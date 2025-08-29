Gaza vive una situación insostenible desde hace dos años, cuando comenzó la ofensiva del gobierno de Netanyahu tras el ataque terrorista de Hamas. Pero el bloqueo aéreo, terrestre y marítimo al que el Gobierno israelí somete a la Franja se remonta a hace casi dos décadas.

Es por esto que, después de que la ONU declarase hace escasos días la situación de hambruna en la Franja, varios colectivos de activistas se han reunido para crear la Flotilla Global Sumud (GSF), la más grande hasta la fecha, para tratar de romper ese bloqueo y transportar ayuda humanitaria. Pero estos barcos no solo transportan ayuda; transmiten un mensaje: el asedio debe terminar.

Según el portal de Global Sumud será un movimiento pacífico de protesta que no está adscrito a ideologías ni partidos políticos: “Nos adherimos a la justicia, la libertad y la inviolabilidad de la vida humana”.

Esta flotilla estará compuesta por más de 28.000 participantes y decenas de barcos que partirán desde distintos países y que reunirá a participantes y colaboradores de organizaciones internacionales como Movimiento Global A Gaza (antiguamente Marcha Global por Gaza), Coalición de La Flotilla De La Libertad, Flotilla Sumud del Magreb o Sumud Nusantara. Ya son 44 los países en los que existen delegaciones que se han comprometido a participar en este movimiento que según Saif Abukeshek, portavoz y coordinador de Global Sumud Flotilla en España, busca “intentar romper el bloqueo de Israel después de dieciocho años”.

"El silencio hoy es complicidad en el genocidio. Quien no tome medidas activas y directas para contribuir al fin del asedio, al fin del genocidio y al camino hacia la libertad, es cómplice de todos estos crímenes", afirma Saif.

En España, fuimos testigos recientemente de una iniciativa similar, La Marcha Global a Gaza que comenzó en junio y que consiguió movilizar a cerca de 2.500 personas. Esta iniciativa también trataba de romper el bloqueo israelí, pero esta vez vía terrestre a través del paso de Rafah. La movilización fue reprimida duramente por las autoridades egipcias.

La Global Sumud Flotilla se lanzará en dos oleadas: la primera zarpará de Barcelona el 31 de agosto de 2025, y la segunda partirá de Túnez y otros lugares el 4 de septiembre de este mismo año. En cada salida, decenas de barcos que transportarán suministros médicos, ayuda nutricional y tripulaciones solidarias unirán sus fuerzas en el Mediterráneo antes de intentar llegar a Gaza.

Una ‘flotilla’ histórica repleta de grandes personalidades

El pasado 10 de agosto, mediante un vídeo en redes, la activista Greta Thumberg junto con otras personalidades anunciaba su participación en el movimiento. “Navegamos otra vez para romper el bloqueo. Israel ha lanzado el equivalente a ocho bombas atómicas sobre hombres, mujeres y niños y no podemos simplemente mirar hacia otro lado mientras esta situación continúa”, afirmaban las distintas figuras notables que iban apareciendo en el vídeo.

Entre ellas, Susan Sarandon, Nkosi Zwelivelile Mandela, Abby Martin, Greg Stoker, Ahmed Kouta, Dr. Mohammed Mustafa, Rahma Zein, Sümeyra Akdeniz Ordu, Liam Cunningham, Emma Forreau, Nicole Jenes, Tadhg Hickey, Robert Martin y Gustaf Skarsgård, entre otros

La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, será otra de las figuras que se unirá a la flotilla que partirá desde el puerto de Barcelona este domingo. Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales ha afirmado que “mientras que los gobiernos europeos, incluido el de España, sigan siendo cobardes, la población debemos actuar y no debemos rendirnos ante el peor genocidio que ha vivido nuestra generación”.

Otras ‘flotillas’ también lo intentaron

Global Sumud Flotilla no es la primera que trata de romper el bloqueo israelí con una iniciativa de este tipo. Dos barcos de la Flotilla de La Libertad que también transportaban ayuda humanitaria fueron interceptados por el Ejército israelí hace escasas semanas.

El primero, el Madleen, en el que a bordo viajaba de nuevo la joven activista Greta Thumberg y que fue interceptado el 8 de junio obligando a sus tripulantes a ser deportados. El segundo, el Handala, que fue interceptado en la noche del 26 de julio y en el que viajaba la diputada franco-sueca del Parlamento europeo Emma Fourreau quien, afirma, que “el barco fue abordado por fuerzas israelíes a 115 km de la costa” y que “tuvieron que tirar sus teléfonos móviles como medida de seguridad”.

Se ha confirmado que la Global Sumud Flotilla saldrá del puerto de Barcelona rumbo a la Franja de Gaza a las 14.00hs de este domingo 31 de agosto. El viaje durará un tiempo estimado de unos siete u ocho días y tratará de crear corredores humanitarios que rompan un bloqueo del Gobierno israelí sobre Palestina que, se estima, ha causado ya cientos de muertes por inanición en Gaza.