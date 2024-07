"La delegación israelí es bienvenida en Francia", subrayó el ministro francés de Asuntos Exteriores el lunes 22 de julio, después de las declaraciones en sentido contrario de un diputado de la izquierda radical. El ministro Stéphane Séjourné, que anunció desde Bruselas que se entrevistaría con su homólogo israelí dentro de unas horas, denunció las palabras de Thomas Portes, del partido La France Insoumise (LFI), considerándolas "irresponsables y peligrosas".

"Quería decir, en nombre de Francia, que la delegación israelí es bienvenida a Francia para estos Juegos Olímpicos. Tendré ocasión de volver a decírselo al gobierno israelí", declaró. Stéphane Séjourné hizo esa declaración a su llegada a una reunión de los jefes de la diplomacia de los 27 Estados miembros de la UE. Está previsto que el presidente israelí, Isaac Herzog, asista a la ceremonia de apertura el viernes 26 de julio.

El ministro francés reaccionaba así a los comentarios que el insumiso Thomas Portes hizo el sábado en París en una concentración de apoyo al pueblo palestino, pocos días antes de la inauguración de las competiciones y del partido de fútbol que Israel jugará el miércoles contra Mali en el Parque de los Príncipes.

"No, la delegación israelí no es bienvenida en París. Los deportistas israelíes no son bienvenidos a los Juegos Olímpicos de París", dijo el diputado, que pidió que se utilizara la oportunidad de los Juegos Olímpicos y "todos los resortes que tenemos para crear movilizaciones" contra la guerra que libra Israel en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre.

El diputado matizó después sus palabras, que no reflejaban la postura de La France Insoumise (LFI), que, al igual que varios grupos pro-palestinos, pide que se permita a los atletas israelíes participar en los Juegos Olímpicos, pero bajo una bandera neutral, como los deportistas rusos y bielorrusos.

"Creo que la diplomacia francesa debe presionar al Comité Olímpico Internacional para que la bandera y el himno israelíes no sean utilizados durante estos Juegos Olímpicos, como en el caso de Rusia", declaró Thomas Portes el domingo, añadiendo que "hay que poner fin al doble rasero".

Incluso corregidas, esas palabras causaron indignación. Yonathan Arfi, presidente del Crif (Consejo Representativo de las Instituciones Judías Francesas), calificó de "irresponsable" la actitud del diputado.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusó a Thomas Portes de "poner una diana en el dorsal de los atletas israelíes" y denunció "insinuaciones de antisemitismo". "Nadie ha olvidado Munich 72. A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, los comentarios de odio de Thomas Portes contribuyen a amenazar la seguridad de la delegación israelí y la de París 2024. Es, una vez más, irresponsable e indigno", reaccionó la presidenta de la región de Occitanie, la socialista Carole Delga , en X.

Delga se refiere al trauma de los Juegos Olímpicos de Munich. El 5 de septiembre de 1972, en plena villa olímpica, once atletas israelíes fueron tomados como rehenes por un comando palestino de la organización Septiembre Negro, que exigía la liberación de más de doscientos prisioneros palestinos. El resultado fue la muerte de los once atletas israelíes, cinco fedayines y un policía alemán tras una intervención fallida de la policía alemana. El suceso dejó una profunda huella en la historia olímpica, sobre todo porque el COI había decidido que los Juegos siguieran adelante.

Por parte de LFI, varios diputados dieron su apoyo a Thomas Portes, entre ellos Aymeric Caron, que condenó la "indignante" polémica, afirmando que "la bandera israelí, manchada con la sangre de los inocentes de Gaza, no debería ondear en París este verano". "Frente a las repetidas violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí, es legítimo exigir que sus atletas compitan bajo una bandera neutral en los Juegos Olímpicos", argumentó también Manuel Bompard, coordinador nacional de LFI.

Recursos ante el COI

En junio, los quince miembros de la Comisión Ejecutiva del COI tuvieron que abordar la cuestión de la participación de atletas israelíes. Unos meses antes, más de 300 clubes deportivos, centros juveniles y organizaciones de la sociedad civil palestina habían firmado un llamamiento al COI pidiéndole que "aplique sus principios y cumpla sus obligaciones prohibiendo la participación de Israel en los próximos Juegos Olímpicos".

El llamamiento dio lugar a una campaña de boicot denominada #BanIsrael, respaldada por dos peticiones en las que se pide que se suspenda la participación de Israel en acontecimientos deportivos internacionales. La de Diem 25 ha recogido más de 105.000 firmas en 5 meses, y la de Eko casi 360.000.

El motivo es la guerra de Israel en Gaza. Según una reciente estimación publicada en la web de la revista médica británica The Lancet, no son 38.000 personas, sino posiblemente "hasta 186.000" o más las que habrían podido morir en esta guerra interminable, asesinadas por las bombas, sepultadas bajo los escombros, víctimas del hambre, la sed o las deplorables condiciones sanitarias.

"El crimen más odioso es acostumbrarse a todo esto y permanecer en silencio", escribía en X el 4 de julio el joven poeta palestino Mosab Abu Toha.

Los casos de Rusia y Bielorrusia

El 8 de diciembre del año pasado, el COI estableció las reglas para Rusia y Bielorrusia, implicadas en la guerra de Ucrania: sus atletas sólo podrán participar en la competición individualmente y bajo bandera neutral, es decir, con la bandera y el himno olímpico en lugar de sus banderas nacionales en caso de subir al podio. Y no será posible ninguna representación en los deportes de equipo.

Entrevistado a finales de marzo por el diario Le Monde, el presidente del COI, Thomas Bach, alegaba no obstante que "el Comité Olímpico Israelí no ha violado la Carta Olímpica" y esgrimía una vieja visión que hoy ya no tiene validez: "En el mundo olímpico, tenemos desde hace treinta años lo que el mundo político llama una solución de dos Estados: tenemos un Comité Olímpico Nacional Israelí y un Comité Olímpico Nacional Palestino que coexisten pacíficamente".

Una "coexistencia pacífica" que no existió durante mucho tiempo. Mientras que Israel pudo participar en los Juegos Olímpicos ya en 1952, cuatro años después de la proclamación del nuevo Estado, Palestina tuvo que esperar hasta 1995 para que el COI reconociera a su comité nacional, y a los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, en 1996, para enviar a su primer atleta.

Además, han muerto decenas de deportistas palestinos por los bombardeos israelíes en Gaza. Entre ellos Hani al-Masdar, de 42 años, entrenador del equipo olímpico palestino de fútbol. A mediados de mayo, Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina de Fútbol y del Comité Olímpico Nacional, directivo de Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina, pidió a la FIFA que exigiera responsabilidades a Israel por sus "violaciones contra el deporte palestino". Esas violaciones se reflejan también en el hecho de que los clubes y atletas palestinos no pueden circular libremente entre Cisjordania y Gaza, y menos aún en el extranjero.

Contactado por Mediapart a mediados de junio, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Cojop) reiteró que "no le corresponde decidir qué comités nacionales participan en los Juegos, y en qué condiciones", y citó a Tony Estanguet: "Los Juegos de París 2024 deben ser un lugar para celebrar la paz".

Preguntado también David Lappartient, presidente del Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF), respondió a través de su responsable de comunicación: "Los Juegos son momentos de paz y amistad. Allí estarán los israelíes y los palestinos y eso es estupendo". Dos respuestas limitadas, pero ceñidas a la posición "neutral" del COI.

Caja negra

Juegos Olímpicos de París 2024: millones de euros públicos evaporados Ver más

Este artículo se basa en gran medida en un análisis de Emmanuel Riondé publicado el 15 de junio de 2024.

Traducción de Miguel López