Lucía Muñoz, dentro de la Flotilla a Gaza: "Los ataques son una guerra psicológica, pero no vamos a dar la vuelta"

"La noche ha sido durísima. Tuvimos varios drones volando justo encima y escuchamos las explosiones muy cerca", relata al otro lado del teléfono Lucía Muñoz, concejala en el Ayuntamiento de Palma, coordinadora de Podemos en Illes Balears y secretaria de Vivienda del partido. Desde la cubierta del Huga, una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, la también exdiputada describe a infoLibre la tensión vivida durante la madrugada del miércoles, cuando la expedición humanitaria hacia Gaza fue atacada durante horas por decenas de drones que provocaron 13 explosiones en el Mediterráneo.

La expedición, integrada por alrededor de 50 barcos y cientos de activistas, también ha detectado "interferencias en las comunicaciones" durante su travesía. Unos ataques que vinculan a Israel y a su intento de frenar por la fuerza una misión que definen como "humanitaria, legal y no violenta".

¿Cómo ha vivido esta noche rodeada de explosiones y drones que han atacado a la expedición?

Ha sido una noche muy larga, hemos descansado poco. Desde las once empezamos a ver más drones de lo habitual, y a partir de las doce llegaron las primeras explosiones. En total, fueron unas trece entre medianoche y las cuatro de la mañana, lo que significa estar en tensión durante varias horas seguidas. En cuanto empezaron a bajar y se acercaron demasiado los drones se dio la alarma, nos pusimos los chalecos y nos fuimos a la popa, que es la zona más segura del barco. Y a pesar de que no está confirmado todavía que el ataque haya sido israelí, es exactamente el mismo modus operandi que ya vivimos en Túnez, donde se comprobó que los drones eran suyos. Son operaciones diseñadas para intimidar, para dañar barcos concretos y, sobre todo, para que demos la vuelta y no lleguemos a Gaza.

¿Su barco fue un objetivo de los ataques?

Directamente, no. Nuestro barco es a motor y parecía que iban más a por los de vela porque son más vulnerables y más fáciles de dejar inutilizados. Pero aunque no nos golpearan, la noche ha sido durísima. Tuvimos drones volando justo encima y escuchamos las explosiones muy cerca.

¿Qué sensación genera navegar bajo ese acoso constante?

Es vivir bajo una presión continua. Sabes que en cualquier momento puede volver a ocurrir, que el dron que está pasando por encima puede atacar tu barco. Además, lo hacen siempre de noche, que es cuando más indefensas estamos y cuando el miedo pesa más. Lo que hacen con estos ataques las fuerzas sionistas es una estrategia de guerra psicológica, sin duda, pero no nos vamos a dar la vuelta, no lo van a conseguir.

Nosotras lo vivimos con tensión, pero también pensando en que nada de lo que nos pase es comparable con lo que se está viviendo en Palestina. Y es importante recordarlo porque lo que Israel hace ahora contra esta Flotilla ya lo ha hecho antes, y de forma más grave, contra el pueblo palestino.

Desde la Flotilla han solicitado protección a la ONU esta misma mañana. ¿Ha habido respuesta de este organismo o del Gobierno español?

De momento, lo único confirmado es que Italia va a enviar una nave. Es llamativo que sea el Gobierno de Meloni quien se adelante a un Ejecutivo que se dice progresista, como el español. Yo lo que me pregunto es cómo puede ser que el Gobierno de España, que debería estar defendiendo a sus ciudadanas y ciudadanos, no se haya movido para protegernos. En cambio, lo que sí sentimos es la movilización de la sociedad civil, que está siendo impresionante, pero claro, necesitamos también a los gobiernos.

Tienen que dejar claro que no se puede atacar a ciudadanas y ciudadanos europeos que viajan en una misión pacífica, y que nos ofrezcan cobertura y protección diplomática. No estamos haciendo nada ilegal porque esta es una misión humanitaria que lleva ayuda y que denuncia un bloqueo israelí que es criminal.

¿Esperan más ataques en los próximos días?

Sí, lo damos por hecho. Solo estamos a cinco o seis días de Gaza, pero lo habitual es que estas agresiones se produzcan, sobre todo, cuando entremos en la llamada "zona naranja", que es donde Israel ha interceptado a las anteriores flotillas. Pero esta vez lo han hecho antes, cuando aún estábamos cerca de Creta. Eso demuestra que la presión está aumentando y que Israel está dispuesto a llegar más lejos. Por eso repetimos que es imprescindible una respuesta de los gobiernos porque si no la hay, esta violencia puede ir a más.