de la iniciativa que aspira a ser la mayor misión de solidaridad con Gaza hasta la fecha: la Global Sumud Flotilla. El proyecto, que cuenta con una veintena de barcos y más de 300 personas a bordo, persigue el objetivo de establecer un corredor humanitario para Gaza y de presionar a los gobiernos y políticos a tomar medidas para detener "el genocidio de Israel en la Franja", explica Saïf Abukeshek, portavoz de la flotilla. Se prevé que los barcos lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre, desde donde se sumarán otras embarcaciones.

Abukeshek insiste en que la forma de actuar de Israel, basada en la agresión a civiles “sin consecuencias”, se está extendiendo a otros lugares como Europa. Por ello, denuncia que “la lucha por el pueblo palestino es la lucha en otras partes del mundo”.

De esta forma, el puerto Moll de la Fusta de Barcelona abandonaba por un día sus funciones habituales, el tránsito de armas entre ellas, para convertirse en una instalación para la defensa de los derechos humanos.

Los activistas que subían a bordo han sido recibidos como héroes, entre tambores, aplausos y gaitas, mientras cargaban suministros y se despedían de sus familiares con largos besos y abrazos. Navegando por el puerto, numerosas piraguas y barcas ondeaban banderas palestinas y liberaban humo rojo, negro y verde.

El futuro de la misión resulta incierto, especialmente al recordar la anterior intercepción de la Flotilla de la Libertad por las fuerzas israelíes, mientras intentaba romper el bloqueo a la Franja de Gaza. Sin embargo, la mayoría de tripulantes han mostrado una sonrisa optimista durante el acto, posiblemente motivada por el significado de su travesía.

Con la llegada de Greta Thunberg, la reconocida activista sueca que anunció esta nueva escuadrilla, volvió a estallar una oleada de gritos, vítores y ritmos de tambores. Una gran multitud rodeó a la joven, quien tímidamente intentaba dirigirse a una de las embarcaciones. No ofreció nuevas declaraciones, dado que ya había dado una rueda de prensa horas antes. Al subir al navío, Thunberg se despidió de la aglomeración de activistas presentes mientras expresaba su sorpresa por el inmenso apoyo.

A medida que los barcos iban desembarcando y alejándose, la multitud cantaba sin descanso: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!" El acto duró hasta las 16:00 de la tarde y, cuando los barcos ya habían desaparecido en el horizonte, aún se oía a activistas coreando gritos de ánimo.

"Fallar de todos los modos posibles" a Palestina

Greta Thunberg, durante la rueda de prensa en el Moll de la Fusta de Barcelona, ha denunciado que "aquellos en el poder" han fallado de todas las formas posibles al pueblo palestino y a "toda la gente oprimida del mundo". "Me aterra ver cómo la gente sigue con su vida cotidiana, aceptando y presenciando en directo este genocidio" lamenta, a la vez que subraya que "no hay alternativa" a la iniciativa humanitaria de la Global Sumud Flotilla.

Por su parte, Saïf Abukeshek, ha querido destacar el carácter no violento de la misión. "Lo que ocurre en Gaza no es un desastre natural; no podemos ignorar que se está matando de hambre a los palestinos", afirma. "Ellos están unidos en sus crímenes y nosotros, en nuestra solidaridad", ha subrayado.

Thunberg también ha advertido de que, si Israel "decide una vez más violar las leyes internacionales" e impide la llegada de ayuda humanitaria en Gaza con la Global Sumud Flotilla, "el plan B es volver siendo aún más".

Partidos políticos exigen romper relaciones con Israel

A pocas horas de que zarpe del puerto de Barcelona la flotilla Global Sumud Flotilla, los partidos políticos Podemos, ERC, Comuns, la CUP y EH Bildu han mostrado su apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil. Denuncian el "silencio" y la "complicidad" internacional y de la UE ante el "genocidio" en Gaza, y exigen al Gobierno español la ruptura "inmediata" de las relaciones con Israel y el embargo de armas.

En declaraciones a los medios, la secretaria política y eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado la vulneración de la legalidad internacional y que "el silencio y la inacción es una forma de complicidad de los principales gobiernos europeos, del estadounidense y también del Gobierno de España". La salida de la flotilla, ha afirmado la eurodiputada, es "el acto de solidaridad internacional más grande de este tipo para intentar frenar el genocidio y ese plan de exterminio que el gobierno terrorista de Israel lleva ejecutando desde hace décadas y con especial brutalidad y de forma televisiva ante toda la humanidad, desde hace dos años".

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha secundado las declaraciones de Montero, denunciando también la "inacción" internacional y de la Unión Europea ante la situación de Gaza: "Nos encontramos con unas instituciones internacionales, la UE, que están totalmente en silencio, casi paralizadas, y esto nos hace cómplices de este genocidio", ha afirmado en declaraciones a los medios.

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha instado a Israel a aprobar un "alto al fuego permanente e inmediato" en la región y que "ponga fin al genocidio". Pedret considera "comprensibles" las críticas a la actuación de la UE ante la situación en la que se encuentra Palestina, aunque ha recordado que el Gobierno español mantiene una posición "singular", "clara" y "nítida" a favor del embargo de armas a Israel y la suspensión de los acuerdos entre este país y la UE.

La parlamentaria de EH Bildu en el Parlamento Vasco Amancay Villalba ha reclamado a la UE que "rompa los acuerdos" y "corte las relaciones" con Israel como respuesta al "genocidio" que está cometiendo en Gaza. "Las movilizaciones son completamente necesarias, más en un contexto que empeora cada día, ante un horror televisado con miles y miles de personas asesinadas", ha dicho la parlamentaria en declaraciones a los periodistas.

Apoyo internacional y político

La Global Sumud Flotilla no navega sola, pues además cuenta con al apoyo de 44 países y más de 500 voluntarios que han llegado a la ciudad barcelonesa para preparar su salida. Saïf Abukeshek asegura que "más de 35.000 personas" han pedido formar parte de la iniciativa. Activistas internacionales, entre ellos Greta Thunberg y el vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Alexis Deswaef, se han sumado a la misión con destino a Gaza.

La flotilla más grande para tratar de romper el bloqueo de Israel en Gaza partirá de Barcelona este domingo Ver más

A esta misión también se han incorporado representantes políticos, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha recordado antes de zarpar que la ciudad condal fue "la primera ciudad europea en romper relaciones con Israel" y ha pedido a los gobiernos europeos que le sigan el paso. "Tenemos el orgullo de que Barcelona fue la primera ciudad de toda Europa que rompió relaciones con Israel, hace ya tres años. Eso fue gracias a los movimientos sociales y a la ciudadanía", ha subrayado Colau, que ha asegurado: "Vamos a exigir que esto se concrete en todas las instituciones, en todos los gobiernos europeos".

Por otro lado, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens navegará a bordo de uno de los barcos durante “unas millas”. El eurodiputado ha dedicado sus declaraciones públicas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para preguntarle qué harán si alguno de los ciudadanos españoles que viajan en la flotilla resulta agredido por Israel. Ha comparado lo que ocurre estos días en Barcelona con el movimiento del 15M. "Estamos viendo –ha señalado– un divorcio ético entre gobiernos y ciudadanía. Estamos aquí para decir 'no en nuestro nombre".

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo también participa en la travesía y ha denunciado: "Estamos haciendo nosotros con nuestro cuerpo aquello que tendrían que hacer los Estados y los gobiernos, que es todo lo que podamos para parar esta masacre".