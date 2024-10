“Me declaré culpable de periodismo”. El discurso de Julian Assange ante el Consejo de Europa, este martes 1 de octubre, fue pausado. Entre dos frases, el denunciante y periodista, libre desde finales de junio tras catorce años de cárcel, se tomó el tiempo necesario para sopesar sus palabras.

Acudió para responder a las preguntas de los miembros de una comisión que trabaja desde enero en un informe sobre su detención y sus efectos disuasorios sobre los derechos humanos. El informe se presenta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa este 2 de octubre de 2024. “La experiencia de permanecer aislado te saca de ti mismo, te quita el alma. Expresarme hoy ante ustedes es difícil”, comenzó Julian Assange, que se recupera de su estado de salud junto a su mujer y sus hijos en Australia desde finales de junio. Esta es su primera aparición pública desde su liberación.

Refugiado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido entre 2012 y 2019, Assange fue encarcelado después en la prisión de alta seguridad británica de Belmarsh. El 26 de junio de 2024, llegó a un acuerdo con Estados Unidos al aceptar declararse culpable ante un juez estadounidense. Por ello, finalmente fue condenado a 62 meses de prisión, correspondientes al tiempo que ya había pasado en Belmarsh.

“Quiero ser muy claro con ustedes: hoy no soy libre”, advirtió Julian Assange durante esta primera aparición pública desde el fin de su cautiverio. Considera que el daño a su libertad de expresión sigue siendo inmenso, aunque en principio no volverá a prisión: “Me declaré culpable de periodismo, no de otra cosa. Espero que mi testimonio sirva para señalar los puntos débiles en la salvaguarda de la libertad de expresión”.

Mostrando los horrores de la guerra

En concreto, Julian Assange admite que era culpable de conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. “Cuando publicamos este vídeo, mostramos los horrores de la guerra, y el hecho de que los soldados estadounidenses sabían cuántos civiles morirían en este ataque”, explica. “Cuarenta de los 175 años de cárcel a los que Estados Unidos quería condenarme se debían al hecho de que yo había denunciado estas políticas”, señala. El público de la sala del Consejo de Europa contiene la respiración. El carácter excepcional de la visita de Julian Assange es conmovedor. “Estoy feliz de hablar con un hombre libre”, dice un miembro de la comisión.

En varios momentos estallan los aplausos, lo que dibuja una sonrisa de agradecimiento en el rostro de este hombre de 50 años: “El gobierno estadounidense ha tomado una decisión peligrosa al ponerme bajo investigación, ha creado un precedente. Considera que sólo sus ciudadanos tienen libertad de expresión, pero que cualquiera acusado de espionaje según su ley puede ser extraditado para ser juzgado allí”.

La impunidad de ciertos Estados es cada vez mayor, y no sabemos si es posible hacer algo al respecto Julian Assange

Durante su discurso de quince minutos, insiste una y otra vez. Su caso no es aislado, y refleja el sentimiento de omnipotencia de ciertos Estados frente a individuos que revelan sus fechorías. Una “represión transnacional” que “no puede convertirse en la norma”: “Fui condenado por una potencia extranjera por hacer preguntas y publicar información real mientras estaba en Europa. Publicamos vídeos esenciales denunciando crímenes de guerra y eso lanzó un debate público”.

Julian Assange, que recibió otra salva de aplausos cuando pidió que “la luz no se apague nunca”, respondió después a las preguntas de los miembros de la comisión. “No, no habrá investigación judicial sobre los motivos de la petición de extradición, porque Estados Unidos me prohíbe hacer cualquier tipo de petición al respecto. Si no cambian las leyes, seguirá habiendo abusos”, dijo Assange. “Aumentará la impunidad de ciertos Estados y no sabemos si es posible actuar contra eso”, añadió.

La ponente islandesa de la comisión, Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, señala que el mensaje debe llegar a oídos de países como Rusia, Bielorrusia y Turquía: “Es inaceptable abusar de la legislación para silenciar a los disidentes políticos y las voces críticas con un régimen”.

Julian Assange señala que la CIA utilizó métodos “extrajudiciales” y “extraterritoriales” contra él y su entorno. Explica los planes de la agencia de inteligencia para asesinarle en Inglaterra, los virus enviados a su ordenador, la infiltración en el sistema de WikiLeaks, la vigilancia de su mujer y la recogida del ADN de su hijo en sus pañales cuando tenía 6 meses. El denunciante ha anunciado que presentará una denuncia en 2022 contra Mike Pompeo, que era jefe de la CIA durante estos hechos.

Sin remordimientos

Desde su liberación, el australiano admite tener miedo a los coches eléctricos y a su ruido, y estar preocupado por los cambios que se han producido en la sociedad en los últimos catorce años. Cuestiona el uso de la inteligencia artificial, a la vez una “oportunidad” y un “riesgo”, sobre el que todavía “no lo ha entendido todo”.

Menciona Gaza y Ucrania, donde las imágenes circulan libremente por las redes sociales y decenas de periodistas han sido asesinados. Visiblemente afectado, lamenta el silencio que rodea a estas muertes, una “fractura de la solidaridad periodística, cuando uno de nosotros es el objetivo, todos lo somos”.

Aunque no ha podido solicitar asilo en el Reino Unido, Julian Assange pide al Consejo de Europa que estudie la protección que debe concederse a los refugiados políticos, “esencial para que una persona perseguida pueda salvar el pellejo”.

Ante la pregunta “¿lo volverías a hacer todo si pudieras volver atrás?”, Julian Assange dudó. Al final respondió que lo haría, pero con más recursos. Aunque sabía que su trabajo con WikiLeaks le expondría a presiones políticas, el padre de familia echa la vista atrás y se da cuenta de que fue ingenuo.

Ingenuo por creer que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, le protegería: “En la vida real, las leyes no son más que papeles con palabras escritas en blanco y negro. Las escriben los dirigentes y, si no se adaptan a sus propósitos, las reescriben”.

Julian Assange va a solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos para reparar un precedente político perjudicial

Julian Assange va a solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos, con el fin de reparar un “antecedente político” perjudicial. Sin embargo, Julian Assange no parece resignarse mientras declara ante el Consejo de Europa. “Quienes comprenden la amenaza que supone el desarrollo de mi historia son los abogados y las ONG que defienden la libertad de expresión”, afirma. Me alegro de estar ante ustedes, ante aquellos a los que les importa un bledo, como decimos en Australia”.

A las 9.51 horas, Julian Assange estaba cansado. El hombre está agotado físicamente tras años en prisión, durante los cuales un simple resfriado podría haberle roto una costilla. Un poco más tarde, su esposa Stella Assange declaró a los periodistas que la presencia de su marido en Estrasburgo era muy excepcional. “Lo importante es que esté mejor, lo demás es secundario”, afirmó.

Explicó que intentarán solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos una vez que su marido se haya recuperado. “El precedente político sentado por su condena no puede repararse más que con este indulto, que es la única manera de garantizar que ningún otro periodista sea condenado por espionaje”, afirma ella.

Partidarios de todas partes

En la plaza frente al Consejo, muy lejos de las alfombras beige claro de la institución, los partidarios de Assange eran pocos pero muy motivados. Kamila y Michael han desplegado pancartas. Viven en Holanda pero han venido desde Polonia, a más de doce horas en coche. Sólo vieron a su ídolo desde la distancia, ya que fueron interceptados al intentar entrar en la sala del comité. “Tuvimos que tapar nuestros mensajes de apoyo para entrar en la sala", se lamenta Michael, que sigue a la denunciante desde hace ocho años”.

Originaria de Polonia, Kamila conoció a Julian Assange y su historia a través de etiquetas callejeras. “Es mi ídolo”, sonríe. “He participado en manifestaciones, he escrito a políticos... Lo que dice es que la gente que saca a la luz los fallos de los gobiernos está en la cárcel, mientras que los criminales están libres”.

En una breve aparición en la explanada antes de la vista, Julian Assange levantó el puño, acompañado por Stella Assange. “No todos los días ganamos”, susurró una activista emocionada hasta las lágrimas. “La integridad ganará, ganaremos”, coreaba otro.

Un poco más lejos, Geneviève y Jean-Paul, de 75 años, vienen de Metz. Han presentado un permiso para manifestarse hasta las 17.00 horas del 1 de octubre. “Para nosotros, Julian representa el espíritu de libertad y coraje”, sonríe el jubilado. Juntos, cayeron en el activismo para apoyar al denunciante en 2019, al mismo tiempo que se unían a los “chalecos amarillos”.

Estos “activistas de base” se subieron al autobús quince días después de conocer su arresto y detención: “Llegamos con 80 activistas frente al tribunal en Inglaterra, ¡les hizo bastante gracia! Una vez pasamos una semana en la nieve junto a la prisión de Belmarsh para protestar, y no es un lugar agradable para estar... Creamos una base de datos, un sitio web para documentar toda la historia”.

Otros simpatizantes se limitaron a ver a Assange desde la distancia, como dos mujeres todavía enfadadas con la organización, porque al fin y al cabo el acto no estaba abierto al público. Varias horas de viaje para ambos, gastos de hotel y comida... Pero en conclusión, lo admiten: saber que Assange está libre es, en realidad, ya un motivo de satisfacción.