Trump agita el fantasma del fraude electoral el mismo día que aparece en un camión de basura

El expresidente de Estados Unidos (2017-2021) y candidato republicano, Donald Trump, agitó este miércoles el fantasma de un fraude electoral en Pensilvania, el estado clave de mayor peso en los comicios del próximo 5 de noviembre. "Pensilvania está haciendo trampas a gran escala, a niveles nunca antes vistos, y les han cogido", declaró Trump en un mensaje en redes sociales, donde animó a sus seguidores a "denunciar los engaños de las autoridades", según informa EFE.

Pensilvania es el estado bisagra de mayor población. Allí, Trump y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, compiten por los 19 votos electorales que están en juego.

Varios políticos republicanos han estado difundiendo en los últimos días vídeos virales en redes sociales sobre presuntas irregularidades en el voto por correo en Pensilvania. Asimismo, la campaña republicana se quejó el martes de que la oficina de correos en el condado de Buck había cerrado antes de tiempo a pesar de la larga fila de personas que pretendía emitir su voto de forma anticipada, y lo calificó como "represivo e intimidante".

Las autoridades del condado explicaron que la oficina prohibió que la gente hiciera fila a partir de media tarde para poder cerrar según lo programado a las 17:00 horas. Finalmente, el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, anunció este miércoles que un juez les dio la razón y ordenó al condado ampliar los días para emitir el voto por correo.

Ya en 2020, Trump se negó a aceptar su derrota frente al demócrata Joe Biden e impulsó varios litigios judiciales por un supuesto fraude electoral que fueron desestimados por los tribunales. En esta ocasión, el republicano, que está imputado ante la Justicia por presuntamente haber alentado el asalto al Capitolio de 2021 para frenar la transición de poderes, sigue sin admitir que perdió esas elecciones y asegura que solo aceptará los resultados del próximo 5 de noviembre si los comicios son "justos".

Entrada en un camión de basura

Trump llegó a otro mitin en un camión de basura a un mitin y compareció en el mismo con un chaleco reflectante en un nuevo intento por sacar rédito político de las críticas de Biden a sus seguidores. "¿Les gusta mi camión de basura? Es en honor a Kamala y Joe Biden", dijo en Wisconsin desde el asiento de pasajero del vehículo, que había sido decorado con el lema de su campaña, "Make America Great Again".

La polémica se desató este martes cuando Biden defendió a Puerto Rico después de que el humorista Tony Hinchcliffe la calificara como "isla flotante de basura" durante un gran mitin de Trump el fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Déjenme decirles algo. (...) La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores", dijo Biden en referencia a los seguidores del comediante, lo que también ofendió al sector republicano. "250 millones de personas no son basura", dijo Trump a su llegada al mitin de Green Bay.

"No puedes ser presidente si odias a los estadounidenses, algo que creo que ellos hacen. Kamala Harris no está capacitada para ser presidenta, para nada. No tiene el intelecto, la energía o esa cualidad especial de los verdaderos líderes", subrayó Trump, que también contó que la idea de llegar en un camión de basura y con chaleco partió de un miembro de su equipo.

"Uno de los míos me dijo 'Señor, la palabra basura es lo más ahora'. ¿Le gustaría conducir un camión de basura? Y consiguieron uno. No sé cómo demonios lo hicieron tan rápido", señaló. El candidato demócrata añadió que aceptó ponerse el chaleco porque le dijeron que le hacía parecer más delgado: "Puede que no me vuelva a poner chaqueta nunca", bromeó subrayando que se habían divertido "un poco con un tema muy serio".