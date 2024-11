Zelenski admite una situación difícil, con lento avance ruso y sin rotación ucraniana

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló este sábado que la situación en el este del país es complicada, con un lento avance de las tropas rusas y sin posibilidad de rotación en la línea del frente ante la falta de armas y equipos en las brigadas de reserva, según informa EFE.

"En el este, la situación es realmente difícil. Hay una lenta presión y avance de los rusos. Por varias razones, llenar nuestras brigadas con gente preparada, llenar y equipar las brigadas con armas, todos estos procesos fueron bastante lentos", dijo Zelenski en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.

Agregó que no se puede simplemente llenar una brigada de gente si está esperando ciertas armas.

"Hemos esperado doce meses a que nos entregaran algunas armas después de que las aprobara el Congreso" estadounidense, lamentó.

Señaló que en el este hay brigadas en la que los soldados llevan mucho tiempo, brigadas muy fuertes que necesitan rotar y ser sustituidas por otras.

Debido a la ofensiva rusa y al cansancio, los soldados "preguntan si pueden dar pasos atrás" y la cúpula militar dice "sí", porque "esta es nuestra posición común: primero la gente y luego la tierra", añadió.

Agregó que la gente necesita estar segura de que la rotación continúa, de "que hay otra brigada detrás de ellos, armada y lista para atacar".

"Hablamos de un número de brigadas, pero llenarlas y dotarlas es muy lento. Hemos estado llenando este vacío con producción nacional, pero no todo", indicó.

Zelenski se mostró convencido de que Rusia no puede seguir avanzando con semejantes pérdidas de entre 1.500 a 2.000 heridos y muertos por día y agregó que "en algunas zonas, el avance ya se ha ralentizado".

No obstante, agregó, hay que entender lo que quieren los rusos" y afirmó que se trata de un estado que "no valora a su gente y no le importa cuántos mueran".

"Y por nuestra parte, debemos hacer todo lo posible para que la guerra acabe el año que viene. Por la vía diplomática. Esto es muy importante", dijo.