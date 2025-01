El sermón sobre personas LGTBI y migrantes que Trump no esperaba: "Tenga piedad de los que tienen miedo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, inició su primer día entero en el poder con un servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington, un evento que marca el cierre de los actos de su investidura. Junto a la primera dama, Melania Trump, escucharon en silencio y con gesto solemne los rezos, las melodías del órgano y los cantos, incluido un Ave María. A su lado estaban el vicepresidente, JD Vance y su esposa, Usha.

Lo que no se esperaba Trump fue el sermón de la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde que pidió al propio presidente y a Vance tener "misericordia" con "los gais, lesbianas y niños transgénero" algunos de los cuales "temen por sus vidas".

También traslado la misma petición por los que "recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales". "Pueden que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales", recordó Budde, ante la incómoda mirada de Vance, que en un momento buscó la de Trump. "Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas, viharas y templos", apostilló la obispa. "Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero, porque todos fuimos extranjeros en esta tierra", afirmó.

"El desprecio alimenta las campañas políticas y las redes sociales, y muchos se benefician de ello, pero es una forma preocupante y peligrosa de dirigir un país", apuntó también esta obispa ante el evidente enfado de Trump que también deslizó en un momento de su sermón que "en el discurso público, honrar la dignidad de los demás significa negarse a burlarse, descartar o demonizar a aquellos con los que discrepamos, optando en su lugar por debatir respetuosamente nuestras diferencias y, siempre que sea posible, buscar un terreno común".

Preguntado posteriormente por este sermón, Trump aseguró a los periodistas a las puertas de la Casa Blanca que "no fue muy emocionante": "No creo que haya sido un buen servicio. Pueden hacerlo mucho mejor".

Este tipo de servicio es una tradición desde 1993, cuando el nuevo presidente asiste a una ceremonia de oración la mañana siguiente a su toma de posesión.

Hace menos de dos semanas, Trump estuvo en esa misma catedral para el funeral del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), donde se le vio conversando animadamente con Barack Obama (2009-2017). En ese evento, Trump se sentó en la segunda fila, mientras que la primera estaba reservada para el entonces mandatario, Joe Biden.