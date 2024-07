La oposición venezolana reclama la victoria electoral y varios líderes latinoamericanos cuestionan el resultado de Maduro

El candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, ha reclamado este domingo por la noche su victoria en las elecciones presidenciales celebradas durante la jornada y después de que, tras varias horas desde el cierre de los centros electorales, el Centro Nacional Electoral (CNE) no se haya pronunciado. "Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz", ha declarado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X. Horas antes, había pedido a los venezolanos que permanecieran en los centros de votación "validando y defendiendo voto a voto" y hasta que se entregaran las actas.

Tras horas de silencio por parte de la autoridad electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ha anunciado este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ganado las elecciones presidenciales del país, por lo que ha obtenido la reelección al lograr el 51% de los votos, según resultados parciales. Maduro ha obtenido 5,1 millones de votos, según el 80% del escrutinio. Por su parte, el candidato opositor, Edmundo González, ha quedado en segundo lugar con el 44% de los votos (4,4 millones de votos). La tasa de participación ha superado las anteriores en más de diez puntos porcentuales al situarse en un 59%.

Otros gobiernos americanos cuestionan la victoria de Maduro

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha considerado este lunes que los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que han dado la victoria al actual mandatario, Nicolás Maduro, "son difíciles de creer" y ha advertido de que su Gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

América Latina y el mundo observan el desenlace de las elecciones en Venezuela Ver más

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", ha señalado.

Otros gabinetes latinoamericanos han sido críticos también con el proceso electoral, como es el caso de Perú que ha sostenido que "no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano". El ministro de Exteriores andino, Javier González-Olaechea, ha condenado "en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del Gobierno de Venezuela".

El presidente de República Dominicana, Rodrigo Chaves, ha "repudiado categóricamente" la proclamación de Maduro como presidente de Venezuela, al considerarla "fraudulenta". "Trabajaremos con los Gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo", reza un comunicado.