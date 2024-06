En un movimiento unitario, todas las organizaciones feministas llaman a hacer sonar la "alarma" el domingo 23 de junio en las calles de Francia contra el peligro que representa la extrema derecha. Las feministas se han puesto de acuerdo en un denominador común: para los derechos de las mujeres y las minorías de género, la lucha contra la violencia sexista y sexual, la igualdad entre mujeres y hombres y el futuro de las asociaciones que trabajan en ese ámbito, sería una catástrofe que el partido de Jordan Bardella, promotor de un sistema xenófobo y patriarcal que rechaza todo progreso social, ganara las próximas elecciones legislativas.

El lunes 17 de junio, en un vídeo colgado en X dirigido a "todas las mujeres de Francia", el presidente de la Agrupación Nacional no dudó en presentarse como "el primer ministro que garantizará indefectiblemente los derechos y libertades de todas las niñas y mujeres de Francia". "El 30 de junio y el 7 de julio, ustedes votarán también por sus derechos", dijo, antes de repasar una engañosa lista de "avances" por los que los diputados de RN habían "luchado".

Una maniobra electoral –las mujeres, que durante mucho tiempo han dado la espalda a la extrema derecha, les votan ahora tanto como los hombres– que se desmorona ante los hechos. Los programas (totalmente vacíos sobre este tema), las declaraciones y las recientes votaciones, tanto en la Asamblea Nacional como en el Parlamento Europeo, prueban exactamente lo contrario. Ahora veremos en detalle esa farsa.

La RN defiende el derecho de acceso al aborto: falso

Marine Le Pen ha roto con la historia de su partido, que ya no cuestiona el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo –la derogación de la ley Veil de 1975 sobre el aborto formó parte del programa del Frente Nacional (FN) hasta 2002–. Pero la Agrupación Nacional está lejos de defender el "derecho fundamental de las mujeres a controlar su propio cuerpo", como dice Jordan Bardella.

"Porque ninguna mujer debe temer que se ponga en tela de juicio uno solo de esos derechos, Marine Le Pen ha apoyado la inclusión del aborto en la Constitución", prosigue. No es casualidad que Jordan Bardella mencione el nombre de su predecesora al frente del partido y no el de otros diputados RN.

Cuando el Congreso francés votó el 4 de marzo convertir a Francia en el primer país del mundo que consagra explícitamente en su Constitución la "libertad garantizada" de recurrir al aborto, los diputados de extrema derecha no destacaron por su entusiasmo, ya que el partido sigue muy dividido sobre esta cuestión. Prueba de ello es que casi la mitad de los 91 diputados no votaron a favor (11 en contra, 20 abstenciones, 14 ausentes), entre ellos la muy católica Laure Lavalette, que como se sabe es contraria a esta medida.

También hay que recordar que en 2022, cuando la Asamblea votó ampliar el plazo para recurrir al aborto de 12 a 14 semanas de embarazo, ninguno de los siete diputados RN que había entonces votó a favor (3 votos en contra, 4 ausentes).

En el Parlamento Europeo se aplica la misma tendencia, donde la RN tenía 18 representantes en la legislatura que acaba de terminar. En 2020, cuando Polonia se preparaba para prohibir casi por completo el acceso al aborto, se propuso una resolución para condenar esta decisión y apoyar a los miles de manifestantes que se oponían a ella. La RN se abstuvo.

Entre los votantes, la eurodiputada Annika Bruna denunció la "banalización" del aborto en Europa. Preguntada sobre la abstención, Marine Le Pen se declaró "apegada a la soberanía": "Cada pueblo tiene derecho a decidir por sí mismo". Y "en este caso, el aborto no está prohibido en Polonia", añadió, aunque obviando que ahora sólo es posible abortar en caso de violación, incesto o amenaza para la vida de la madre.

Más recientemente, en el mes de abril pasado, los eurodiputados tuvieron que votar sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La extrema derecha francesa, aliada de los gobiernos italiano y húngaro que también atacan los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQA+, se abstuvo una vez más.

La RN apoya la lucha contra la violencia de género: falso

La ideología de la extrema derecha se basa en dos negaciones de la realidad: la RN se niega categóricamente a ver la discriminación y la violencia como hechos sistémicos de la sociedad, y considera que, cuando existe, esa violencia es perpetrada por hombres extranjeros.

"No todos los hombres son agresores potenciales que necesitan ser reeducados por las feministas", declaró la eurodiputada Annika Bruna en 2021. Así que no es de extrañar que en 2020 la RN se abstuviera en la votación del Parlamento Europeo sobre la ratificación del Convenio de Estambul, el texto de mayor alcance en la materia, ya que obliga a los Estados firmantes a incorporar a su legislación una serie de delitos (violencia psicológica, acoso, matrimonio forzado, mutilación genital, etc.).

En diciembre de 2021, en el Parlamento Europeo, los eurodiputados RN también votaron en contra de una resolución titulada "MeToo y acoso: consecuencias para las instituciones de la Unión Europea". Durante los debates, Annika Bruna explicó el voto de su partido cuestionando que la violencia sexual esté alimentada por el sexismo y los "estereotipos de género". Para la RN, "estos casos representan afortunadamente sólo una ínfima minoría de hombres".

En la época del asunto Hulot (famoso presentador de TV acusado de violación, ndt), a finales de 2021, Marine Le Pen denunció "los juicios mediáticos que hacen culpables a los no condenados". Ante los casos de violencia sexual dentro de su partido, la diputada se negó a culpar a los implicados, que rebatieron las acusaciones.

La RN también se abstuvo sobre un texto que proponía una "evaluación del acoso sexual en la Unión Europea después del #MeToo", en junio de 2023. Tampoco votó a favor de la última directiva sobre "lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica", aprobada en abril, que avalaba toda una serie de ambiciosas medidas.

"Vamos a librar una batalla sin cuartel contra la inseguridad que mina la libertad de todas las mujeres de Francia de circular por las calles y los espacios públicos", promete Bardella en su vídeo, añadiendo: "Recuperaremos el control de nuestra política migratoria expulsando a los delincuentes y criminales extranjeros, introduciendo penas mínimas y reforzando severamente las penas por violencia contra las mujeres".

"Parece que expulsar a los hombres extranjeros bastaría para resolver el problema, cuando un tercio de las mujeres son acosadas en el trabajo, el 87% de las violaciones son cometidas por hombres franceses, y el 45% por un cónyuge o ex cónyuge", declaró el jueves 20 de junio Murielle Guilbert, co-delegada del sindicato Solidaires, en una rueda de prensa que reunió a las organizaciones convocantes de la manifestación feminista del domingo.

La RN promueve la igualdad entre mujeres y hombres: falso

"La igualdad entre mujeres y hombres, la libertad de vestirse como se quiera y el derecho fundamental a controlar el propio cuerpo son principios no negociables", prometió Jordan Bardella. La libertad de vestir excluye claramente el velo, que la RN sigue teniendo intención de prohibir, aunque lo haya aplazado recientemente.

En materia de igualdad de género, la RN, una vez más, se ha limitado a abstenerse, oponerse o ni siquiera participar en las votaciones de todos los textos propuestos en los últimos años. Por ejemplo, en 2021, en la Asamblea Nacional, los diputados de RN no participaron en la votación de la ley Rixain sobre igualdad salarial.

En el Parlamento Europeo, en 2022, votaron en contra de un salario mínimo europeo basado en un nivel de vida decente para cada Estado miembro, que afectaría principalmente a las mujeres, que son las que más perciben salarios bajos y muy bajos.

En 2022, la extrema derecha francesa también se opuso a un plan de acción de la Unión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres: "No queremos obligar a nuestras hijas a convertirse en hombres como todo el mundo", declaró en aquella ocasión la eurodiputada Annika Bruna. Misma oposición en 2023 contra una directiva sobre transparencia en las empresas para combatir la brecha salarial. Y la lista no es exhaustiva.

Donde no hay incoherencia, sin embargo, es en el hecho de que la RN promueva un reparto de roles de género, reduciendo a la mujer a un papel maternal y confinándola al hogar. "Partimos del principio de que una madre ama de casa quizás esté mejor ahí cuidando a sus hijos", declaró la diputada Jocelyn Dessigny en septiembre de 2023, durante los debates sobre el proyecto de ley de "pleno empleo", que también fue castigada por llamar "pescadera" a la diputada de LFI Mathilde Panot.

En febrero de 2023, el vicepresidente de RN en la Asamblea, Sébastien Chenu, decía "prefiero que fabriquemos trabajadores franceses antes que importarlos [...], que tengamos mañana niños franceses, antes que abrir las compuertas y ver la inmigración como un proyecto de repoblación".

La RN lucha por una mejor atención a las enfermedades de las mujeres: falso

"En los últimos meses hemos luchado por una mejor atención a las mujeres que sufren endometriosis", explica Jordan Bardella. ¡Hum! En efecto, la RN presentó un texto en la Asamblea, pero fue denunciado por la izquierda y por la mayoría porque no respondía a las reivindicaciones de las asociaciones de especialistas.

"Hablan de cinco estadios de la enfermedad cuando sólo hay cuatro, dicen que sólo concierne a las mujeres en edad fértil cuando no es cierto, y hablan de una vía de recuperación cuando no hay tratamiento... Es una instrumentalización del sufrimiento de las mujeres", decía indignada Véronique Riotton, diputada de Renaissance y presidenta de la delegación de los derechos de la mujer, sobre el texto de la RN.

En enero de 2022, cuando se presentó y se aprobó por unanimidad la resolución de la diputada de LFI Clémentine Autain, sólo había un diputado de RN en el hemiciclo.

"Cuando han llegado propuestas con sentido común de otros partidos políticos, las hemos votado sin sectarismo y con la única obsesión de proteger a las mujeres. Pienso en el coste íntegro del tratamiento del cáncer de mama cubierto por el sistema de seguro de enfermedad", dice el presidente de RN. Otra vez ¡hum! Porque la RN colaboró con la mayoría parlamentaria para modificar el texto inicial, propuesto por el PCF, de modo que no se cubrieran los gastos excesivos.

Del mismo modo, los diputados de extrema derecha –que a menudo se saltan los trabajos de la Asamblea– sí que acudieron a la Cámara para oponerse a la procreación médica asistida (PMA) para todas las mujeres. En la primera lectura del proyecto de ley de bioética en octubre de 2019, los diputados de RN votaron en contra. Entre ellos, Louis Aliot, Sébastien Chenu y Marine Le Pen. Bruno Bilde y Ludovic Pajot se abstuvieron. En la lectura final, el 29 de junio de 2021, votaron unánimemente en contra un gran número de diputados.

Las asociaciones y las políticas públicas en favor de las mujeres están amenazadas por la RN: cierto

Los dirigentes de la RN no han ocultado sus planes de recortar las subvenciones a las asociaciones feministas. Pero eso no es todo. "En los últimos meses, hemos visto muchos acosos, amenazas y ataques en las redes sociales", explicó el jueves 21 de junio Sarah Durocher, presidenta de la organización Planificación Familiar. La activista también recordó los ataques a varios locales de la asociación. "Hemos visto un aumento en el último año y medio, desde la llegada de más diputados RN a la Asamblea", insistió.

"En 2022, Marine Le Pen anunció que si RN llega al poder ya no habrá un ministerio para los derechos de las mujeres. Eso significa que no habrá más políticas públicas especializadas", añadió Clémence Pajot, directora general de la Federación de Centros de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia. "Las políticas públicas (lucha contra la violencia sexista y sexual, educación sexual y afectiva, etc.) dependen casi totalmente de nuestras asociaciones. El fin de las subvenciones significaría que ya no podríamos apoyar a varios cientos de miles de mujeres: mujeres víctimas de violencia, mujeres extranjeras, mujeres LGTB", añadió.

Francia blinda el aborto: Le Pen usa los derechos de las mujeres para lavar la imagen de la extrema derecha Ver más

Traducción de Miguel López