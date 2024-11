Rusia ataca por primera vez a Ucrania con un misil balístico intercontinental

Las fuerzas rusas lanzaron entre las 5.00 y las 7.00 de la mañana de este jueves “contra fábricas e infraestructura crítica” de la ciudad de Dnipró del centro de Ucrania un misil balístico intercontinental, otro misil aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal y siete misiles de crucero Kh-101, según informó la Fuerza Aérea ucraniana y recoge EFE.

Las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero, pero no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el Kinzhal, que son dos de los misiles más sofisticados del arsenal ruso. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles no derribados no causaron daños “sustanciales”.

Previamente, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, de la que es capital Dnipró, informaron de un ataque masivo contra el óblast en el que se produjeron daños en “una infraestructura industrial” de la ciudad.

Este ataque centrado en Dnipró se produce después de que EEUU, España, Italia y Grecia cerraran el miércoles sus embajadas en Kiev ante el peligro de un ataque masivo ruso contra territorio ucraniano. La estadounidense volvió a funcionar este jueves con normalidad: “La embajada de EEUU en Kiev ha reanudado sus servicios”, ha escrito la embajadora estadounidense en la capital ucraniana, Bridget Brink. La diplomática ha pedido a sus ciudadanos residentes en Ucrania que permanezcan atentos y bajen a los refugios si se anuncian alertas aéreas.

Rusia asegura haber derribado dos misiles británicos

Además, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este jueves que sus defensas antiaéreas han derribado dos misiles británicos de largo alcance Storm Shadow. El parte de guerra no precisa dónde fueron abatidos esos misiles, utilizados por primera vez contra objetivos en territorio ruso por parte del Ejército ucraniano.

Biden autoriza también el suministro de minas antipersonal a Ucrania Ver más

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió de que la base de defensa antimisiles en la localidad polaca Redzikowo es una provocación desestabilizadora más de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y que esa infraestructura está desde hace tiempo en el punto de mira de su Ejército.

La portavoz agregó que, "dada la naturaleza del nivel de amenazas que surgen de este tipo de instalaciones militares occidentales, la base de defensa antimisiles en Polonia hace tiempo que se agregó a la lista de objetivos prioritarios para su posible destrucción". Según la diplomática, la base estadounidense, que el presidente polaco, Andrzej Duda, inauguró oficialmente el pasado día 13, "encaja en la práctica destructiva de hace muchos años de acercar la infraestructura militar de la OTAN a las fronteras rusas".

Por su parte, el Kremlin consideró este jueves una "nueva escalada" los ataques ucranianos perpetrados esta semana contra objetivos en territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación occidental. "Tiene lugar una nueva escalada. La postura de la administración saliente (en Estados Unidos) es muy irresponsable y sigue echando leña al fuego del conflicto", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.