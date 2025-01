Esta vez el caso se verá en un tribunal penal –en Nîmes, departamento de Gard – y con jurado popular. En el plazo máximo de un año se celebrará un nuevo juicio por las violaciones de Mazan, tras el recurso presentado por diecisiete de los cincuenta y un condenados el 19 de diciembre por violación o agresión sexual con agravantes de Gisèle Pelicot, a la que su marido drogó y entregó a desconocidos durante una década. Disponían de diez días, hasta la tarde del lunes 30 de diciembre, para recurrir la sentencia dictada por el tribunal penal de Vaucluse, compuesto por jueces profesionales.

Dominique Pelicot, el instigador, condenado a la pena máxima de veinte años de cárcel, ha decidido no apelar porque “cree que sería un nuevo calvario y nuevos enfrentamientos para su mujer”, declaró su abogada, Béatrice Zavarro, en la emisora France Info el lunes por la mañana. La abogada de Dominique Pelicot prefiere centrarse en la edad de su cliente (72 años) y en su estado de salud (debe someterse a una operación de cadera), y ahora pretende “intentar que los tribunales modifiquen su sentencia” en lugar de “correr el riesgo” de recurrir.

En un comunicado enviado al final de la tarde, la fiscalía del tribunal de apelación de Nîmes indicó que no presentaba un “recurso principal general” y que no enviará a todos los acusados –y por tanto a Dominique Pelicot– ante el tribunal penal. Pero el fiscal sí presenta un “contrarrecurso” para los diecisiete acusados que han pedido ser juzgados de nuevo, lo que abre la puerta a penas más elevadas que las dictadas en Aviñón.

Aunque Dominique Pelicot no comparecerá ante el tribunal, lo más probable es que sí lo haga pero en calidad de testigo citado por la acusación, como también señaló su abogada. La vista del recurso “debería celebrarse ante el tribunal penal de Gard durante el último cuatrimestre de 2025”, precisa el comunicado.

La mitad de los diecisiete acusados que han recurrido están condenados a ocho años de cárcel. Entre ellos está Redouan F., enfermero independiente, que destacó en la vista al declararse víctima e incluso al pedir que se investigara a Gisèle Pelicot. Hasta el último día intentó rehacer el juicio, ante el tribunal y la prensa, argumentando que la investigación había sido una chapuza y que había muchas zonas grises.

También han sido condenados a ocho años, y recurrieron, Nicolas F., ex periodista que también fue declarado culpable de posesión de imágenes de pornografía infantil, y Jean T., que insistió en que había sido drogado por Dominique Pelicot y no recordaba nada de ello.

Otros tres recurrentes han sido condenados a nueve años de cárcel, entre ellos Husamettin D. y Simoné M., que hicieron declaraciones contradictorias en la vista y durante la instrucción. Karim S. y Joan K. fueron condenados a diez años de prisión, y Jean-Marc L. y Cyprien C. a seis años de prisión.

Un último, Charly A., ha sido condenado a trece años de prisión por ir al domicilio de los Pelicot en seis ocasiones. Con 30 años, es el más joven de los acusados. Tenía 22 años la primera vez que fue a Mazan, en 2016. Los investigadores también habían descubierto conversaciones entre el joven y Dominique Pelicot, en las que se hablaba de la violación de la madre de Charly A. bajo sometimiento químico.

Condenas menos severas de lo esperado

Las penas dictadas por el tribunal penal el 19 de diciembre oscilaron entre tres años, dos de ellos en libertad condicional (para los dos únicos condenados por agresión sexual en grupo y no por violación con agravantes), y veinte años de cárcel. Seis abandonaron el tribunal en libertad, tras haber cumplido ya sus condenas en prisión preventiva o con vistas a una adaptación de sus penas. De los treinta y dos que comparecieron libres, veintitrés ingresaron en prisión el 19 de diciembre.

Este veredicto suscitó indignación fuera del tribunal, ya que las penas eran muy inferiores a las solicitadas por la fiscalía. En total, el tribunal penal impuso a los acusados 441 años de cárcel (13 de ellos en libertad condicional), frente a los 652 años de prisión solicitados.

“Con su sentencia, ustedes nos guiarán en la educación de nuestros hijos, y será desde la educación desde donde se impulsará el cambio», declaró Laure Chabaud, la fiscal general, pidiendo a los magistrados que transmitan “un mensaje de esperanza a todas las víctimas de violencia sexual” y que devuelvan “una parte de la humanidad robada a Gisèle Pelicot”.

Los abogados de Gisèle Pelicot afirmaron que ella “no teme” un segundo juicio y que está “preparada” para enfrentarse a un jurado

Aunque la fiscalía estaba convencida de que todos los acusados sabían que la víctima había sido drogada –algo que Dominique Pelicot nunca dejó de afirmar –, el tribunal no estaba convencido y lo explica en sus motivos. “Si bien algunos de los acusados confirmaron que Dominique Pelicot les había transmitido de antemano informaciones precisas sobre las precauciones que debían tomarse para preparar el encuentro, y en particular sobre el estado de su esposa, que estaría inconsciente bajo los efectos de medicamentos o del alcohol, no hay nada en las actuaciones ni en los debates que confirme que esas advertencias se hicieran a todos los acusados de manera sistemática y exhaustiva”.

Además, los jueces rechazaron todas las peticiones de reconocimiento de incapacidad cognitiva formuladas por los abogados de los treinta y tres acusados, que habían alegado haber estado bajo el “dominio o influencia” de Dominique Pelicot.

El tribunal penal declaró que “en el momento de los hechos, cada uno de los acusados tenía libre albedrío y suficiente capacidad de discernimiento [...] y que cada uno estaba en condiciones de apreciar plenamente la situación a la que se enfrentaba cuando se acercó al cuerpo inerte de Gisèle Pelicot”.

Sólo a uno de los acusados, Redouane A., se le reconoció una disminución cognitiva debida a una “patología psiquiátrica invalidante”, ya que se le había diagnosticado esquizofrenia. Ha sido condenado a nueve años de cárcel pero se le aplicará una reducción de pena.

Al día siguiente del veredicto, y cuando dos de los acusados ya habían anunciado que recurrirían, los abogados de Gisèle Pelicot anunciaron que ella “no temía” un segundo juicio y que estaba “preparada” para enfrentarse a un jurado. Después de ver retratos suyos en las paredes y carteles de apoyo todos los días en Aviñón, ahora quiere volver a “una vida normal” y “no quiere ser vista como un icono”.

Traducción de Miguel López