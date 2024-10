Sheinbaum pide a España "recapacitar", aunque afirma que la relación entre ambos países es "buena"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la relación con España es "buena", pero le pidió "recapacitar" tras la polémica por no invitar al rey Felipe VI a su investidura por no contestar la carta de Andrés Manuel López Obrador sobre los abusos de la conquista. "Es buena (la relación), no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre nuestra posición y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, culturales", declaró en su primera conferencia matutina, según recoge EFE.

Aún así, la mandataria insistió en que la Corona española debe "recapacitar" tras la misiva que envió en marzo de 2019 el entonces presidente López Obrador a Felipe VI para que ofreciera disculpas a los pueblos originarios por los abusos de la colonia. "A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene recapacitar", manifestó.

Para respaldar la petición de México, la presidenta señaló que el gobernador de California, Gavin Newson, ofreció una disculpa oficial en días recientes por el papel de esa entidad de Estados Unidos en la esclavitud y las disparidades raciales. "Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública, entonces es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener”, sentenció.

La gobernante mexicana consideró "importante" retomar el tema de España porque ella implementará la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que el lunes promulgó López Obrador en su último día como jefe de Estado. La iniciativa reconoce por primera vez a los casi 70 pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como "nación multiétnica" a México, donde 23 millones de personas son indígenas.

La presidenta defendió su postura ante el rey por la falta de respuesta a la misiva de López Obrador y por una "campaña tremenda contra México" que, según ella, se desató en España tras el episodio. "¿Qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, que fue una carta privada, que tenía que ser contestada como una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo", opinó.