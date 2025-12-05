La ultraderechista Agrupación Nacional de Bardella, demandada por sospechas de malversación

Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés) y mano derecha de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, aparece en el disparadero de una denuncia por malversación y favoritismo presentada por la ONG AC Corrupción que sospecha el uso irregular de fondos públicos del Parlamento Europeo.

En su demanda 'contra X' (sin señalar directamente un presunto responsable) ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) francesa revelada este viernes por varios medios como BFMTV, AC Corrupción formaliza sus sospechas basadas en una información publicada por Le Canard Enchaîné.

El semanario satírico daba cuenta de las relaciones entre el RN y Pascal Humeau, que fue contratado oficialmente para formar a Bardella y a otros miembros del Parlamento Europeo de su partido en la gestión de los medios de comunicación a partir de 2019 gracias a dinero atribuido por la Eurocámara.

Sobre todo, según AC Corrupción Humeau se encargó a partir de septiembre de 2021 no para que conociera la actualidad europea sino para "la preparación de las elecciones presidenciales francesas de 2022, y por tanto para cuestiones de política interna".

Le Pen, inhabilitada cinco años tras ser condenada por el desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo Ver más

A partir de ahí, el posible delito sería el desvío de fondos teóricamente atribuidos para un fin concreto en relación directa con el Parlamento Europeo, para otros objetivos.

Una cuestión que tiene un cierto paralelismo con la reciente condena de la formación de la extrema derecha y de 25 de sus dirigentes y empleados, y en particular de Le Pen (sentenciada sobre todo a una inhabilitación para ejercer cargos públicos), por uso indebido de dinero de la Eurocámara, que se consagró a finalidades propias del RN.

Una condena que ahora está pendiente del proceso en apelación que se desarrollará entre enero y febrero próximo, y que será fundamental para saber si la líder de la formación puede presentarse a las presidenciales inicialmente programadas para la primavera de 2027.