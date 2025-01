El plan de Trump para "limpiar" Gaza desata la indignación: "Está pidiendo una limpieza étnica"

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de "limpiar" Gaza y reubicar a un millón y medio de palestinos en países como Jordania o Egipto ha generado una ola de indignación e incluso algunos consideran que se estaría perpetrando una "limpieza étnica".

"Algo tiene que ocurrir, (Gaza) está literalmente demolida. Casi todo está destruido y la gente está muriendo, así que preferiría aliarme con algunas de las naciones árabes y construir alojamientos en un lugar diferente", dijo Trump el sábado por la noche a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, según informa EFE. "Estamos hablando probablemente de un millón y medio de personas, y acabamos de limpiar todo eso", agregó Trump, quien afirmó haber tratado el asunto con el rey jordano Abdalá II en una llamada telefónica.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman al Safadi, esgrimió este domingo que su país sigue apostando por la solución de los dos Estados para resolver el conflicto israelo-palestino y que "su rechazo al desalojo (de los gazatíes)", como pretende Trump, es "firme".

El mandatario norteamericano aseguró además que tenía pensado hablar este domingo con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, sobre el tema. Pero el Ministerio de Exteriores egipcio también rechazó la propuesta en un comunicado en el que exigió "poner fin a la ocupación y devolver el territorio usurpado al pueblo palestino".

En la región existe desde hace tiempo el temor de que Israel quiera expulsar a los palestinos de Gaza (un total de 2,4 millones de personas aproximadamente) hacia los países vecinos, una premisa que el Estado judío rechaza pero que apoyan facciones de extrema derecha de su coalición de gobierno.

Rechazo de los palestinos

Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, subrayó este domingo que los palestinos no "abandonarán su tierra". "No permitiremos que se repitan las catástrofes (la Nakba) de 1948 y 1967. Nuestro pueblo permanecerá firme y no abandonará su patria", afirmó la presidencia palestina en un comunicado.

Hay unos 5,9 millones de refugiados palestinos en todo el mundo -en países como Jordania, Siria y Líbaon- y la mayoría son descendientes de personas que huyeron con la creación del Estado de Israel en 1948.

En declaraciones a EFE, Basem Naim, un miembro del buró político de Hamás, indicó este domingo que "no aceptarán ninguna propuesta o solución bajo el disfraz de reconstrucción" que esté en línea con "los planes israelíes" y que "chocan con los derechos y libertades de nuestro pueblo".

La Yihad Islámica Palestina, por su parte, fue más dura en sus calificativos hacia el plan de Trump, al que definieron como una idea "deplorable" y que daba alas a "crímenes de guerra y contra la humanidad al obligar a nuestro pueblo a abandonar su tierra".

Críticas de sectores progresistas en EEUU

En suelo estadounidense, ninguna figura destacada del Partido Republicano ni del Partido Demócrata se pronunció públicamente acerca de la idea de Trump para Gaza, donde el Ejército israelí ha acabado con la vida de más de 47.000 palestinos desde que arrancó su ofensiva en represalia por los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), la mayor organización de musulmanes en Estados Unidos, tildó de "delirante y peligrosa" la propuesta del presidente Trump. Además, varios historiadores, periodistas y comentaristas políticos se lanzaron a las redes sociales para tildar también la idea de Trump de "limpieza étnica".

"'Trump pide una limpieza étnica de los palestinos de Gaza', ese debería ser el titular", escribió el analista política e historiador sobre Oriente Medio, Assal Rad, en X, entre muchos otros.

Un plan celebrado por ultranacionalistas israelíes

Únicamente sectores ultras del Estado hebreo aplaudieron las palabras del presidente estadounidense, como es el caso del ministro ultranacionalista de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien anotó que trabajaría "con la ayuda de Dios" para implementar el plan de Trump "lo antes posible".

El hasta hace una semana ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también secundó la iniciativa en un mensaje en redes sociales en el que recordó que una de sus exigencias al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es "promover la emigración voluntaria".

Desde el comienzo de la guerra, asociaciones de colonos israelíes y varios ministros de la coalición gobernante han pedido al Gobierno que permita establecer asentamientos en la Franja tras la guerra, y han propuesto planes de urbanización para diferentes zonas del territorio.